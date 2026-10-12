„Nebude tak rychle, jak bychom chtěli.“ Citroën krotí v Paříži vášně kolem nové Kachny

Francouzská automobilka Citroën na pařížském autosalonu odtajnila podobu malého elektromobilu, který je reinkarnací legendárního modelu 2CV. Na premiéru sériového vozu si však budeme muset ještě počkat.
Citroën potřebuje zajímavé auto jako sůl. Kdysi avantgardní francouzská značka si v rámci skupiny Stellantis zatím nedokázala vybojovat postavení, jaké by odpovídalo její pozoruhodné minulosti.
To by se ale mohlo s příchodem Kachny pro 21. století změnit. Auto, které si dnes na pařížském autosalonu prohlédl i francouzský prezident Emmanuel Macron, má potenciál otřást s trhem malých městských vozítek. Nová čtyřmístná Kachna má totiž stát 15 tisíc eur, tedy zhruba 370 tisíc korun. Kromě civilní verze se v Paříži 2CV ukázala i jako Fourgonnette, tedy v podobě malé městské dodávky.
Šéfdesignér Citroënu Pierre Leclerq popisuje novinku jako „moderní, inteligentní a osvěžující odpověď na požadavky mobility zítřka“. Možná nejpozoruhodnější je však skutečnost, že chystaná 2CV je s délkou 3,76 metru o několik centimetrů kratší než její pravzor.
Na poměry současných elektromobilů má jít o lehký vůz, pohotovostní hmotnost cílí k hranici jedné tuny. To zároveň předpokládá použití lehčí trakční baterie s využitelnou kapacitou někde kolem 30 kWh, tento parametr však automobilka dosud nepotvrdila.
Stejně tak Citroën tají, kde přesně se bude nová 2CV vyrábět. Jisté je jen to, že půjde o továrnu někde v Evropě. To ovšem není velké překvapení, protože fanouškovská základna původní Kachny pochází právě odtud.
Při dnešním odhalení výstavního konceptu Leclerq zároveň přiznal, že k sériové podobě musí 2CV urazit ještě dlouhou cestu. „Představíme ji tady v Paříži ode dneška za dva roky,“ uvedl Leclerq s tím, že je to později, než by si značka přála.
Pařížský autosalon je pro premiéru malého citroënu tradičním místem, první generace se zde představila v roce 1948. Mezi lety 1949 až 1990 bylo vyrobeno celkem 3,9 milionu osobních verzí 2CV a 1,2 milionu dodávek Fourgonnette.
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