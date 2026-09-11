Nejdražší sociální plán v německých dějinách. Volkswagen řekl, kolik stojí jeho záchrana

Aby se Volkswagen zachránil, škrtne polovinu modelů, propustí sto tisíc lidí a možná zavře čtyři továrny. Celý plán počítá s brzkým návratem vysokých marží, jenže bude německou automobilku také něco stát. Ta teď poprvé vyčíslila náklady na svou záchranu.
Německý automobilový koncern Volkswagen předpokládá, že náklady na restrukturalizaci související s rušením pracovních míst do roku 2030 dosáhnou deseti miliard eur (přes 242 miliard korun). S odvoláním na usnesení dozorčí rady a další firemní dokumenty to dnes uvedl server týdeníku Der Spiegel.
V případě, že by se naplnila hrozba uzavření závodů, pak interní odhady podle informovaného zdroje agentury Reuters hovoří o 16 miliardách eur (téměř 388 miliard korun).
Mluvčí představenstva, dozorčí rady a podnikové rady společnosti Volkswagen i spolkové země Dolní Sasko odmítli usnesení rady komentovat.
„Aby Volkswagen zvýšil rentabilitu tržeb na devět procent, jak slíbil šéf koncernu Oliver Blume akcionářům, musí koncern snížit kapitálovou náročnost. Automobilka nikdy trvale nedosahovala tak vysokých marží, ani v dobách konjunktury. Nyní se globální automobilový průmysl nachází v dlouhodobé krizi. Blume už nyní před akciovými analytiky zdůrazňuje, že Volkswagen důsledně šetří a překonává tuto krizi lépe než konkurence,“ píše Der Spiegel. Blume Volkswagen označuje za "nejlepší dům ve špatné čtvrti".
Dozorčí rada koncernu nedávno po sporu mezi vedením, odborovým svazem IG Metall a spolkovou zemí Dolní Sasko, která má v podniku pětinový podíl a právo veta, schválila největší úsporný plán v historii firmy. Volkswagen mimo jiné plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě zhruba 50 tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých 50 tisíc.
Stále není zcela vyřešena otázka možného zavírání závodů. Výroba aut by mezi lety 2031 a 2034 mohla skončit v závodech ve Cvikově, Emdenu a Hannoveru, ale také v závodě Audi v Neckarsulmu. Audi je součástí koncernu Volkswagen.
Vedení odhaduje náklady na případné uzavření závodů ve Cvikově a Emdenu na miliardu eur u každého z nich, v případě Hannoveru a Neckarsulmu po dvou miliardách. Odboráři to označují za směšně nízké a hovoří o "nejdražším sociálním plánu v německých dějinách". Uzavření menší továrny Audi v Bruselu se 3000 zaměstnanci stálo 1,6 miliardy eur, připomněl Der Spiegel.
Zatím je dojednána jen budoucnost závodu v Osnabrücku, který měl být uzavřen. Izraelský fond Aurelius v něm získá většinový podíl, část získá i Dolní Sasko. Od léta 2027 by tam mělo pro zbrojovku Rafael pracovat 1200 lidí na dílech protiraketového systému.
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