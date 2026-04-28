Může Evropa litovat? Auta, která jen tak nedostane, jsou levná i nečekaně odlišná

Čínský automobilový trh je nevídaným bludištěm, kde působí více než stovka domácích značek. Vyznat se v tamní produkci je úkol nadmíru těžký a dokázal to i letošní pekingský autosalon. V záplavě čínských značek ale tu a tam vykouklo i Evropanovi známé jméno. A právě na zajímavá nová auta známých značek jsme se zaměřili. Co zajímavého je českému trhu zapovězeno?
Epicland, Luxeed nebo Fangchengbao, ale taky Ford, Mazda nebo Volkswagen. Stánky na pekingském autosalonu nabídly jména neznámá i známá. Je přitom jasné, kde se Evropan orientuje lépe.
Začít přitom lze na tom úplně největším. O tom, že Volkswagen vytáhl ze svých skladů poslední návrh Jozefa Kabaně, než odešel ke koncernu SAIC, už jste si mohli přečíst včera. ID. Unyx 07, respektive další elektrické novinky ID. Unyx 08 nebo ID. Aura T6 nicméně nebyly jedinou zajímavostí na stánku německého výrobce. Jeho pozice totiž sice oproti minulým letům v Číně oslabila, pořád je to ale nejsilnější zahraniční značka. S velkým náskokem.
Mezi novinky posledních týdnů patří třeba Sagitar S, což je jeden ze základních stavebních kamenů nabídky značky v Číně. Sedan s délkou 4,7 metru má pod kapotou přeplňovanou benzinovou patnáctistovku a jde o menšího a levnějšího sourozence populárního Sagitaru L na starší verzi platformy MQB. VW ho vyrábí s domácím partnerem FAW a prodává ho za v přepočtu asi čtvrt milionu korun.
Zajímavý je pohled na modely známé i Evropanovi. Třeba Tiguan se totiž na čínském trhu prodává v prodloužené verzi L, nově navíc jako plug-in hybrid ePro, což znamená jiný tvar předního nárazníku. Stejnou verzi dostal nově i devátý Passat, který se navíc v Číně nadále prodává jako sedan.
Vlastně je to trochu paradoxní pohled, protože kromě Passatu s tříprostorovou karoserií se v Číně prodává nadále i Ford Mondeo. Nejde o horkou novinku, loni ale auto prodělalo modernizaci a vedle benzinových motorů se prodává i jako hybrid.
U Fordu můžeme ještě chvíli zůstat, protože Bronco má v Číně také zajímavý pětimetrový derivát New Energy s elektrickým pohonem nebo benzinovým prodlužovačem dojezdu (jde tedy o model s elektromotorem, velkou baterkou a spalovacím motorem, který umí fungovat jako generátor energie po vybití akumulátoru).
Nutno říct, že kromě jména a designu SUV se samonosnou karoserií není s klasickým Broncem nijak příbuzné. Ve verzi Basecamp ale naskočilo na v Číně rostoucí popularitu kempování: má výsuvnou střechu nebo ledničku v kufru.
Popularitu na čínském trhu nabral díky spolupráci s Dongfengem Nissan, který nabízí už tři modely, vycházející z čínského základu. Nejnovější je SUV NX8 s elektrickým pohonem nebo benzinovým prodlužovačem dojezdu. Kromě něj stály na stánku i dvě horké novinky s plug-in hybridním pohonem. Zajímavější z nich je off-road Terrano, který vrací do hry kdysi oblíbené označení, naopak Urban SUV je modelem určeným hlavně do města. Obě auta se mají do roka začít vyrábět.
To Toyota už v Číně nějakou dobu vyrábí poměrně rozvětvenou rodinu elektromobilů bZ: některé na vlastní platformě, jiné na technice čínského partnera GAC. To je i případ elegantního sedanu bZ7, což je také první auto japonského výrobce se stále populárnějším operačním systémem HarmonyOS společnosti Huawei.
Do svého vlastního ekosystému ho zakomponovalo také BMW v čínských specifikacích elektromobilů Neue Klasse, to znamená i3 a iX3. Ty mají kromě jiného také prodloužený rozvor náprav nebo integraci lokální umělé inteligence společnosti Momenta.
Vůbec prodloužený rozvor náprav je (nejen) pro prémiové evropské automobilky nadále v Číně velké téma. Mercedes s ním ukázal novou generaci modelů CLA i GLC, Audi zase elektrický sedan A6 e-tron i SUV Q6 e-tron.
Jeho čínská odnož AUDI bez emblému čtyř kruhů pak navzdory špatným prodejům kombi E5 Sportback ukázala druhý model: pětimetrové SUV E7X na 900V platformě se 100- nebo 109kWh baterkou a dojezdem až 750 km. Zajímavá je rychlost nabíjení, z 10 na 80 procent to prý zvládne auto za 13 minut.
Smart se zase rozhodl vrátit ke kořenům a ukázal ani ne 2,8 metru dlouhý koncept #2 s elektrickým pohonem a dojezdem kolem 300 km. Sériová verze se má začít vyrábět v příštím roce.
A když je řeč o čínských odnožích německých značek, zapomenout nesmíme na levnou Jettu, která teď prochází kompletním restartem a více se bude zaměřovat na auta s elektrickým či plug-in hybridním pohonem. Jedním z hlavních lákadel nabídky bude elektrické SUV, které se zatím ukázalo jako koncept pod označením X.
Hyundai Ioniq V sice také vypadá jako koncept, ve skutečnosti jde ale o první elektromobil řady Ioniq určený specificky pro čínský trh. Sériový, samozřejmě. Na délku má auto 4,9 metru, v interiéru 27palcový displej, v útrobách 800V platformu a techniku pro dojezd kolem 600 km. Ioniq V má pomoci Hyundai dobýt ztracené pozice, v poslední době totiž prodejně v Číně úplně propadlo.
Renesanci by v říši středu chtěl zažít i Peugeot, který v Pekingu ukázal dvojici elektrifikovaných konceptů. Zatímco Concept 6 je velmi sportovně laděným kombi, Concept 8 je klasickým SUV. Oba by se měly dočkat sériové výroby ve spolupráci s lokálním partnerem Dongfeng.
