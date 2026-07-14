Nečekaná záchrana pro tisíce lidí? Volkswagen prý zvažuje krok, který byl ještě nedávno tabu

Masivní propouštění, škrtání modelů a zavírání továren. Volkswagen hledá cestu z hluboké krize a na obzoru se velmi pomalu rýsuje překvapivá záchrana. Němci vážně uvažují o výrobě čínských aut v Evropě. Ještě před pár měsíci by to bylo nemyslitelné, brzy se to ale může stát skutečností.
Cvikov, Emden a Hannover, k tomu závod Audi v Neckarsulmu. To jsou podle spekulací továrny koncernu Volkswagen bezprostředně ohrožené zavřením kvůli úspoře nákladů. Německá automobilka má moc kapacit, prodává ale málo auto a někdo tak možná bude muset z kola ven.
Překvapivou záchranou by se ale pro některé továrny i zaměstnance mohly stát, podle informací německého oborového magazínu Automobilwoche, čínské Volkswageny.
Není to úplně blesk z čistého nebe. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume tuto možnost nečekaně otevřel už na konci dubna letošního roku. Při prezentování výsledků za první čtvrtletí poprvé připustil možnost importu čínské techniky.
V říši středu německá automobilka nabízí úplně jiné modely. Co funguje ve Wolfsburgu a celé Evropě, čínský zákazník nechce. Proto má VW celou řadu specifických čínských aut, poslední dobou doplněných o několik elektromobilů nebo modelů s prodlužovačem dojezdu vyráběných v kooperaci s lokálními partnery.
Dlouhodobě jsou jimi státní koncerny SAIC a FAW, už delší dobu k nim patří i JAC, nedávno se přidal Xpeng.
Které modely z čínského portfolia by mohly být pro Evropu zajímavé? Automobilwoche píše třeba o velkém SUV ID. Era 9X se třemi řadami sedadel, které pohání takzvaný prodlužovač dojezdu: to znamená primárně elektrický pohon, kterému ale sekunduje spalovací agregát fungující jako generátor elektrické energie.
Něco takového Volkswagen v Evropě zatím neprodává. Samotné auto by navíc mohlo vyplnit mezeru po již skončeném Touaregu.
Navíc by šlo o doplnění stávající nabídky, což je údajně také jeden z faktorů, na který vedení VW s potenciální adaptací čínských aut hledí. Asi by nemělo cenu vozit třeba elektrické SUV ve velikosti a s podobnou cenou, jakou má stávající ID.4.
Volkswagen v Číně brzy začne prodávat třeba i levné elektrické SUV Jetta X, elektrické SUV ID. Aura T6 nebo nabízí dvojici elektrických modelů vyvinutých s Xpengem: SUV ID. Unyx 08 a sedan ID. Unyx 09. Mimo to má i řadu vlastních modelů, zajímavé by mohly být hlavně některé plug-in hybridy.
Jenomže celé to má samozřejmě několik háčků. Třeba adaptaci na evropské předpisy: ačkoliv jsou všechny nové modely napěchované výbavou a asistenty – Čína navíc už dávno v bezpečnostních požadavcích tolik nezaostává za Evropou –, nadále jsou to modely vyvíjené pro jiný trh. A tak je potřeba je upravit.
Navíc pokud by se vedení Volkswagenu rozhodlo pro dovoz některého z modelů vyvinutých s lokální značkou, potřebuje i její souhlas na výrobu jinde než ve společném závodě.
Nabízí se proto i jiné „využití Číny“. Třeba nabídnutí volných kapacit již zmíněnému Xpengu, který aktuální rozjíždí evropskou expanzi. Zatím značka vyrábí z dovážených sad auta ve Štýrském Hradci u firmy Magna Steyr. Podle Automobilwoche ale pronajmutí kapacit čínskému partnerovi není příliš pravděpodobné, a to především kvůli image VW.
Německá automobilka by pak mohla přinést do Evropy i vlastní čínské platformy, což původně nebylo v plánu, a na nich stavět specifické modely pro lokální trhy.
Od roku 2028 by se měly začít v Číně vyrábět Volkswageny na elektrickém základu původně určeném jen pro čínský trh, partnerství s místními značkami mají sloužit jen na překlenovací období, než si bude VW schopen dělat elektromobily a modely s prodlužovačem dojezdu sám.
Mimo jiné i proto, že evropská řada ID v Číně moc neuspěla. Podle Automobilwoche je tato možnost interně tou preferovanou, pokud by měl VW importovat něco z Číny do Evropy.
Nadále je to nicméně běh na dlouhou trať, už jen kvůli zmíněným problémům a dodatečným nákladům na adaptaci v Evropě nevyužívané techniky.
Mimochodem do Evropy i do Česka už se neoficiální cestou čas od času některé čínské Volkswageny dostanou. Nejsou však nijak upravené, pro některé zákazníky ale kvůli kombinaci nižší ceny a typu karoserie mohou být potenciálně zajímavé.
České zastoupení značky už ale loni varovalo před tím, že taková auta nejde servisovat v oficiální autorizované síti, ani nemají podporu třeba v otázce náhradních dílů nebo aktualizací softwaru.
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