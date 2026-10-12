Levné SUV teď nepoznáte. Hyundai Bayon prošel proměnou roku, chce si zachovat nízkou cenu

Poslední dobou se řadí mezi nejlevnější SUV na českém trhu, i z prodejů je ale znát, že už potřeboval generační výměnu. Hyundai Bayon v novém vydání pořádně přiostřil hrany, k tomu vsadil na více místa a bohatší výbavu, navíc pořád počítá i s poměrně jednoduchou technikou.
Pod hranici půl milionu korun se v Česku dostane jen hrstka nových SUV. Hyundai Bayon byl dlouhodobě mezi nimi, klesající prodeje mimo jiné i v celé Evropě ale ukazují, že generační výměnu už potřeboval jako sůl. A novinka toho má na první pohled s předchůdcem společného jen velmi málo.
Po oblinách ani stopy, Bayon teď podobně jako Tucson sází na hrany ve sportovně laděné verzi N Line i černé doplňky karoserie. Hlavně světla díky tomu trochu splývají s přední maskou. Místo světelné lišty jako u Tucsonu má menší model jen klasické úzké diody pro denní svícení, jejichž tvar pak napodobují skupinové svítilny. Vizuálně jde ale určitě o jednu z proměn roku, navíc podpořenou i nabídkou volitelných matných laků. To žádný konkurent neumí.
Navíc změny jdou ruku v ruce i s větší karoserií. Délka narostla na 4245 mm, auto je i výrazně širší a vyšší, tedy proporčně lépe vyvážené. Především ale narostl rozvor náprav o 20 mm na rovných 2600 mm a zvětšil se i objem zavazadlového prostoru na 440 litrů. Pokud nezvolíte hybrid, ten nabízí „jen“ 397 litrů, mezi malými SUV jde ale stále o slušné číslo.
Zmíněný hybrid je mimochodem největší technickou novinkou. Kombinuje benzinovou šestnáctistovku s elektromotorem, celkový výkon je 101 kW. Přední kola v jeho případě roztáčí výhradně šestistupňový dvouspojkový automat. Jedná se o takzvaný full-hybrid, tedy na elektřinu se bude v určitých fázích jízdy pohybovat především ve městě. Hyundai u něj také slibuje adaptivní řízení rekuperace.
Vstupním motorem zůstává přeplňovaný benzinový tříválec se 66 kW, který je možné kombinovat s manuální šestistupňovou nebo sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Oproti současnosti se nic nemění, ani to, že půjde o nějakého sprintera, protože z 0 na 100 km/h mu to zabere přes čtrnáct vteřin. Ten stejný motor pak bude naladěný i na 85 kW, nabídka převodovek je stejná jako u slabší verze. Jen dynamika bude o něco lepší.
Interiéru dominují dvě 12,3palcové obrazovky spojené vizuálně do jednoho celku. Na rozdíl od Tucsonu tak Bayon nemá nové řešení interiéru se softwarem Android Automotive, úzkými budíky a velkou centrální obrazovkou. Chybět každopádně nebudou bezdrátová rozhraní Apple CarPlay i Android Auto, 360stupňová kamera nebo prémiové audio Bose.
Zachována také zůstala přítomnost fyzických tlačítek, vertikálně orientovaný středový panel tak nabízí i možnost změny teploty klimatizace nebo intenzity větráku. Bayon také pro malá SUV nezvykle dostane třeba ventilovaná přední sedadla a vyhřívaná zadní sedadla.
Produkce auta bude nadále pokračovat v tureckém Izmitu, jestli se českému zastoupení povede nadále udržet příznivé ceny, bude jasné v následujících měsících. 455 990 korun, na nichž startuje současná generace, ale bude pokořeno zcela určitě.
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