Nečekaný krok do neznáma. Range Rover má nové auto, GT je největším odklonem od tradice

Automobilka JLR představila pátý model značky Range Rover. Nový elektromobil nazvaný jednoduše GT kombinuje vlastnosti luxusního grand toureru a SUV, přináší zcela novou platformu i minimalistický interiér.
Odevzdání mobilů, k dispozici jen poznámkový blok. Zástupci automobilky Jaguar Land Rover ukázali novinářům během červencového Festivalu rychlosti v Goodwoodu nový model značky Range Rover.
Auto stálo v malé místnosti, že se šlo kolem něj sotva prosmýknout. Podívat se dovnitř, se rovněž neumožnilo, ale možnost vidět naživo jeho proporce o něm leccos prozradily.
Nový, v pořadí pátý přírůstek do rodiny (značka má modely Range Rover, Range Rover Sport, Velar a Evoque) je totiž o dost jiný než současná modelová řada. Není to klasické SUV. Ze všech dosavadních Range Roverů se nejvíce přibližuje klasickým silničním automobilům.
A má docela jednoduché jméno - GT. Nomen omen, má se chovat víc jako grand tourer. „Kombinuje charakter luxusního grand toureru s praktičností SUV a současně otevírá novou kapitolu elektrifikace britské značky,“ popisuje při představení Andy Hunt Cooke, šéf komunikace v automobilce JLR.
Právě Range Rover GT se stane prvním modelem postaveným na zcela nové platformě EMA, která byla od počátku vyvíjená pro elektromobily.
Nový model tak nenahradí stárnoucí Velar, jak se dříve spekulovalo. Automobilka potvrdila, že Velar zůstane v nabídce i nadále se spalovacími motory a plug-in hybridním pohonem. GT se naopak zařadí trochu jinam.
Detaily zveřejněny nebyly, ale rozměrově se bude pohybovat blízko modelu Range Rover Sport, ovšem s výrazně nižší stavbou karoserie a siluetou připomínající kupé. Je to zkrátka crossover, který si bere od všech typů karoserie něco.
Zástupci značky slibují, že nabídne pohodlí luxusního SUV, ale jízdním projevem se přiblíží klasickým grand tourerům.
Nízká střecha a splývavá záď znamenají pro značku Range Rover poměrně radikální odklon od dosavadních tvarů. Naživo překvapí, jak mohutně působí jeho proporce - spodní linie oken je velmi vysoko.
Lepší aerodynamika má přispět nejen k delšímu dojezdu elektrické verze, ale také k tomu, že bude při vyšších rychlostech tišší. Automobilka dokonce tvrdí, že půjde o nejtišší Range Rover v historii.
Kvůli nižší světlé výšce sice vůz obětuje část terénních schopností, ale klasické silniční auto to taky nebude. K dispozici má být výhradně s pohonem všech kol prostřednictvím dvou elektromotorů.
GT nemá ani příliš velké sportovní ambice, bude vhodně především pro dlouhé cesty. Ostatně, ještě dříve na trh dorazí sériové varianty modelů Range Rover Electric a Range Rover Sport Electric, a tak je GT doplní tím, že nabídne kultivovanost, komfort a klid ze všech modelů značky se nejvíce podobá klasickému osobnímu vozu.
Značka zveřejnila první fotky interiéru. Ten má rozvíjet minimalistickou filozofii, kterou automobilka označuje jako „reduktivní design“. Prakticky zmizela většina fyzických tlačítek. Řadicí páka se přesunula na sloupek řízení, ovládání klimatizace se přesunulo do centrální obrazovky a klasickou přístrojovou desku nahrazuje nový koncept s jediným velkým horizontálním displejem doplněným samostatným digitálním přístrojovým štítem před řidičem.
Na rozdíl od konkurentů ale vůz nenabídne samostatný displej před spolujezdcem, protože podle automobilky zbytečně zdvojuje informace. Nový software infotainmentu má nabídnout výrazně jednodušší ovládání s minimálním počtem kroků potřebných k jednotlivým funkcím.
Nová elektrická platforma EMA podle výrobce zajistí více prostoru v kabině, a to přestože má GT výrazně nižší střechu než klasické SUV. Prostor pro nohy cestujících vzadu má být srovnatelný s velkým Range Roverem.
Vzadu má dvě samostatná sedadla oddělená pevným středovým loketním opěradlem, automobilka zvažuje také klasickou třímístnou lavici. Nebude chybět panoramatická skleněná střecha přes téměř celou délku vozu.
Na platformě EMA mají vznikat menší a středně velké modely koncernu JLR. Původně byla představena jako architektura kompatibilní s více druhy pohonu, později jako čistě elektrická platforma. Automobilka nyní potvrzuje, že vedle elektromobilů na ní v budoucnu vzniknou také hybridní verze, aby se modely přizpůsobily dle požadavků jednotlivých trhů. Range Rover GT tak dorazí nejprve jako elektromobil a později nabídku rozšíří i plně hybridní varianta.
Právě GT bude první, dalším modelem má být připravovaný Defender Sport, menší a dostupnější alternativa klasického Defenderu.
Techniku a parametry značka nezveřejnila, současně ale zástupci značky tvrdí, že už nyní evidují velké množství zákazníků čekajících právě na elektrické modely Range Rover.
Vývoj vozu se nyní nachází v závěrečné fázi. Prototypy absolvují testování, další technické podrobnosti o voze plánuje automobilka zveřejnit ještě v průběhu letošního roku.
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