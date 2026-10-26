Levnější než TDI, ale s podobnou spotřebou. Hybridní Octavia překvapí českými cenami

Bude to náhrada za naftová TDI? Škoda Octavia dostala poprvé full-hybrid, o němž se spekuluje, že postupně vytlačí oblíbené turbodiesely. Pokud by se tak stalo, zákazník by mohl pár tisícovek ušetřit. Česká automobilka právě zveřejnila ceny nového pohonu a je to poměrně zajímavý pohled.
Označení „Hybrid“ se na pátých dveřích Octavie objevovalo již v minulosti. Značilo ale pouze jednoduchý mildhybridní pohon. Teď konečně i v nabídce Škody bude toto slovo znamenat plnohodnotný full-hybrid založený na známé benzinové patnáctistovce TSI, která má sama o sobě 96 nebo 110 kW. K ní se přidávají dva elektromotory, se 110 kW generátor a se 125 kW trakční elektromotor, který pohání kola. Dohromady je tak verze s označením HEV v ceníku ve verzích se 100 nebo 125 kW.
Na českém trhu se bude hybrid nabízet ve čtyřech z pěti výbav, výjimku představuje jen základní stupeň Essence. Slabší 100kW verze startuje na 744 900 korunách, silnější 125kW verze stojí od 809 900 korun. V obou případech jde o výbavu Selection, za karoserii kombi se připlácí standardních 30 tisíc korun. Akční verze ke 30 letům se hybridu nedočká.
V porovnání se 110kW mildhybridem s automatem DSG znamená slabší hybrid příplatek pět tisíc korun, silnější pak 70 tisíc korun. Zajímavější je ale porovnání s dvoulitrovým turbodieselem, který by podle dřívějších a doposud nepotvrzených spekulací mohl hybrid v Octavii nahradit.
Slabší hybrid je o 45 tisíc levnější než 110kW TDI s dvouspojkovým automatem, silnější je naopak o 20 tisíc korun dražší. Naftová verze se 110 kW ve výbavě Selection začíná na 789 900 korunách. Existuje i slabší 85kW turbodiesel za 719 900 korun, který se ale prodává výhradně s manuální převodovkou.
Ceník – Škoda Octavia / Octavia Combi HEV
1.5 TSI HEV / 100 kW
1.5 TSI HEV / 125 kW
Selection
744 900 / 774 900 Kč
809 900 / 839 900 Kč
Exclusive Selection
814 900 / 844 900 Kč
879 900 / 909 900 Kč
Top Selection
—
953 900 / 983 900 Kč
Sportline
—
929 900 / 959 900 Kč
Co všechno výbava Selection obsahuje, najdete v boxu, vypíchnout pro hybrid navíc můžeme větší 13palcovou obrazovku multimediálního systému s přípravou pro navigaci, 10palcové budíky a 17palcová litá kola. To standardně jiný motor ve výbavě Selection nemá. Hybrid také nemůže mít kvůli technice v zadní části vozu audiosystém Canton a dojezdové rezervní kolo.
Základní výbava hybridní Octavie
Výbava Selection obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 13palcovou obrazovku infotainmentu s přípravou pro navigaci, rádio s osmi reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů s chlazením, USB-C pro zadní cestující, sledování mrtvých úhlů, automatické stěrače, LED přední a zadní světla nebo 17palcová litá kola. U kombi jsou navíc ještě střešní ližiny.
Součástí hybridního pohonu je kromě spalovacího a dvou elektromotorů ještě jednostupňová automatická převodovka a 1,6kWh baterie pod zadními sedadly. Ta se dobíjí výhradně rekuperací nebo pomocí spalovacího motoru. Především kvůli ní má ale hybrid normovanou spotřebu začínající u obou variant na 4,6 l/100 km, respektive 4,7 l/100 km u kombi. Emise CO2 padají na 104, respektive 108 gramů na kilometr.
Hybrid funguje v paralelním režimu, kdy obě jednotky pohánějí přední kola, tak v sériovém režimu, kdy spalovací motor pracuje jako generátor energie a kola pohání jen elektromotor. První případ auto preferuje při vyšších rychlostech, druhý hlavně ve městě při rychlostech do asi 60 km/h.
Kromě některých prvků výbavy je hybridní Octavia trochu omezená i velikostí kufru. U liftbacku to je 460 litrů (standardně 600 litrů) a u kombi 485 litrů (standardně 640 litrů). O pět litrů se zmenšila palivová nádrž, má teď tak 40 litrů.
K zákazníkům se první vyrobené hybridy dostanou letos v prosinci. Doplnit můžeme také cenu sesterského Volkswagenu Golf se stejným pohonem, který začíná na 779 tisících se slabší a 827 tisících korunách se silnější verzí hybridu. Ovšem pouze jako hatchback, kombi Variant jej nedostalo.
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