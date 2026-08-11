Přeskočit na obsah
Benative
11. 8. Zuzana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Nové automobily

Mysleli jste si, že už nejsou. Tady je deset rodinných aut, která koupíte do půl milionu

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Opravdu levná auta z trhu pomalu mizí, pod 300 tisíc už dokonce žádné nekoupíte. Ty nejlevnější jsou navíc většinou modely do města se slabým motorem a osekanou výbavou. Co když ale hledáte nové auto pro rodinu, jenže rozpočet nepřesahuje 500 tisíc korun? Překvapivě možností není úplně málo. Vybrali jsme několik s velmi zajímavým poměrem ceny, výbavy a velikosti. Nabídka je přitom skutečně široká.

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Menší než Octavia, stejně místa uvnitř – Citroën C3 Aircross

Citroën C3 Aircross
Citroën C3 AircrossFoto: Jan Matoušek

Citroën C3 Aircross jsme ve druhé evropské generaci nedávno vyzkoušeli, a jestli něčím zaujal, byl to právě vnitřní prostor. Francouzi totiž zvládli na půdorysu menším než Octavia postavit auto pro sedm cestujících. Tuto verzi do půl milionu nekoupíte, základní pětimístné provedení ale ano. Díky rozvoru 2670 mm je vzadu spousta místa – jako bonus máte lavici posunutou více vzad, protože nemusí dělat místo dvojici sedadel v kufru.

Související

Zavazadlový prostor má 460 litrů, sto litrů je schovaných pod podlahou. Sklopíte-li zadní opěradla, vznikne rovná ložná plocha s objemem 1600 litrů. S délkou 4,4 metru dostanete malý stěhovák.

Jediná verze, která se do půl milionu vejde, je základ s přeplňovaným benzinovým tříválcem o výkonu 74 kW s manuální šestistupňovou převodovkou. Ve základní výbavě auto stojí 455 tisíc korun. Za ty peníze dostanete manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání nebo ocelová 16palcová kola. Vzadu ale také budou „švihadla“ a místo rádia je jen prostor na umístění telefonu (vzhledem ke kvalitě multimediálního systému ve vyšších verzích to vlastně úplně stačí). Výbavou SUV neoplývá, přesto je to prostorem více než zajímavá volba.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Modrásek ligrusový.
Modrásek ligrusový.
Modrásek ligrusový.

Kvůli klimatickým změnám se motýli v přírodě přesouvají do jiných lokalit

Na klimatické změny reagují i motýli, v přírodě se přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie vědců, na níž se podíleli i čeští experti. Analyzovali 1758 druhů motýlů ve 105 zemích. Zjistili, že 80 procent přesunů motýlů souvisí s klimatickými změnami.

Congo tests passengers after boat that carried suspected Ebola case intercepted near Kinshasa
Congo tests passengers after boat that carried suspected Ebola case intercepted near Kinshasa
Congo tests passengers after boat that carried suspected Ebola case intercepted near Kinshasa

V Kongu počet obětí eboly překročil hranici dvou tisíc, uvádějí agentury

Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici dvou tisíc. Podle nejnovějších údajů konžského ústavu veřejného zdraví, které získaly agentury AP a Reuters, v zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama