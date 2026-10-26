Místo Volkswagenů vojenské Tatry. Česká firma údajně jedná o výrobě v ohrožené továrně

Nevyužívané továrny automobilek napříč Evropou přitahují pozornost čínských konkurentů i obranného průmyslu. Teď se do hledáčku dostala i továrna Volkswagenu v Hannoveru. A pro český průmysl by to mohlo mít velmi zajímavé dopady. Deník Handelsblatt s odvoláním na své zdroje tvrdí, že kolem závodu krouží česká firma CSG. Možná výroba vojenských tatrovek má mít ale řadu poměrně zásadních háčků.
Závod Volkswagenu v Hannoveru patří mezi čtveřici, které v Německu hrozí zavření. Německý koncern pro něj má aktuálně smluvně zajištěný výrobní plán do roku 2031, co bude pak, zatím vedení neví. A jednat o jeho budoucnosti, stejně jako továren v Emdenu, Cvikově a Audi v Neckarsulmu, bude nejspíše až v příštím roce. Do června má být vypracovaný konkrétní plán jejich budoucího směřování.
To by mohlo být podle německého deníku Handelsblatt spojené se zbrojní skupinou Czechoslovak Group (CSG) nejbohatšího Čecha Michala Strnada, která mimo jiné spoluvlastní kopřivnickou Tatru.
Handelsblatt s odkazem na několik zdrojů tvrdí, že se vedení CSG v polovině září sešlo s managementem divize Volkswagen Užitkové vozy, které závod v Hannoveru patří. Jednalo se o možném využití volných kapacit, které v továrně jsou. Připomeňme, že loni v ní vzniklo 113 500 aut, v roce 2017 to přitom bylo přes 200 tisíc vozidel.
Podle Němců by se v Hannoveru mohly vyrábět vojenské speciály na základech vozů Tatra pro globální trhy. Připomeňme, že kromě spoluvlastnictví kopřivnické Tatry patří Strnadově CSG stoprocentně i firma Tatra Defence Systems. Ta je hlavním prodejcem a dodavatelem nákladních vozů Tatra za miliardy korun pro českou či slovenskou armádu.
Jednání ale mají být teprve v počáteční fázi a podle zdrojů Handelsblattu jsou zatím velmi složitá. Mimo jiné i kvůli odlišným kulturám uvnitř obou firem. Zatímco v případě CSG rozhoduje hlavně její většinový majitel Michal Strnad, v případě Volkswagenu do jednání mluví nejen samotné vedení koncernu a divize užitkových vozů, ale také odbory nebo Dolní Sasko jako jeden z hlavních akcionářů. Navíc uvnitř VW existují podle Handelsblattu neshody, do jaké míry by se automobilka měla zapojovat do výroby pro obranný průmysl.
Dalším problémem může být i drahá výroba. V nákladech na jedno auto patří Hannover k nejhorším v celém koncernu VW. Přesahují totiž 10 tisíc eur, to je zhruba čtvrt milionu korun. Přitom by se Volkswagen rád dostal pod v přepočtu sto tisíc korun. CSG navíc podle zdrojů Handelsblattu doufá v zakázku od německé armády. Případný kontrakt je pro možnou výrobu v Hannoveru klíčový právě kvůli vysokým výrobním nákladům. Bez něj by to zřejmě bylo složité.
Německá automobilka na dotaz deníku zopakovala, že hledá pro závod využití, což by „v principu mohlo znamenat i výrobu zboží dvojího užití“. „CSG zásadně nekomentuje tržní spekulace ani případná obchodní jednání,“ napsal redakci Aktuálně.cz mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Kvůli rozdílům je podle Handelsblattu každopádně možné, že jednání mezi oběma stranami také brzy skončí.
CSG v poslední době získala hned několik zakázek na nákladní automobily Tatra v Asii. Německý deník však uvádí, že jejich výroba kvůli naplněným kapacitám v Česku vázne a případná produkce v Hannoveru by tedy problémy mohla vyřešit. Navíc by se tím mohla CSG konečně dostat na lukrativní německý trh se zvyšujícím se počtem armádních zakázek.
Není to totiž poprvé, co CSG usiluje o silnější pozici na německém trhu skrze vstup do jedné ze zavedených firem. Na jaře vyšel najevo údajný zájem o koupi podílu ve francouzsko-německém výrobci tanků KNDS. K tomu ale nedošlo.
Zajistit budoucnost továrny v Hannoveru se stalo i důležitým politickým tématem. Dolní Sasko v příštím roce čekají zemské volby a případné zavření továrny by pro současného premiéra zemské vlády Olafa Liese z SPD mohlo znamenat nepříjemný problém. Tím spíše, že třeba osud závodu VW v Osnabrücku je už zpečetěný. Poslední auto tam vznikne v roce 2027 a zemská vláda se snaží přilákat potenciální investory z řad obranného průmyslu.
Ke konečné dohodě zatím nedošlo, byť byl začátkem září Volkswagenem oznámen plán předání továrny izraelské investiční společnosti Aurelius Capital a právě Dolnímu Sasku.
„Z pohledu zaměstnanců by ani úspěšná dohoda s CSG nepřinesla okamžitou úlevu,“ píše nicméně Handelsblatt. Továrna v Hannoveru totiž zaměstnává přes deset tisíc lidí a případná výroba vojenských nákladních aut není na počet zaměstnanců tak náročná. Závodní rada podle německého deníku dříve uvedla, že by podobný kontrakt zachránil méně než deset procent z ohrožených pozic.
V současné době vyrábí Volkswagen v Hannoveru elektrický ID. Buzz, populární Multivan a z něj odvozenou obytnou Californii. Transporter, dřívější nejmasovější výrobek závodu, se v nové generaci přesunul do Turecka k Fordu, který se postaral v rámci spolupráce o jeho vývoj.
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