Levná Škoda na obzoru. Zapovězené SUV by se nakonec mohlo dostat do Evropy

Škodovce podle některých hlasů chybí v nabídce skutečně levné auto. Po konci Citiga tuto pozici zastává základní Fabia, jejíž cena ale postupně narostla na aktuálních 400 tisíc korun. V blízké budoucnosti by se to však mohlo změnit, automobilka prý vážně uvažuje o dovozu jednoho ze svých indických modelů do Evropy.
Po konci v Číně a ztrátě ruského trhu se Indie stala pro Škoda Auto po Evropě druhou klíčovou oblastí. Značka s okřídleným šípem je tam zodpovědná za rozvoj celého koncernu Volkswagen a pro potřeby indického trhu vyrábí hned trojici specifických modelů, které v Evropě nekoupíte: sedan Slavia, malé SUV Kushaq a ještě menší SUV Kylaq.
Poslední jmenovaný model je tamní bestseller Škody, podle aktuálních údajů se ho v dubnu prodalo 4089 kusů, od začátku roku pak na 16,5 tisíce kusů. Pro rozvoj značky v regionu jde o stěžejní model, mimo jiné i proto, že se délkou vejde do čtyř metrů. To je důležité z hlediska daňových úlev, pak tedy auto lze prodávat levněji.
Nejednou už se přitom objevily hlasy, že by Kylaq vzhledem k ceně slušel i evropské nabídce. Škoda byla na tato volání vždycky hluchá, už jen kvůli přísným evropským emisním limitům. Jenomže teď se zdá, že by dovoz jednoho z indických SUV nakonec nemusel být tak nerealistický.
S informací přišel oborový magazín Automotive News Europe, který mluvil se šéfem Škoda Auto Klausem Zellmerem. „Zkoumáme určité možnosti,“ měl Zellmer odpovědět na otázku, jestli by bylo možné nějaký indický model dostat do Evropy.
Potenciální cena Kylaqu po evropské homologaci? Zmíněný magazín spekuluje o 15 tisících eurech, to je asi 365 tisíc korun. V Česku nejlevnější Škoda je momentálně Fabia za 399 900 korun, jde nicméně o akční model. Standardní ceník začíná o 20 tisíc výše. A třeba v Německu stojí nejlevnější Fabia 20 190 eur, v Rakousku 18 960 eur a ve Francii dokonce 21 170 eur.
Jinými slovy, když Zellmer mluví o tom, že mezi cenou základní Fabie a potenciální cenou Kylaqu je velká mezera, z pohledu evropského trhu to dává smysl. „Existuje nějaká obchodní příležitost, kterou musíte prozkoumat a zjistit, jestli by dávala smysl,“ dodal šéf Škoda Auto.
Automotive News Europe připomíná, že aby bylo možné vůbec o dovozu Kylaqu uvažovat, musela by i přes nedávné zmírnění emisních cílů Škodovka zvýšit prodeje elektromobilů a plug-in hybridů, které by překlenuly emise z dalšího benzinového auta. Bez toho by cíle nastavené pro rok 2027 nemusela vůbec splnit.
V Indii se Kylaq prodává s benzinovým litrovým tříválcem TSI o výkonu 85 kW. Kombinovaný je se šestistupňovou manuální převodovkou, případně šestistupňovým automatem s měničem točivého momentu (nikoliv tedy ústrojím DSG, jaké nabízí značka v Evropě). Základem je indická specifikace platformy MQB-A0 IN. Navzdory délce těsně pod čtyři metry má Kylaq rozvor náprav natažený na 2566 mm (stejně jako Fabia) a kufr o objemu 446 až 1265 litrů. Cena na indickém trhu začíná v přepočtu na asi 165 tisících korunách.
Pokud by se Škoda nakonec skutečně rozhodla Kylaq dovážet, přispěla by k aktuální postupné renesanci segmentu levných aut do města s cenou kolem 15 tisíc eur. Citroën a Fiat chystají podobné auto, i když s elektrickým pohonem, v rámci evropského projektu E-Car. Model s dvojitým šípem se bude jmenovat 2CV, designem má legendární kachnu i připomínat.
