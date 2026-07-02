Multipla je zpět. Fiat chystá návrat legendy, i když v mnohém nezůstává kámen na kameni

Italská automobilka představila studii Multiplina, která odkazuje na slavný Fiat 600 Multipla z padesátých let. Moderní interpretace má nabídnout více prostoru i praktičnosti než malé elektrické Topolino.
Automobilka Fiat představila na akci v Římě novinky. Vedle verze elektrovozítka Topolino ještě tříkolku Tris určenou pro rozvážkové služby, a především studii Multiplina, která navazuje na legendární Fiat 600 Multipla z poloviny 50. let. Ta zaujala nejvíc ze všech i proto, že Multipla má v historii značky silné jméno.
Původní Multipla totiž bývá označovaná za jednoho z předchůdců dnešních velkoprostorových vozů. Díky motoru uloženému vzadu dokázala na délce necelých tři a půl metru nabídnout místo až pro šest cestujících (2+2+2) a měla mimořádně promyšlený interiér.
Právě neobvyklá konstrukce a charakteristický vzhled z ní postupem let udělaly jeden z nejvýznamnějších modelů v historii značky a oblíbený veterán.
Fiat pak v 90. letech uvedl na trh druhou generaci Multiply, která zaujala designem ještě více a navázala na slavné jméno úplně jiným způsobem než původní model.
Kompaktní rodinné MPV postavené na běžné technice mělo netradiční uspořádání tří sedadel vedle sebe vpředu a příď, která dělila veřejnost na dva tábory - buď se jim líbila, nebo se Multiple smáli a označovali ji za nejošklivější auto všech dob. Ani facelift, který Multiplu zbavil nejexcentričtějšího detailu s patrovou přídí se světlomety, podle kritiků designu nepomohl.
Jak už to ale bývá, tato kontroverze Fiatu pomohla a dodnes má Multipla v povědomí veřejnosti silnou stopu. A tak stačí jediná fotka studie, která naznačuje vznik nového modelu, abychom o ní tak sáhodlouze psali…
O technice se přitom nic neví, kromě toho, že to bude elektromobil a zařadí se mezi malé čistě městské elektrické vozítko Topolino a „klasické“ městské elektromobily.
Připomeňme, že Topolino (psali jsme zde) je cenově atraktivní, má ale elektromotor o skromném výkonu 6 kW, omezenou rychlost 45 km/h, akumulátor s využitelnou kapacitou 5,4 kWh a krátký dojezd 75 kilometrů. Dvoumístná elektrická čtyřkolka dlouhá jen 2,53 metru je určená do města a díky zařazení do kategorie L6e ji mohou řídit už patnáctiletí držitelé řidičského oprávnění skupiny AM.
Multiplina má nabídnout větší baterii, vyšší maximální rychlost, dojezd i větší univerzálnost.
„My jsme vymýšleli mikromobilitu dávno předtím, než tento pojem vůbec vznikl. Dnes navazujeme na tuto tradici a vytváříme kompletní ekosystém pro města budoucnosti,“ řekl k zveřejnění novinek generální ředitel značky Fiat a marketingový ředitel koncernu Stellantis Olivier François.
Topolino je mimořádně úspěšné, podle Fiatu je aktuálně nejprodávanějším elektrickým vozidlem svého druhu v Evropě. Letos v létě se začalo prodávat také v Česku.
Tuzemské zastoupení značky nicméně odhaduje, že půjde spíše o okrajový model s prodeji v nižších desítkách kusů ročně, který bude konkurovat hlavně takzvaným mopedautům nebo částečně také skútrům.
Multiplina by tak díky své větší univerzálnosti mohla dosáhnout na lepší prodejní čísla, i když samozřejmě bude záležet na ceně. Sériová verze modelu by se měla podle všeho představit letos na podzim.
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