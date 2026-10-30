Místo dieselu má baterku. BMW 3 láká na nečekaně dostupné elektro, myslí i na tradiční řidiče

S Neue Klasse se BMW trefilo do černého. Na SUV iX3 z Maďarska se stojí fronty a není proto divu, že od druhého modelu elektrické rodiny jsou očekávání dost podobná. Klasicky střižený sedan i3 nabízí stejnou techniku, jen v elegantnějším balení. Navíc nepřijíždí sám, řada 3 může mít i v nové generaci benzinové motory. Jak se oba protipóly doplňují jsme zjišťovali ve francouzském Provence.
Francie v říjnu zaplnila stránky světových médií především kvůli statisícovým demonstracím napříč městy. Píšťalky, trumpety a hlasité projevy ale za volantem nového BMW řady 3 vlastně neslyšíte. Benzinová i elektrická verze jsou skvělé odhlučněné, i základní verze mají zesílená skla. Od podvozku a kol ani na větších nerovnostech neslyšíte žádné rány a vlastně jediný zvuk auta vydává spalovací motor.
BMW řady 3 má v nové generaci dvě větve, které sice vypadají skoro stejně, ve skutečnosti ale rozdílnější být nemohou. Mechanicky nesdílejí prakticky jediný šroubek. Zatímco elektrická i3 má stejně jako SUV iX3 a nově také iX4 800V elektrickou architekturu, a patří tak do rodiny Neue Klasse, benzinová řada 3 vychází z předchůdce. Ovšem s řadou vylepšení.
Záměrně píšeme benzinová. Naftové motory jsou minulostí, zákaznické preference se podle BMW zkrátka změnily. Dnes stačí 48V mildhybridy a příští rok také plug-in hybrid. Bez elektrifikace už dnes „trojka“ neexistuje.
Když stojí obě verze naproti sobě, těžko se hledají rozdíly. Designéři se snažili a benzinový motor poznáte hlavně podle delší části karoserie mezi předním podběhem a dveřmi a jiného sklonu kapoty. Někam se ten čtyř- nebo šestiválec vejít musel. Elektrická verze je zase vyšší. Jednotlivé prvky citlivě odkazují na minulost, především v přední části kolem světel vidíte spojení s původní Neue Klasse ze 60. let docela zřetelně. Zadní světla protažená do středu víka kufru nemusí být pochuti všem, nicméně celkovou osobitost řadě 3 rozhodně upřít nejde.
Šestiválcová symfonie
Přeplňovaný mildhybridní šestiválec M350 xDrive, do něhož usedáme jako první, pak jako odkaz na minulost dostal i žlutě zbarvená přední světla. Především ve Francii je to další velká dávka nostalgie. Hned od prvních metrů je také jasné, že tohle je řada 3 se vším všudy. Sedí se příjemně nízko, do sedadel divize M člověk zapadne skoro jako kdyby mu je někdo dělal na míru.
Palubní deska je podobně jako vnější design shodná s elektrickou verzí, což vůbec není na škodu. Nová koncepce s řešením Panoramic Vision, tedy projekčním displejem táhnoucím se přes celou šířku palubní desky, se totiž v Mnichově nadmíru povedla. Jednoduché, přehledné a i široce konfigurovatelné řešení. Volitelný průhledový displej se tu zdá být skoro navíc.
Uprostřed palubní desky je 17,9palcový zakřivený displej. Kritikům se jeho tvar nelíbí, v praxi je to ale účelné řešení. Poloha volantu nezakrývá žádnou část obrazovky, což přijde vhod hlavně u vypínání povinných asistentů. Omezení rychlosti i držení v pruhu omezíte jediným stiskem na ikonu v levém dolním rohu obrazovky. Jen škoda absence tlačítek pro ovládání klimatizace.
Výtky se snášejí i na vzhled volantu nových BMW, nicméně do ruky padne skvěle. Ideální je průměr i tloušťka věnce, vykrojení na palce je přesně tam, abyste ho pořád mohli držet v ideální poloze. Trochu laciněji působí snad jen plastové páčky pod volantem, které by také od něj mohly být umístěné malinko dál. Občas totiž omylem spustíte blinkry nebo stěrače.
Jakmile ale řadový třílitrový šestiválec pod kapotou nastartuje, veškeré pochybnosti zmizí. Když jedete klidně v normálním jízdním režimu, o 326 kW pod kapotou příliš nevíte. Někde tam vpředu si tiše ševelí, kultivovanost motoru a jeho odhlučnění je dechberoucí. Místy máte pocit, že jedete v elektromobilu spíše, než když v elektromobilu skutečně jedete.
Ale nenechte se zmýlit, protože stačí jen přitlačit plyn až k podlaze a se sedanem začnou šít všichni čerti. Výfuk o sobě dává vědět, vycizelovaný podvozek drží auto v zatáčkách jako u málokterého konkurenta a standardní pohon všech kol přidává pocit jistoty. Zvláště na silným deštěm zmáčených silnicích. Nechybí ani sportovní diferenciál. Řízení je nebývale přesné, sebemenší pohyb volantem se projevuje na silnici. Pokud hledáte definici spojení zpětná vazba, BMW M350 xDrive by ji mohlo vyučovat.
Osmistupňový automat řadí plynule, zazmatkuje jen občas při ostřejší jízdě. Elektromotor zase pomáhá zamaskovat turbodíru. Adaptivní podvozek skvěle balancuje mezi zmíněnou jistotou v zatáčkách a komfortem hlavně v nižších rychlostech. Pokud se rozhodnete přepnout auto do sportovního režimu M Sport Plus, řízení i podvozek ještě ztuhnou, motor je pocitově ještě o chlup výbušnější a doprovod z výfuků zesílí. Svým způsobem máte dvě auta v jednom, univerzální sedan na týden a sportovní sedan na víkend. A to jsme neměli možnost vyzkoušet chystaný driftovací režim.
Z 0 na 100 km/h zrychluje vrcholná šestiválcová verze za 4,1 vteřiny a jede maximálně 250 km/h. Průměrná spotřeba začíná papírově na 7,5 l/100 km – to ale ověříme až při klasickém testu na českých silnicích. Slabší čtyřválce 318 se 115 kW a 320 se 155 kW jsme zatím neměli možnost projet. U obou pohání zadní kola stejný osmistupňový automat.
Zvuk a síla ticha
Přesun do elektrické i3 by neměl přinést větší rozdíly, opak je ale pravdou. Kvůli baterce v podlaze se vpředu sedí o něco výš. K úplnému ideálu bychom tak najednou potřebovali sedačku o pár centimetrů níže. Podobně jako v iX3 tu není startovací tlačítko, zkrátka s klíčkem v kapse sešlápnete brzdový pedál a auto se nastartuje. Oproti spalovací verzi o úkon méně.
Palubní deska je až na drobné detaily úplně stejná jako u šestiválce Panoramic Vision ale umí zobrazit třeba i energii získanou rekuperováním. Všechny elektrické i3 mají možnost jednopedálového ovládání, které je naladěné opravdu citlivě a auto v tomto režimu ani při dobržďování necuká. Alternativně můžete mít rekuperaci ve třech intenzitách, případně to volbou adaptivní funkce celé nechat na autě. Vypnout ale nikdy úplně nejde a také její ovládání neprobíhá pádly pod volantem, ale výhradně přes displej.
První jízdní dojmy nabíráme za volantem vrcholné verze 50 xDrive se dvěma elektromotory o celkovém výkonu 345 kW. Zátah je skutečně monumentální, z 0 na 100 km/h zrychluje sedan za 4,7 vteřiny. Ale marná sláva, kousek charakteru - i rychlosti - šestiválce nám tu chybí.
Baterie v útrobách má 108,7 kWh a udávaný dojezd přesahuje hranici 900 kilometrů (podle automobilky až 912 km). Podobně jako u spalovací verze skutečný dojezd vyzkoušíme až v klasickém testu, na členité testovací trase s poměrně slušnou dálniční porcí ale dosáhlo auto spotřeby 17,7 kWh / 100 km. Tedy reálného dojezdu kolem 600 kilometrů.
Nabíjecí výkon 400 kW znamená, že z 10 na 80 procent se auto dostane za 21 minut. Vyzkoušeno v iX3, tady si BMW realitu rozhodně nepřibarvuje. AC nabíjení má 11 a volitelně 22 kW, k tomu nechybí funkce V2L, která z auta udělá pojízdnou powerbanku.
Jízdní vlastnosti elektrické verze jsou vlastně stejně působivé jako u spalovací. I v zatáčkách se inženýrům mnichovské automobilky povedlo velmi dobře schovat pohotovostní hmotnost téměř 2,3 tuny (M350 je o více než 300 kilo lehčí). Stejně jako spalovací verze je auto dlouho neutrální, do zatáček se vrhá s chutí a jistotou. I bez adaptivních tlumičů navíc umí být elektrická verze komfortní. Celé to podporuje přesné řízení a dobré brzdy.
Zatímco benzinová verze je dlouhá 4765 mm a mezi nápravami má 2860 mm, elektrická má 4760 mm a mezi nápravami 2897 mm. Vzadu před koleny je rozdíl nepatrně znát, ovšem podobně jako vpředu se i vzadu v elektrické verzi sedí trochu výše. U obou modelů bychom ale místo vzadu označili nanejvýš slovem dobrý. Se 420 litry má i3 také o 30 litrů menší kufr než spalovací sourozenec. Vyvažuje to ale 31litrovým frunkem vpředu.
Na českém trhu se BMW řady 3 prodává ve třech zmíněných spalovacích verzích za ceny od 1 223 950 korun v případě čtyřválce 318. Testovaný šestiválec M350 xDrive přijde bez příplatků na 1 972 750 korun. Elektrická i3 ve verzi 40 xDrive s 275 kW a 710 kilometry dojezdu začíná na 1 463 150 korunách. Nejbližší konkurent, elektrický Mercedes třídy C, je o necelých 70 tisíc dražší. O necelých 80 tisíc korun více než základní i3 pak stojí i Hyundai Ioniq 6 s pohonem všech kol. Naopak nejlevnější Tesla Model 3 s pohonem všech kol vychází na 1 204 990 korun.
Testované provedené 50 xDrive pak stojí od 1 589 900 korun. Až se navíc dostane i na zadokolky, cena elektrické i3 ještě spadne.
Zatímco bateriové varianty se na trh dostanou už teď s předposledním říjnovým dnem, na spalovací verze si zájemci musí počkat do 23. ledna příštího roku. Obě verze se dělají v Německu. V budoucnu pak nabídku rozšíří i zmíněný plug-in hybrid, kombi v obou verzích nebo elektrická verze M60 xDrive. A chystá se i nová M3.
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