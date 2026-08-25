Měla to být nová Tesla, po roce zůstaly jen dluhy. Auta výrobce vysavačů končí bez fanfár

Plány měl obrovské, skutečnost ho ale zřejmě dohnala. Čínský výrobce vysavačů a domácích spotřebičů Dreame podle zpráv z lokálních médií zavírá po roce svou automobilovou divizi. Ta přitom měla vyrábět spoustu zajímavých aut, mimo jiné kopii Rolls-Royce Cullinan nebo hypersport s raketovým motorem a nepravděpodobným zrychlením.
Konec září loňského roku přinesl informaci o vzniku další čínské automobilky. Na tom by nebylo nic divného, v říši středu rostou jako houby po dešti. Jenže Dreame Technology není žádný neznámý start-up, ale renomovaný výrobce vysavačů a dalších domácích spotřebičů. Automobilovou divizi založil s cílem začít vyrábět v roce 2027, kdy oslaví desáté výročí založení. Dokonce kvůli tomu chtěl postavit továrnu v Berlíně.
Teď ale čínská média reportují přesně opačný scénář. Kanceláře v ústředí automobilové divize v Su-čou jsou prý z velké části prázdné, ze zhruba tisícovky zaměstnanců, která pro výrobce pracovala, jich zůstalo pár desítek. Většinou má jít o právníky, ekonomy a lidi z HR, kteří se starají o právní ukončení celého projektu a vyrovnání s věřiteli. Údajně totiž dluží peníze jednotlivým dodavatelům.
Propouštění mělo probíhat ve vlnách, které začaly už v květnu, tedy ani ne měsíc po pompézní prezentaci na pekingském autosalonu. Tam se Dreame prezentovalo jednou z částí svého automobilového byznysu, automobilkou Nebula. Ta zazářila už začátkem letošního roku na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas, kde ukázala koncept čtyřdveřového hypersportu Nebula Next 01 s raketovým pohonem.
Výrobce sliboval dechberoucí technologii se čtyřmi elektromotory, a navíc dvěma raketovými motory, které měly být schopné vyvinout výkon až 100 kN. Výsledkem měla být akcelerace z 0 na 100 km/h za těžko uvěřitelných 0,9 vteřiny. K tomu měla být však v útrobách baterie s pevným elektrolytem na bázi sulfidu, která měla zajistit dojezd přes 550 kilometrů podle čínského testovacího cyklu.
Jak teď ale píše CarNewsChina, celé to bylo spíše divadlo než skutečnost. Podle zdrojů přímo z automobilky bylo auto s údajně raketovým pohonem představené v USA jen maketa s dálkovým ovládáním včetně trysek. Celé to mělo jen dobře působit na fotoaparáty a kamery světových médií.
Kromě Nebuly s raketovým pohonem byla v plánu výroba i čistě elektrické verze čtyřdveřového hypersportu, stejně jako odvozeného SUV. Obě auta se ve formě konceptu ukázala i ve zmíněném Pekingu.
Jiná značka pod Dreame měla zase vyrábět kopii Rolls-Royce Cullinan, který v Pekingu jezdil jako zamaskovaný prototyp ve videu pravděpodobně s elektromotorem v každém kole. Fyzicky bylo přítomné jen šasi s malým spalovacím motorem. Teoreticky tak mělo jít o model s prodlužovačem dojezdu. Když pak loni výrobce vysavačů vstup do světa aut oznamoval, ukázal i rendery dalšího čtyřdveřového modelu, vizuálně připomínajícího Bugatti Chiron.
S tím vším je ale teď nejspíš konec a podle informací, objevujících se třeba v CarNewsChina, je otázkou, jak na tom reálná výroba a plány na stavbu továrny v Berlíně skutečně byly. Protože zmíněný web věnující se čínským autům s odkazem na zdroje v automobilce uvádí, že spíše než do výzkumu a vývoje investovalo Dreame do přetahování jmen z velkých automobilek na základě vysokých platů.
Údajně je také prošetřováno nakládání s investičními fondy, což vedlo k omezení utrácení vládních pobídek, které výrobce čerpal, uvádí zmíněný web. Dreame každopádně nekrachuje úplně, jen se teď chce soustředit pouze na klíčovou část svého byznysu, tedy vysavače a domácí elektroniku. Další aktivity, včetně těch automobilových, prý eliminovalo.
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