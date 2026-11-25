Konec naftové Škody Octavia vyvolal bouřlivé diskuse. Někdo rozhodnutí kritizuje, jiní ale poukazují na zbytečně vysoké emise škodlivin. A pak je tu samozřejmě faktor drahé nafty a klesajícího zájmu o podobná auta. Nový hybrid to každopádně minimálně v Česku nebude mít jednoduché, a to i když oproti turbodieselu nabízí zajímavou cenu a především zatím nemá moc konkurentů.
Naftové motory jsou mezi kompaktními kombíky na ústupu. Už dávno je vyřadily Hyundai nebo Kia, samostatným případem je Toyota. A tak kdo dnes chce kompaktní kombi s turbodieselem, má na výběr jen modely koncernu Stellantis a Volkswagen. Jak ale ukazuje nová hybridní Octavia, i VW zřejmě brzy s motory TDI v kompaktech skončí. A vzhledem ke stále klesajícímu zájmu o naftová auta obecně se nejspíše není co divit.
Náhradou za naftové motory jsou povětšinou klasické benzinové agregáty, případně jednoduché 48V mildhybridy. Full-hybridní kombi dlouho nabízela jen Toyota v podobě Corolly Touring Sports. Až letos trh obohatily hned tři další podobné modely, jedním z nich je právě Octavia Combi.
Ty další? Dacia Striker a Kia K4 Sportswagon, což jsou spolu s okřídleným šípem u dealerů novinky posledních týdnů. Všechny tři už lze objednávat. Je zajímavé, že takový Golf Variant hybridní verzi nedostal, třebaže klasický pětidveřový hatchback ano. U Kie K4 mají hybrid obě karosářské verze, u Octavie také a u Corolly vedle hatchbacku i spíše okrajový sedan.
Octavia se oproti zbylé trojici trochu odlišuje tím, že spalovacím motorem je přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru. Striker, K4 i Corolla sice také mají benzinový čtyřválec, ale atmosférický a s objemem 1,6 až 2,0 litru. Liší se i převodovka, byť všechna čtyři kombi mají automat.
Jediná Kia má ale dvouspojkové ústrojí se šesti stupni. Toyota tradičně sází na převodovku s plynule měnitelným převodem, Škoda má jednostupňový automat a Dacia specifickou multimódovou převodovku se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma stupni pro elektrický motor.
Škoda nabízí dvě výkonové verze svého hybridu se 100 nebo 125 kW. Dacia má 116 kW, Kia 113 kW a Toyota také dvě verze se 103 nebo 131 kW. Silnější verze má u ní dvoulitr, slabší osmnáctistovku.
Technické srovnání
Škoda Octavia Combi Hybrid
Dacia Striker Hybrid
Kia K4 SW Hybrid
Toyota Corolla TS Hybrid
Motor
1.5 TSI + elektromotor
1.6 GDI + elektromotor
1.8 + elektromotor
1.8 / 2.0 + elektromotor
Převodovka
1AT
4+2AT
6DCT
e-CVT
Výkon
100 / 125 kW
116 kW
113 kW
103 / 131 kW
Toč. moment
288 / 310 Nm
172 + 205 Nm
265 Nm
142 + 185 / 190 + 206 Nm
Zrychlení
9,1 / 8,1 s
9,5 s
10,2 s
9,4 / 7,7 s
Max. rychlost
180 km/h
180 km/h
173 km/h
180 km/h
Spotřeba
4,7 l / 100 km
4,2 l / 100 km
5,2 l / 100 km
4,5 / 4,6 l / 100 km
Emise CO2
108 g / km
96 g / km
119 g / km
102 / 103 g / km
Cena od
774 900 Kč
619 900 Kč
664 980 Kč
649 900 Kč
Tabulka srovnávající technické údaje pak ukazuje pravděpodobně největší výhodu hybridu, nízkou spotřebu paliva. Ačkoliv jsou to ve všech případech kombíky s délkou přes 4,6 metru, které pohodlně odvezou celou rodinu, spotřebou kolem pěti litrů se blíží modelům o třídu nižším. A na příkladu Octavie Combi je pak dobře vidět ještě jedna výhoda, nižší emise CO2 v porovnání s naftovými agregáty (TDI mají 114, respektive 118 g / km), i když papírově si diesel nárokuje méně paliva. To je v době přísných předpisů a postihů za každý gram také důležitý ukazatel.
Nízká spotřeba je jedna věc, u kombíků je ale důležitá i prostornost. A tam právě hybridní technologie s trakční baterií trochu naráží na své limity. Dobře je to patrné na velikosti kufru, protože třeba u Škody Octavia má hybridní verze 485 až 1540 litrů, zatímco klasické spalovací motory mají 640 až 1700 litrů. To je docela zásadní rozdíl.
Zvláště když Kia uvedla K4 Sportswagon na trh s tím, že má hybrid, který „neomezuje vnitřní prostor“. Jinými slovy, kufr kombíku se 604 až 1439 litry zůstal oproti klasické benzinové variantě netknutý.
Rozměrové srovnání
Škoda Octavia Combi
Dacia Striker
Kia K4 SW
Toyota Corolla TS
Délka
4698 mm
4620 mm
4695 mm
4650 mm
Šířka
1829 mm
1824 mm
1850 mm
1790 mm
Výška
1500 mm
1525 mm
1435 mm
1435 mm
Rozvor náprav
2679 mm
2704 mm
2720 mm
2700 mm
Kufr
485 / 1540 l
489 / 1269 l
604 / 1439 l
596 / 1606 / 581 / 1591 l
Brzděný / nebrzděný přívěs
800 / 750 kg
1250 / 735 kg
1010 / 500 kg
750 / 450 kg
Dacia Striker má v hybridní podobě 489 až 1269 litrů, což je oproti základnímu mildhybridu také o něco méně. Toyota Corolla pak nabízí 596 až 1606 litrů, respektive 581 až 1591 litrů ve verzi se silnějším hybridem. A z královny kufrů je rázem Octavia auto s nejnižším objemem v porovnání s přímou konkurencí.
Zároveň je také Octavia nejdražším ze všech hybridních kombi. Základní verze se 100 kW stojí 774 900 korun. Naproti tomu Dacia Striker startuje na 619 900 korunách, Kia K4 na 664 980 korunách a konečně Toyota Corolla kvůli akční verzi na 649 900 korunách. Jedná se vždy o základní výbavu daného modelu.
Srovnání poměru ceny a výbavy u nejlevnější verze
Škoda Octavia Combi Selection
Dacia Striker Expression
Kia K4 SW Comfort
Toyota Corolla TS Comfort
Cena od
774 900 Kč
619 900 Kč
664 980 Kč
649 900 Kč
Sledování mrtvých úhlů
ano
+15 000 Kč (paket)
+30 000 Kč (paket)
—
Tempomat
ano
adaptivní
adaptivní
adaptivní
Klimatizace
automatická dvouzónová
automatická dvouzónová
automatická dvouzónová
automatická dvouzónová
Obrazovka
13 palců
10 palců
12,3 palce
10,5 palce
Rádio
8 repro
4 repro
6 repro + navigace
6 repro + navigace
Parkovací senzory
vzadu
vzadu + couvací kamera
vpředu a vzadu + couvací kamera
+52 000 Kč (paket) + couvací kamera
Volant
kožený
umělá kůže
umělá kůže
umělá kůže
Vyhřívaná sedadla
+14 000 Kč (paket)
+8000 Kč (paket)
—
+52 000 Kč (paket)
Bezdrátové nabíjení
ano
+12 500 Kč (paket)
—
ano
Odemykání / startování
dálkové centrální / tlačítkem
dálkové centrální / tlačítkem
dálkové centrální / tlačítkem
dálkové centrální / tlačítkem
Přední světla
LED
LED potkávací
LED
LED
Kola
17 palců, litá
17 palců, litá
16 palců, ocelová s kryty
16 palců, litá
Střešní ližiny
ano
ano
ano
ano
Škodovka je nejdražší, ale jestli je nejlépe vybavená, asi bude záležet na osobních preferencích. Jako jediná má třeba standardně sledování mrtvých úhlů a umí i bezdrátovou nabíječku telefonů, navíc s chlazením. Jenže za přední parkovací senzory nebo couvací kameru, standard třeba u Kie, se připlácí. Dacia má asi nejdostupnější volitelnou výbavu, Kia a Toyota mají vždy po jediném sdruženém (a dražším) paketu.
Dodat můžeme, že 125kW hybrid nabízí česká automobilka za cenu od 839 900 korun, zatímco Toyota svůj 131kW hybrid prodává od 777 900 korun. I tady je tedy Octavia v drobné nevýhodě.
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