Mitsubishi zacílilo na české rodiny. Nové SUV má hodně místa a záruku, o níž málokdo ví

Mitsubishi v Evropě pokračuje ve spolupráci s Renaultem. Ta se ukázala jako slušný recept na prodejní úspěch, a po Cliu a Capturu tak do své nabídky přidalo i rodinný Symbioz. V „japonské“ verzi se jmenuje Grandis a kromě jména se snaží odlišit i designem nebo výbavou. K tomu navíc nabízí dlouhou záruku, málokdo o ní ale ví.
„První Grandis v Česku úplně úspěšný nebyl,“ přiznávají bez okolků zástupci českého Mitsubishi. Odkazují tím na první dekádu nultých let, kdy japonská automobilka nabízela až sedmimístné MPV vlastního vývoje. To od novodobého Grandisu mají nejspíše vyšší očekávání. Auto se sice zmenšilo a nenabízí tři řady sedadel, také je to ale SUV a navíc výrazně levnější.
Jestliže původní MPV se před skoro dvaceti lety prodávalo za nejméně 900 tisíc korun, současné SUV startuje na 594 760 korun. To je slušný sešup dolů. Přitom místa je hlavně vzadu překvapivě dostatek. Rozvor 2638 mm je sice stejný jako u ASX (čili Renaultu Captur), ale auto se prodloužilo na 4412 mm.
Všechny centimetry tak jdou do kufru, který narostl na 576 litrů. A díky o 16 centimetrů posuvné zadní lavici může teoreticky dosáhnout až 708 litrů. Tato možnost je standardem všech verzí Grandisu, stejně jako sklápění dělených opěradel, čímž vznikne prostor o objemu až 1682 litrů.
Trochu zklamaní mohou být snad jen zájemci o plně hybridní verzi: tam je totiž díky baterce a dalším komponentům pohonu objem kufru snížený na 492 až 624 litrů při posunutí zadních sedadel.
Hybridní osmnáctistovka, která představuje výrazný upgrade oproti šestnáctistovce z ASX, je jedním ze dvou dostupných pohonů. Tím druhým je přeplňovaná mildhybridní třináctistovka se 104 kW. V provedení s manuální šestistupňovou převodovkou představuje základ nabídky, volitelně se dodává i sedmistupňový dvouspojkový automat.
Osmnáctistovka je pak doplněná elektromotorem, dohromady mají 116 kW, a především 1,4kWh baterkou. Je to pohon známý i z dacií nebo renaultů, jehož velkou výhodou je úsporná jízda.
Ve městě by podle techniků měl Grandis až 80 procent času jezdit jen na elektřinu, v kombinaci pak Mitsubishi udává spotřebu 4,4 l/100 km. S motorem je spojená multimódová převodovka: čtyři stupně má spalovací motor, dva potom elektrický.
Ceník - Mitsubishi Grandis
Inform
Invite+
Intense+
Instyle+
1.3 DIG-T / 104 kW
594 760 Kč
648 760 Kč
734 760 Kč
1.3 DIG-T / 104 kW AT
714 760 Kč
787 760 Kč
889 760 Kč
1.8 Hybrid / 116 kW
798 760 Kč
899 760 Kč
V porovnání se zmíněnou hybridní šestnáctistovkou má ústrojí v Grandisu jiný spalovací motor a vylepšený elektrický motor i baterii. Papírově je úspornější a díky vyššímu výkonu i dynamičtější.
S Renaultem Symbioz tak Grandis sdílí kompletní techniku i provedení interiéru, a to včetně multimediálního systému se službami Google, odlišit se snaží alespoň vizuálně. Jiná je přední část s takzvaným dynamickým štítem i provedením masky. Vzadu jsou odlišná světla, a tím pádem i tvarování víka kufru.
Změny jsou i ve výbavě a cenách. Především je, s přihlédnutím k aktuálním akčním nabídkám, Grandis o kousek dražší. Symbioz totiž startuje na 542 300 korunách. Základní výbava Mitsubishi má třeba také manuální klimatizaci, to je něco, co u Renaultu vůbec nenabízí. Standardně pak dostanete modrou metalízu, u Symbiozu je bílá. Jinak jsou ale obě auta prakticky totožná.
Co tedy Mitsubishi za 594 760 korun nabízí? Vyjma manuální klimatizace i 10,4palcové rádio, digitální budíky, zadní parkovací kameru a senzory, bezklíčové odemykání a startování, volant pošitý umělou kůží, LED světla vpředu nebo 17palcová ocelová kola s kryty. Výbavu dalších verzí najdete v boxu.
Výbava Mitsubishi Grandis
Základní stupeň Inform (od 594 760 Kč) nabízí manuální klimatizaci, rádio s 10,4palcovým dotykovým displejem, digitální budíky, zadní parkovací kameru a senzory, bezklíčkové odemykání a startování, tempomat, volant potažený umělou kůží, výškově stavitelné sedadlo řidiče, LED přední světla, metalízu nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Stupeň Invite+ (od 648 760 Kč) přidává jednozónovou automatickou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, automatické stěrače nebo 18palcová litá kola. Verze Intense+ (od 734 760 Kč) přihazuje sledování mrtvého úhlu, sledování dopravy za vozidlem při couvání, adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu na bocích, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce, vyhřívané čelní sklo a volant, elektrické víko kufru nebo 19palcová litá kola.
Nejvyšší výbava Instyle+ (od 889 760 Kč) má navíc také multimediální systém s navigací a službami Google, větší digitální budíky s možností projekce navigace, 360stupňovou kameru, parkovací asistent, audio Harman Kardon s devíti reproduktory, elektrické sedadlo řidiče, kožené čalounění nebo panoramatickou prosklenou střechu.
Výraznou odlišností oproti Renaultu je záruka. Zatímco Symbioz má standardně pět let nebo 100 tisíc kilometrů, u Grandisu je to osm let nebo 160 tisíc kilometrů. „Od pátého roku je to podmíněné pravidelnou návštěvou servisu,“ vysvětluje Petr Kopecký z Mitsubishi. Japonská automobilka tím chce dát svým zákazníkům, kteří se berou převážně z řad soukromníků, co největší jistotu při pořízení vozu.
