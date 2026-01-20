Luxus, jaký v Evropě neznáme. Škodovka představila omlazený Kushaq pro Indii

Facelift Škody Kushaq vůbec poprvé přináší nový designový jazyk automobilky Modern Solid také mezi spalovací modely. Indům dokáže česká automobilka nabídnout i zajímavou cenu.
Škoda Auto India ukázala domácímu publiku výrazně omlazený Kushaq. Modelu, který sjíždí z výrobních pásů místní továrny od roku 2021, se zde dosud prodalo 94 928 kusů.
SUV dlouhé 4,2 metru, jehož ekvivalentem pro Evropu je model Kamiq, dostalo mimo jiné novou osmistupňovou automatickou převodovku s hydrodynamickým měničem, ale i jinde nevídaný prvek – masážní funkci zadních sedadel.
Omlazený kushaq je ale zajímavý i svým vzhledem. Nese prvky designového jazyka Modern Solid, který až dosud značka prezentovala výhradně na elektromobilech. Auto získalo zcela novou maskou chladiče s chromovanými lamelami a světelnou lištou. Přední část dostala nové LED světlomety, přední parkovací senzory a LED mlhová světla.
Novinkou jsou sekvenční ukazatele směru na zádi a osvětlený nápis Škoda, který propojuje zadní svítilny. Boky vozu jsou doplněné o plastové podběhy kol a prahů, kola z lehké slitiny jsou standardem u všech variant.
Auto je k dispozici v osmi barvách. Poprvé bude hned od zahájení prodeje nového modelu nabízena také sportovně laděná varianta Monte Carlo.
Osmistupňový automat je v segmentu malých SUV ojedinělou novinkou, spárován je s litrovým tříválcem TSI o výkonu 85 kW a točivém momentu 178 Nm. K tříválci je k dispozici i manuální šestistupňová převodovka.
Další pohonnou jednotkou je čtyřválcový přeplňovaný motor 1.5 TSI s aktivním vypínáním válců, který má výkon 110 kW a točivý moment 250 Nm. Ten je spojen výhradně s dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou DSG. Kushaq s tímto motorem má kotoučové brzdy na všech kolech, slabší varianty mají vzadu brzdy bubnové.
Ceny vozu začínají na 1 066 000 rupiích, což je v přepočtu 245 000 korun. Vrcholná verze 1.5 TSI DSG vyjde na 1 849 000 rupií (425 000 Kč).
Plány Škodovky v Indii jsou neskromné, země se má pro automobilku stát druhým nejdůležitějším trhem hned po Evropě. Tuto pozici přitom ještě před několika lety zastávalo Rusko, než jeho vojska přepadla Ukrajinu a značka zemi opustila.
