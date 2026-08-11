Mysleli jste si, že už nejsou. Tady je deset rodinných aut, která koupíte do půl milionu

Opravdu levná auta z trhu pomalu mizí, pod 300 tisíc už dokonce žádné nekoupíte. Ty nejlevnější jsou navíc většinou modely do města se slabým motorem a osekanou výbavou. Co když ale hledáte nové auto pro rodinu, jenže rozpočet nepřesahuje 500 tisíc korun? Překvapivě možností není úplně málo. Vybrali jsme několik s velmi zajímavým poměrem ceny, výbavy a velikosti. Nabídka je přitom skutečně široká.
Menší než Octavia, stejně místa uvnitř – Citroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross jsme ve druhé evropské generaci nedávno vyzkoušeli, a jestli něčím zaujal, byl to právě vnitřní prostor. Francouzi totiž zvládli na půdorysu menším než Octavia postavit auto pro sedm cestujících. Tuto verzi do půl milionu nekoupíte, základní pětimístné provedení ale ano. Díky rozvoru 2670 mm je vzadu spousta místa – jako bonus máte lavici posunutou více vzad, protože nemusí dělat místo dvojici sedadel v kufru.
Zavazadlový prostor má 460 litrů, sto litrů je schovaných pod podlahou. Sklopíte-li zadní opěradla, vznikne rovná ložná plocha s objemem 1600 litrů. S délkou 4,4 metru dostanete malý stěhovák.
Jediná verze, která se do půl milionu vejde, je základ s přeplňovaným benzinovým tříválcem o výkonu 74 kW s manuální šestistupňovou převodovkou. Ve základní výbavě auto stojí 455 tisíc korun. Za ty peníze dostanete manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání nebo ocelová 16palcová kola. Vzadu ale také budou „švihadla“ a místo rádia je jen prostor na umístění telefonu (vzhledem ke kvalitě multimediálního systému ve vyšších verzích to vlastně úplně stačí). Výbavou SUV neoplývá, přesto je to prostorem více než zajímavá volba.
Menší než Octavia, stejně místa uvnitř – Citroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross jsme ve druhé evropské generaci nedávno vyzkoušeli, a jestli něčím zaujal, byl to právě vnitřní prostor. Francouzi totiž zvládli na půdorysu menším než Octavia postavit auto pro sedm cestujících. Tuto verzi do půl milionu nekoupíte, základní pětimístné provedení ale ano. Díky rozvoru 2670 mm je vzadu spousta místa – jako bonus máte lavici posunutou více vzad, protože nemusí dělat místo dvojici sedadel v kufru.
Zavazadlový prostor má 460 litrů, sto litrů je schovaných pod podlahou. Sklopíte-li zadní opěradla, vznikne rovná ložná plocha s objemem 1600 litrů. S délkou 4,4 metru dostanete malý stěhovák.
Jediná verze, která se do půl milionu vejde, je základ s přeplňovaným benzinovým tříválcem o výkonu 74 kW s manuální šestistupňovou převodovkou. Ve základní výbavě auto stojí 455 tisíc korun. Za ty peníze dostanete manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání nebo ocelová 16palcová kola. Vzadu ale také budou „švihadla“ a místo rádia je jen prostor na umístění telefonu (vzhledem ke kvalitě multimediálního systému ve vyšších verzích to vlastně úplně stačí). Výbavou SUV neoplývá, přesto je to prostorem více než zajímavá volba.
Když chcete 7 míst, moc možností není – Dacia Jogger
Nové sedmimístné auto do půl milionu je ohrožený druh a jedním z mála přeživších exemplářů je Dacia Jogger. Přerostlé kombi, jak by snad konkurenta aut typu Citroën Berlingo mohli nazvat, se prodává od 425 500 korun a v sedmimístné verzi od 455 500 korun.
Kromě velkého vnitřního prostoru, byť v prostřední řadě se sedí poněkud výše, boduje Jogger i šířkou nabídky, která se pod stanovenou hranici vejde. Na výběr jsou hned tři výbavy s pěti a dvě výbavy se sedmi místy k sezení. Základní plynový tříválec s 84 kW (90 kW na LPG) a manuální převodovkou - auto má tak dvě nádrže a opravdu vysoký dojezd - doplňuje i benzinový tříválec s 81 kW a manuální převodovkou.
Už základní verze má manuální klimatizaci, dokovací stanici na chytré telefony místo rádia, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, elektrická přední okna (a vzadu švihadla), střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty. A k tomu rozvor s délkou 2898 mm a kufr s objemem 708 až 1819, respektive 160 až 1807 litrů v sedmimístné verzi. Větší kus auta za méně peněz momentálně nejspíše nekoupíte.
Terénní nezmar na nekonečné cesty – Dacia Duster
Dacia spolu s Renaultem jako jediná nabízí nadále tovární přestavby aut na LPG, což jim zajišťuje mnohdy až neuvěřitelný dojezd. A platí to i v případě Dacie Duster s 50litrovou nádrží na benzin a 50litrovou nádrží na plyn. Když jsme auto na jaře testovali, dostali jsme se na kombinovaný dojezd přes 1400 kilometrů. To je u SUV, kam pohodlně posadíte čtyřčlennou rodinu, opravdu výborné číslo.
Přitom základní plynový Duster stojí 441 900 korun a v druhé nejnižší výbavě 481 900 korun. Pravda, jakýkoliv jiný motor už přesáhne 500 tisíc, nicméně spousta zájemců právě kvůli dvěma nádržím sáhne po dvoupalivové verzi. Ta má mimochodem 84 kW (90 kW na LPG) a je spojená s manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem předních kol.
Na délku má přitom Duster 4343 mm, 2657 mm z toho ale ukrajuje rozvor náprav. Kufr pojme 453 až 1545 litrů. A základní výbava? Ta obsahuje manuální klimatizaci, stanici pro připojení chytrého telefonu, zadní parkovací senzory, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrická přední okna, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola. Vyšší verze přidává 10palcové rádio, couvací kameru, litá kola nebo zadní elektrická okna.
Jediné kombi do půl milionu – Hyundai i30
Stálicí českého trhu je Hyundai i30, který letos na jaře dostal další lehkou modernizaci. Nadále se nabízí jako hatchback i kombi, do půl milionu pořídíte obě varianty a vždy s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 85 kW s manuální šestistupňovou převodovkou.
Hatchback s ním stojí od 474 990 korun a kombi od 489 990 korun, což z něj mimochodem dělá nejlevnější klasické kombi na českém trhu. Výbava je u obou karosářských verzí stejná a obsahuje třeba manuální klimatizaci, 10,25palcové rádio a navigaci, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, LED světla vpředu nebo 15palcová ocelová kola s kryty. U kombi jsou v ceně i střešní ližiny. Hatchback se pak pod půl milionu dostane i v akční verzi Go Czech! s výrazně bohatší výbavou.
Oba modely mají stejný rozvor 2650 mm, přičemž hatchback má 4,34 m na délku a kombi 4,59 m na délku. Je nasnadě, že u kombi šel veškerý prostor navíc do kufru s objemem 602 až 1650 litrů. Hatchback má 395 až 1301 litrů.
Největší SUV za nejméně peněz – KGM Korando
Korejské KGM, dříve SsangYong, prodává největší SUV do půl milionu: Korando má na délku 4450 mm a mezi nápravami 2675 mm. Zároveň nabízí kufr o objemu 551 litrů.
Pod kapotou je benzinová patnáctistovka s přeplňováním a výkonem 120 kW. To není málo, jak jsme se ale přesvědčili v testu, spotřeba není její úplně silná stránka. Do půl milionu pak koupíte jedině předokolku s manuálním šestikvaltem, přitom sehnat se (ale dráž) dá i automat nebo čtyřkolka.
Pokud si zadáte auto do výroby, počítejte s cenou 499 900 korun. Výbava pak obsahuje třeba manuální klimatizaci, rádio a navigaci s devítipalcovou obrazovkou, couvací kameru, zadní parkovací senzory, vyhřívání předních sedadel a volantu, dálkové centrální zamykání, 18palcová litá kola nebo střešní ližiny. Ze skladových zásob se pak Korando prodává ještě o 20 tisíc levněji.
Mezi dvěma segmenty – Kia K4
Oblíbená Kia Ceed loni odešla do automobilového nebe a nahradila ji z Mexika dovážená Kia K4. A korejská automobilka rozhodně nevsadila jen na výrazný design, ale i faktické velikostní rozkročení mezi nižší střední a střední třídou. Rozvor náprav 2720 mm je značně nad kompaktním segmentem.
Pětidveřový hatchback navíc má na délku 4,44 metru a všechno se to propisuje do vnitřního prostoru, kterého je hlavně vzadu prakticky ve všech směrech skutečně nadbytek. Platí to i o zavazadlovém prostoru s objemem 438 až 1217 litrů.
Do půlmilionové hranice se vejde jen hatchback v základní výbavě s litrovým přeplňovaným tříválcem o výkonu 85 kW s manuálním šestikvaltem. Stojí 489 980 korun. Praktičtější kombi kýženou hranici o 9980 korun překonává. Základní K4 pak má manuální klimatizaci, rádio s navigací a 10,3palcovým displejem, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, přední LED světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Ani levný automat není tabu – Opel Frontera
Je to vlastně dvojče Citroënu C3 Aircross a je o necelých 45 tisíc korun dražší. Přesto se Opel Frontera dostane pod půl milionu korun, navíc s velkou výhodou: automatickým řazením. Rodinných aut s touto možností a cenou 499 990 korun na trhu momentálně mnoho není. Ani taková Dacia Jogger samočinné řazení nenabídne za nižší cenu.
Frontera má v takovém případě 81kW tříválcový mildhybrid spojený se šestistupňovým dvouspojkovým automatem. Už z medailonku C3 Aircross tušíte, že v otázce využití vnitřního prostoru jsou tato SUV vyráběná v Trnavě rozhodně nadprůměrná. I Opel má 2670mm rozvor náprav při délce pod 4,4 metru.
Za necelý půlmilion je to verze s pěti sedadly a základní výbavou Edition. Ta podobně jako u Citroënu zahrnuje manuální klimatizaci v kombinaci s držákem na chytrý telefon namísto centrální dotykové obrazovky. Má ale také zadní parkovací senzory, přední i zadní okna v elektrice, dálkové centrální zamykání, diodová přední světla nebo 16palcová ocelová kola.
Čínský rival Joggeru – SWM G3F Tiger
Sedm míst pod půl milionu nabídne vedle Dacie Jogger ještě jeden podobně stavěný automobil: čínský SWM G3F Tiger s ceníkovou cenou 499 tisíc korun. Má to ale sem tam nějaký háček, například auto má jen dva airbagy a úplně absentují asistenční systémy pro auta prodávaná v Evropě povinné. Proč? Protože se prodává a dováží na výjimku pro malé série vozidel.
Pod kapotou 4605 mm dlouhého auta s rozvorem 2780 mm je 81kW benzinová patnáctistovka v kombinaci s manuální pětistupňovou převodovkou. Sedm sedadel má trochu netradiční uspořádání 2+2+3, přičemž kufr má objem 160, 705 až 1564 litrů.
Zá půl milionu pak výbava kromě dvou airbagů obsahuje manuální klimatizaci, sedmipalcové rádio a navigaci, couvací kameru, zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, střešní okno, střešní ližiny nebo 17palcová litá kola.
Český matador v nejlepší formě – Škoda Scala
Vedle Hyundaie i30 je to druhé české auto v tomto přehledu, zároveň je Škoda Scala jedním z větších kompaktních modelů na trhu. Má totiž na délku 4362 mm a mezi nápravami 2636 mm, vzadu je tak podélně spousta místa. To stejné platí i v ramenou a nad hlavami, navíc má Scala s 467 až 1410 litry skutečně velký kufr.
Platí to hlavně v porovnání se Škodou Kamiq, která má stejný rozvor, ale kratší zadní převis a výrazně menší kufr. Přesto prodejně SUV nad klasickým rodinným hatchbackem dominuje. Scala se pak do půl milionu vejde hned se dvěma verzemi litrového tříválce 1.0 TSI: s výkonem 70 i 85 kW. Slabší má manuální pětikvalt, silnější o rychlostní stupeň více.
Slabší motor stojí od 459 900 korun, silnější od 479 900 korun: kromě základní výbavy se pak pod půl milionu oba motory vejdou i v akční a výrazně lépe vybavené verzi Classic, dražší o 10 tisíc korun. Nicméně ten nejlevnější základ nabízí manuální klimatizaci, rádio s osmipalcovou obrazovkou, zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, dálkové centrální zamykání a bezklíčové startování, přední a zadní LED světla, mlhovky nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Zmíněný Kamiq se do půl milionu vejde jen se 70kW litrovým motorem a v základní výbavě stojí 494 900 korun.
Jediné Berlingo do půl milionu – Toyota ProAce City Verso Combi
Citroën Berlingo je symbolem osobních verzí klasických dodávek a v současné generaci má hned několik sourozenců. Jen jediný se ale momentálně prodává pod hranicí půl milionu korun, ačkoliv takový Fiat Qubo L je nad ní jen o necelých 10 tisíc. Každopádně jediným sourozencem Berlinga s lákavou cenou je Toyota ProAce City Verso ve verzi Combi za 491 tisíc korun.
Jedná se o 4403 mm dlouhou osobní dodávku s rozvorem náprav nataženým na 2785 mm a pěti místy k sezení. Kufr má v základu 775 litrů a ona základní verze má posuvné dveře na obou stranách karoserie a vzadu dvoukřídlé dveře.
Pod kapotou je benzinová přeplňovaná dvanáctistovka s 81 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. Výbava pak obsahuje manuální klimatizaci, rádio, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, přední LED světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
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