Nákup nového auta: Dacia a KGM přidá maximálně koberečky, jinde ale cenu usmlouváte

Dají vám prodejci aut slevu, když o ni hezky poprosíte? Německý autoklub to s několika najatými figuranty zkusil a úspěch měl jen někde. Také naše redakce se rozhodla zmapovat, jak to vypadá v Česku se slevami u prodejců oblíbených značek. Porovnání situace na obou stranách hranice pak vychází překvapivě.
Když se Tomáš rozhodl do rodiny pořídit oblíbené SUV Dacia Duster, hledal prodejce, který by mu dokázal nabídnout o něco nižší cenu než je ta v konfigurátoru. „Nakonec to ale vypadalo, že se na nás všichni domluvili. Nabídky se totiž prakticky nelišily,“ vzpomíná.
Místo slevy na auto mu prodejci nabídli jen příslušenství — koberečky, rezervní kolo, tažné zařízení, to poslední navíc nikoliv zdarma, ale se slevou. „Když jsem se potom jednoho z nich ptal, proč jsou tak neoblomní, prozradil mi, že dealeři Dacie pracují s minimální marží. I on sám jako zaměstnanec prý dosáhne maximálně na tříprocentní slevu,“ tlumočí svou zkušenost Tomáš.
Zájemci o některý z oblíbených modelů rumunské značky se tak často musí spokojit jen s kávou zdarma při podpisu kupní smlouvy, jak popisuje i německý ADAC. Ten při mystery shoppingu získal „závratnou“ slevu 16 eur (necelých 400 korun), shodou okolností také na Duster.
Skoro to vypadá, jako by automobilky, jejichž hlavní předností je nízká cena, s žádnými dalšími slevami nepočítaly. Příkladem je i čtenářka Aktuálně.cz Kateřina, která si u značky KGM (dříve SsangYong) pořídila oblíbený model Korando. V nejvyšší výbavě, s automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Cena takového vyšperkovaného kousku se vyšplhala na 720 tisíc korun, žádnou slevu ale Kateřina neusmlouvala. „Dostali jsme koberečky, to je vše. Přišlo nám to docela málo, ale koukali jsme s manželem na různá fóra a ostatní majitelé si tam také stěžovali, že nic navíc nedostali,“ popisuje prodejní praxi korejské značky Kateřina.
Spíše symbolickou slevu ve výši 1,3 procenta dostali kupující v Německu také na malý elektrický Leapmotor T03. V Česku je základní cena vozu stejná jako u našich sousedů (470 000 Kč), zájemce však dostane okamžitou slevu 45 000 korun, dalších 35 000 mu prodejce sleví, pokud u něj nechá své staré auto na protiúčet. V tomto případě jde o veřejnou nabídku, jejíž překvapivá velkorysost do značné míry vylučuje další individuální vyjednávání o ceně.
Za méně peněz než hlásají ceníky se však dají koupit v Česku škodovky — možná i proto, že jsou zde jejich ceny v porovnání s některými zeměmi Evropské unie o něco vyšší. Čerstvá zkušenost čtenáře Honzy je z letošního března, kdy si pořizoval Octavii a motorem 1.5 TSI, manuální převodovkou a výbavou Sportline. Navíc si ještě připlatil za metalický lak, nezávislé topení, rezervní kolo a servis na 5 let nebo 60 tisíc kilometrů. Účet zněl na 949 200 korun, prodejce mu však z této sumy slevil 81 631 korun na samotný vůz a předplacený servis dostal zdarma jako bonus. Nakonec zaplatil 841 468 korun, což představuje slevu lehce přes 11 procent.
Pro srovnání: V Německu nabídla Škoda zájemcům o Elroq 85 slevu 14,1 procent. Je ale fér poznamenat, že ceny škodovek jsou u našich západních sousedů o něco vyšší než v Česku a navíc v tomto případě srovnáváme model se spalovacím motorem a čistý elektromobil.
Jistě je naiví předpokládat, že běžný zájemce o auto není pro zkušeného prodejce, který na téma jednání se zákazníkem absolvoval nespočet školení, snadnou kořistí. Ve skutečnosti totiž prodejce chytí na udičku zájemce už ve chvíli, kdy projdete dveřmi showroomu. Je to logické — pokud byste o auto neměli zájem, co byste tam potom dělali? Jenže nakonec zpravidla zavládne spokojenost na obou stranách: Prodejce získá prémii za prodané auto a zákazník odchází s pocitem, že dostal něco navíc.
„Byla to taková smršť informací, že jsem až doma dodatečně zjistil, co všechno jsem si na autě vlastně objednal,“ připouští Jiří, který si před časem kupoval Mercedes GLB. „Ta cena byla dobrá už sama o sobě, ale já dostal navíc spoustu výbavy zdarma.“
To prý Jiřího zaskočilo natolik, že ho možnost zkusit usmlouvat nějakou slevu ani nenapadla. „Prodejce mi tvrdil, že potřebuju chytrá matrix světla, lepší klimatizaci a větší obrazovku infotainmentu. Nechtěl za to ani korunu, což mi přišlo fajn.“ Jiří se také dozvěděl, že přišel právě včas, protože v továrně zbývá k výrobě jeho auta poslední volný slot a další zájemci už budou muset na auto čekat mnohem déle.
I když to z vyprávění může vyznít jako jistá forma nátlaku, úspěšný prodejce musí znát správnou míru, aby to tak vůbec nepůsobilo: „Byla to dobrá zkušenost a kdybych měl všechno platit, auto by stálo o 10 procent víc,“ nedá Jiří na svůj nákup dopustit. A pohled do Německa? Tam oslovení dealeři nabídli zájemcům o mercedes jednotnou slevu sedm procent. Na rozdíl od Česka však mají němečtí prodejci více svázané ruce, pokud jde o poskytnutí individuální slevy. Mercedes totiž v Německu svá auta nabízí výhradně formou agenturního prodeje, kdy kupující uzavírá smlouvu přímo s automobilkou a dealeři vystupují v roli prostředníka.
V Česku však nejstarší automobilka světa zatím volí běžnější formu prodeje prostřednictvím autorizovaných dealerství, která tak mohou těžit z větší nezávislosti na mateřské firmě.
Identitu čtenářů, kteří poskytli informace o nákupu, redakce zná. Protože však většina z nich nechtěla uvést celé jméno, rozhodla se redakce ve všech případech zveřejnit pouze jméno křestní. V následující tabulce pak můžete najít výši slev, kterou figurantům vyslaným autoklubem ADAC nabídli prodejci v Německu.
Značka, typ
Výše slevy v EUR
Výše slevy v %
Dacia Duster Hybrid 140
16
0,1
Leapmotor T03
243
1,3
Renault Clio TCe 115
768
3,4
Fiat Grande Panda Elektro
1864
6,3
Mercedes C 220d T
5003
7,0
Opel Corsa-e
2980
8,9
Toyota Corolla Touring hybrid
3652
9,0
Hyundai Inster (42 kWh)
2729
9,2
VW Golf Variant 2.0 TDI
5325
11,8
MG ZS Hybrid+
3530
13,3
Škoda Elroq 85
6966
14,1
Peugeot 3008 Hybrid 145
8413
18,4
BMW iX1
11 739
18,8
BYD Atto 2
9520
25,4
Baron Prášil mezi byrokraty a zvířátky. Nová inscenace je slepencem působivých obrazů
Soubor Laterny magiky uvedl na prknech Stavovského divadla adaptaci příběhů Barona Prášila. Bonviván, pohádkář a trn v oku racionálních autorit zde neřekne jediné slovo, tvůrci nechávají mluvit pečlivě orchestrované obrazy. Přesto kýžená imaginace z multimediální inscenace celkem rychle vyprchává.
Dvě malé změny, velký efekt. Jak načasování jídla ovlivňuje váhu i stárnutí
Zapomeňte na drastické diety. Nové vědecké poznatky ukazují, že klíčem ke štíhlejší postavě a lepšímu zdraví může být překvapivě jednoduchá věc: doba, kdy jíte. Pouze dvě nenápadné změny v denním režimu totiž podle studií souvisejí s nižší hmotností i pomalejším stárnutím.
Sex není jen orgasmus a ejakulace, říká lektorka. Popisuje výzvu hlavně pro muže
O sexu se dnes mluví otevřeněji než kdykoliv dříve v moderní historii, přesto ho podle sexuologů v ložnicích ubývá. Odborníci tento trend označují jako sexuální recesi. Nejvýrazněji se projevuje u mladé generace. Co o nás vypovídá sex a prožívání intimity? Jak s ní vědomě pracovat? A čeho se dnes v této oblasti nejvíc bojí muži? Ve Spotlightu rozebírá lektorka vědomé intimity Stella Krenčejová.
„Vy plešatý v první řadě.“ Ukrajinský vtipálek se infiltroval na tajnou ruskou schůzku
Ukrajinský „pranker“ Jevgenij Volnov se před několika dny infiltroval na údajně uzavřenou schůzi ruského ministerstva průmyslu a obchodu, která se konala prostřednictvím videokonference. Účastníci na ní diskutovali o výrobě dronů, přiznali například také problémy se surovinami. Vtom ale do schůzky vstoupil Volnov, a to s komentářem, který nečekali.
„Jsem přesvědčený o správnosti KSČ.“ Zůna si do čela obrany přivedl dalšího komunistu
S nástupem vlády Andreje Babiše se nejvyšší patra ministerstva obrany proměnila v seřadiště členů normalizační KSČ. Po Jaromíru Zůnovi a jeho „politickém“ opatrovníkovi Radovanu Víchovi se nyní objevil další bývalý komunista. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, nový vrchní ředitel vyzbrojovací sekce Ján Gurník po dvouleté kandidátské lhůtě vstoupil do totalitní strany 30. října 1986.