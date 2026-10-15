Octavii drtí cenou, ale co výbava. Až srovnání prozradí, jestli je nová Dacia skutečně levná

Dacia se cenami modelu Striker rozhodla trochu rozčeřit stojaté vody českého trhu s kompaktními kombíky. Ze své novinky udělala jedno z nejlevnějších aut svého druhu na trhu, když dokázala základní cenu stlačit pod půl milionu. Až detailní porovnání ale napoví, jak doopravdy výhodná rumunská novinka je. Postavili jsme ji nejen proti Octavii a spol., ale i soupeři z vlastních řad.
Co nabízí Dacia Striker
Na českém trhu se Dacia Striker prodává ve čtyřech výbavách se čtyřmi motory. Základem je mildhybridní tříválcová dvanáctistovka s pohonem na LPG o výkonu 103 kW v kombinaci s manuálním šestikvaltem, případně šestistupňovým dvouspojkovým automatem EDC. Průměrná spotřeba této verze je 5,3 litru benzinu a 6,7 litru plynu na 100 km.
Následuje hybrid 155, tedy full-hybrid s pohonem předních kol kombinující zážehovou osmnáctistovku s elektromotorem a startér/generátorem. K tomu má automat se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma stupni pro elektrický motor a baterku s kapacitou 1,4 kWh. Dohromady má výkon 116 kW a v čistě městském provozu jezdí hybridní Striker až 80 procent času na elektřinu. Odpovídá tomu i průměrná spotřeba 4,2 l / 100 km.
Časté návštěvníky horských oblastí by mohla zajímat verze hybrid 150 4x4, což je mild-hybrid s pohonem všech kol. Základem je 48V tříválcová dvanáctistovka o výkonu 103 kW vpředu s elektromotorem o výkonu 23 kW na zadní nápravě. Pohon je spojený se šestistupňovým dvouspojkovým automatem, přičemž maximální kombinovaný výkon je 110 kW a průměrná spotřeba 5,3 l / 100 km. Světlá výška je u ní mimochodem 20 cm.
Ceník – Dacia Striker
Essential
Expression
Extreme
Journey
mild-hybrid-G 140
499 900 Kč
545 900 Kč
—
—
mild-hybrid-G 140 EDC
—
585 900 Kč
—
632 900 Kč
hybrid 155
—
619 900 Kč
666 900 Kč
666 900 Kč
hybrid 150 4×4
—
662 900 Kč
709 900 Kč
709 900 Kč
Ceny startují na 499 900 korunách a pokračují až k 709 900 korunám. Přehled jednotlivých výbavových stupňů najdete v boxu.
Výbavy Dacie Striker
Základní stupeň Essential (od 499 900 korun) obsahuje manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovou obrazovkou a čtyřmi reproduktory, digitální budíky, couvací kameru, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, adaptivní tempomat, vyhřívaná zrcátka, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Výbava Expression (od 545 900 korun) přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatické stěrače, umělou kůží potažený volant, chlazenou schránku mezi předními sedadly, funkci Auto hold nebo 17palcová litá kola. Stupeň Extreme (od 666 900 korun) má navíc třeba navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, bezklíčové odemykání a startování, sklápění zadních opěradel ze zavazadlového prostoru, čalounění materiálem MicroCloud, panoramatické střešní okno, mlhovky, anténu ve tvaru žraločí ploutve nebo 18palcová litá kola.
Stupeň Journey (od 632 900 korun) má oproti verzi Expression navíc navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, vyhřívání předních sedadel a volantu, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů s chlazením, bezklíčkové odemykání a startování, elektrické víko kufru nebo 18palcová litá kola.
Na další stránce najdete srovnání se Škodou Octavia.
Co nabízí Dacia Striker
Na českém trhu se Dacia Striker prodává ve čtyřech výbavách se čtyřmi motory. Základem je mildhybridní tříválcová dvanáctistovka s pohonem na LPG o výkonu 103 kW v kombinaci s manuálním šestikvaltem, případně šestistupňovým dvouspojkovým automatem EDC. Průměrná spotřeba této verze je 5,3 litru benzinu a 6,7 litru plynu na 100 km.
Následuje hybrid 155, tedy full-hybrid s pohonem předních kol kombinující zážehovou osmnáctistovku s elektromotorem a startér/generátorem. K tomu má automat se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma stupni pro elektrický motor a baterku s kapacitou 1,4 kWh. Dohromady má výkon 116 kW a v čistě městském provozu jezdí hybridní Striker až 80 procent času na elektřinu. Odpovídá tomu i průměrná spotřeba 4,2 l / 100 km.
Časté návštěvníky horských oblastí by mohla zajímat verze hybrid 150 4x4, což je mild-hybrid s pohonem všech kol. Základem je 48V tříválcová dvanáctistovka o výkonu 103 kW vpředu s elektromotorem o výkonu 23 kW na zadní nápravě. Pohon je spojený se šestistupňovým dvouspojkovým automatem, přičemž maximální kombinovaný výkon je 110 kW a průměrná spotřeba 5,3 l / 100 km. Světlá výška je u ní mimochodem 20 cm.
Ceník – Dacia Striker
Essential
Expression
Extreme
Journey
mild-hybrid-G 140
499 900 Kč
545 900 Kč
—
—
mild-hybrid-G 140 EDC
—
585 900 Kč
—
632 900 Kč
hybrid 155
—
619 900 Kč
666 900 Kč
666 900 Kč
hybrid 150 4×4
—
662 900 Kč
709 900 Kč
709 900 Kč
Ceny startují na 499 900 korunách a pokračují až k 709 900 korunám. Přehled jednotlivých výbavových stupňů najdete v boxu.
Výbavy Dacie Striker
Základní stupeň Essential (od 499 900 korun) obsahuje manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovou obrazovkou a čtyřmi reproduktory, digitální budíky, couvací kameru, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, adaptivní tempomat, vyhřívaná zrcátka, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Výbava Expression (od 545 900 korun) přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatické stěrače, umělou kůží potažený volant, chlazenou schránku mezi předními sedadly, funkci Auto hold nebo 17palcová litá kola. Stupeň Extreme (od 666 900 korun) má navíc třeba navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, bezklíčové odemykání a startování, sklápění zadních opěradel ze zavazadlového prostoru, čalounění materiálem MicroCloud, panoramatické střešní okno, mlhovky, anténu ve tvaru žraločí ploutve nebo 18palcová litá kola.
Stupeň Journey (od 632 900 korun) má oproti verzi Expression navíc navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, vyhřívání předních sedadel a volantu, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů s chlazením, bezklíčkové odemykání a startování, elektrické víko kufru nebo 18palcová litá kola.
Na další stránce najdete srovnání se Škodou Octavia.
Dacia Striker vs. Škoda Octavia
Srovnání, které bude českého zákazníka zajímat asi nejvíce. Dacia Striker proti Škodě Octavia, neohroženému vládci kategorie kompaktních kombi. Je nabíledni, že cenově budou oba modely hrát úplně jinou ligu. Zatímco Dacia startuje na 499 900 korunách, nejlevnější Octavii koupíte za 639 900 korun. Dacia bude mít výhodu silnějšího motoru s pohonem na plyn o výkonu 103 kW, Octavia má 85 kW. Silnější 110kW benzinová patnáctistovka už v jejím případě stojí 689 900 korun.
Na druhou stranu je škodovka delší, z čehož profituje hlavně zavazadlový prostor. Ten má v základu téměř o 40 litrů více. Dacia má o 37 mm delší rozvor náprav, málo místa na zadních sedadlech ale rozhodně ani v jednom z aut není.
Dacia Striker
Škoda Octavia
Rozměry (d/š/v)
4620/1824/1525 mm
4698/1829/1468 mm
Rozvor náprav
2704 mm
2667 mm
Zavazadlový prostor
602/1591 l
640/1700 l
Benzinové motory
hybrid 150 4×4 (113 kW)
1.5 TSI (85/110 kW), 2.0 TSI 4×4 (150 kW), 2.0 TSI (195 kW)
Naftové motory
—
2.0 TDI (85/110 kW)
Hybrid
hybrid 155 (116 kW)
1.5 TSI Hybrid (100/125 kW)
Pohon na LPG
mild-hybrid-G 140 (103 kW)
—
Kde Octavia získává půdu pod nohama, to je bohatší nabídka motorů. U Strikeru jsou na výběr tři elektrifikované jednotky, u základního plynového mild-hybridu pak s volbou mezi manuální nebo automatickou převodovkou. Škoda má hned šest různých motorů, až přijede hybrid, tak dokonce osm. A to včetně turbodieselů s 85 nebo 110 kW, otázka je však, ještě na jak dlouho. Výběr je každopádně bohatší, včetně 195kW sportovní verze RS.
Oba modely nabízejí pohon všech kol, byť každý jinou formou. U Octavie má čtyřkolka elektronicky řízenou lamelovou spojku s inteligentním rozdělováním točivého momentu, u Strikeru je čtyřkolka tvořená výhradně elektromotorem na zadní nápravě bez přímého mechanického spojení.
Bohatší je i nabídka výbavových stupňů: Striker má celkem čtyři, Octavia šest (a k tomu dvě akční edice k výročí vozu). Také když zájemce půjde vyloženě po technologických vychytávkách, za něž se nebojí připlatit, je škodovka výrazně otevřenější. Má například plnohodnotnou 360stupňovou kameru (Dacia umí jen samostatný obraz z přední, zadní a dvou bočních kamer), Matrix LED přední světla, průhledový displej či parkování na dálku. Octavia může mít i zadní boční airbagy, masážní a ventilovaná přední sedadla a řadu dalších prvků, které Dacia nabídnout neumí. Je pak samozřejmě otázkou, nakolik to vadí cílové klientele.
Především proto, že základní výbava není vůbec špatná a obsahuje prakticky všechno, co by si mohl zájemce přát. Schválně jsme v tabulce porovnali ty nejlevnější verze Strikeru a Octavie.
Dacia Striker mild-hybrid-G Essential
Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Essence
Cena od
499 900 Kč
639 900 Kč
Počet airbagů
6
8
Sledování mrtvých úhlů
ne
ano
Adaptivní tempomat
ano
ne
Klimatizace
manuální
dvouzónová automatická
Rádio
10 palců + 4 repro
10 palců + 8 repro
Budíky
digitální, 7 palců
digitální, 10 palců
Parkovací senzory
vzadu + couvací kamera
vzadu
Volant
multifunkční, potažený pěnou
kožený, multifunkční
Odemykání / startování
dálkové centrální / klíčem
dálkové centrální / tlačítkem
Světla
LED vpředu potkávací, dálková halogenová
LED vpředu i vzadu
Kola
17 palců, ocelová s kryty
16 palců, ocelová s kryty
Střešní ližiny
ano
ano
Dávno už odezněly doby, kdy byla základní Dacia jen chudá příbuzná. Striker i za půl milionu nabízí velmi slušnou výbavu, oproti nejlevnější Octavii má navíc třeba adaptivní tempomat a zadní parkovací kameru. Škoda kontruje příjemnějším volantem, lepší klimatizací a rádiem nebo plnohodnotnými LED světly. Cenovka je ale pořád o 140 tisíc korun vyšší.
Dacia Striker vs. Škoda Octavia
Kromě základních verzí jsme alespoň virtuálně proti sobě postavili i naopak nejlépe vybavený Striker Journey, který s plynovým mild-hybridem a automatem stojí od 632 900 korun a Octavii Top Selection, která s 85kW čtyřválcem TSI a automatem stojí od 789 900 korun. Rozdíl už tedy přesahuje 150 tisíc korun.
Dacia Striker mild-hybrid-G EDC Journey
Škoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG Top Selection
Cena od
632 900 Kč
789 900 Kč
Počet airbagů
6
8
Sledování mrtvých úhlů
+14 000 Kč (paket)
ano
Adaptivní tempomat
ano
ano
Klimatizace
dvouzónová automatická
dvouzónová automatická
Rádio
10 palců + 6 repro + navigace
10 palců + 8 repro
Budíky
digitální, 7 palců
digitální, 10 palců
Parkovací senzory
vzadu + couvací kamera
vpředu + vzadu + couvací kamera
Volant
multifunkční, potažený umělou kůží
kožený, multifunkční
Vyhřívaná sedadla
vpředu + volant
vpředu + volant + čelní sklo
Bezdrátové nabíjení
ano, s chlazením
ano, s chlazením
Odemykání / startování
bezklíčové
bezklíčové
Elektrické víko kufru
ano
ano
Světla
LED vpředu potkávací, dálková halogenová
LED vpředu i vzadu
Kola
18 palců, litá
17 palců, litá
Střešní ližiny
ano
ano
Opět platí to, co u základních verzí obou aut. Dacia už dávno nezaostává výbavou ani za Octavií, která ale nějaké prvky navíc přece jen má. Třeba přední parkovací senzory, sledování mrtvých úhlů nebo už zmiňovaná LED světla. Striker má ale navíc třeba vestavěnou navigaci. Pro Škodu však může Dacia představovat docela vážnou konkurenci, protože za výrazně méně peněz umí nabídnout minimálně na papíře obdobnou velikost a v podstatě srovnatelnou výbavu.
Na závěr dodejme, že nejlevnější čtyřkolka stojí u Dacie 662 900 korun a u Škody 969 900 korun.
Na další stránce najdete srovnání s Hyundaiem i30.
Dacia Striker vs. Hyundai i30
Na českém trhu je aktuálně jediné kombi, které koupíte levněji než Dacii Striker. Je to Hyundai i30, který se v Nošovicích vyrábí už od roku 2016, ale do důchodu se i díky stále silným prodejům zatím nechystá. Momentálně ho v Česku koupíte za 479 990 korun, tedy o necelých 20 tisíc levněji než Dacii.
Dacia Striker
Hyundai i30 Kombi
Rozměry (d/š/v)
4620/1824/1525 mm
4585/1795/1465 mm
Rozvor náprav
2704 mm
2650 mm
Zavazadlový prostor
602/1591 l
602/1650 l
Benzinové motory
hybrid 150 4×4 (113 kW)
1.0 T-GDI (85 kW), 1.6 T-GDI (110 kW)
Naftové motory
—
—
Hybrid
hybrid 155 (116 kW)
—
Pohon na LPG
mild-hybrid-G 140 (103 kW)
—
Oproti ní je i30 o chlup menší jak vnějšími rozměry, tak i místem na zadních sedadlech. Není to ale nějaký závratný rozdíl. Zavazadlový prostor je u obou aut prakticky totožný.
Kde Hyundai trochu ztrácí, je nabídka motorů. Na výběr je litrový přeplňovaný tříválec s 85 kW a manuální převodovkou nebo přeplňovaná čtyřválcová šestnáctistovka se 110 kW a dvouspojkovým automatem. Žádná čtyřkolka, žádný hybrid jako u Dacie. Výbavy je hned sedm, pět ve stálém a dvě v akčním ceníku. V tabulce najdete porovnání obou kombíků v základní výbavě s „cenou od“.
Dacia Striker mild-hybrid-G Essential
Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Comfort
Cena od
499 900 Kč
479 990 Kč
Počet airbagů
6
7
Sledování mrtvých úhlů
ne
ne
Adaptivní tempomat
ano
ne
Klimatizace
manuální
manuální
Rádio
10 palců + 4 repro
10,25 palce + 4 repro + navigace
Budíky
digitální, 7 palců
digitální, 10,25 palce
Parkovací senzory
vzadu + couvací kamera
vpředu + vzadu + couvací kamera
Volant
multifunkční, potažený pěnou
kožený, multifunkční
Odemykání / startování
dálkové centrální / klíčem
dálkové centrální / klíčem
Světla
LED vpředu potkávací, dálková halogenová
LED vpředu i vzadu
Kola
17 palců, ocelová s kryty
15 palců, ocelová s kryty
Střešní ližiny
ano
ano
Výbava základních verzí obou aut se příliš neodlišuje. Jak vyplývá z tabulky, Dacia má navíc třeba adaptivní tempomat, jenže postrádá přední parkovací senzory nebo vestavěnou navigaci. Také bude mít na dotek méně příjemný volant. Víceméně jde ale o drobné rozdíly, navíc i30 se za 504 990 korun prodává v akční verzi Go Czech!, která se základnímu Strikeru výbavou vzdaluje o kousek více.
Na další stránce najdete srovnání s Kiou K4.
Dacia Striker vs. Kia K4
Pod půl milionu korun se kromě Strikeru a i30 dostane ještě Kia K4 Sportswagon s cenou od 499 980 korun. Podobně jako u Dacie jde o letošní novinku, Kia je pak o chlup delší i s delším rozvorem náprav. Zavazadlový prostor minimálně základní verze je však dost podobný.
Dacia Striker
Kia K4 Sportswagon
Rozměry (d/š/v)
4620/1824/1525 mm
4695/1850/1435 mm
Rozvor náprav
2704 mm
2720 mm
Zavazadlový prostor
602/1591 l
604/1439 l
Benzinové motory
hybrid 150 4×4 (113 kW)
1.0 T-GDI (85 kW), 1.6 T-GDI (110/132 kW)
Naftové motory
—
—
Hybrid
hybrid 155 (116 kW)
1.6 GDI Hybrid (113 kW)
Pohon na LPG
mild-hybrid-G 140 (103 kW)
—
Nabídka motorů Kia obsahuje trojici zážehových agregátů. Litrový přeplňovaný tříválec s výkonem 85 kW spojený s manuální nebo dvouspojkovou automatickou převodovkou a dvě verze přeplňovaného čtyřválce 1.6 T-GDI s výkonem 110 nebo 130 kW. V takovém případě je motor spojený vždy s automatem. Novinkou, která zatím nemá české ceny, je atmosférická šestnáctistovka hybrid se 113 kW a dvouspojkovým automatem. Pohon všech kol ale podobně jako i30 Kia nenabízí.
Dohromady nabízí Kia na českém trhu K4 v pěti výbavách. Opět jsme porovnali dvě základní verze, které jsou od sebe cenově vzdálené jen o 80 korun.
Dacia Striker mild-hybrid-G Essential
Kia K4 Sportswagon 1.0 T-GDI Comfort
Cena od
499 900 Kč
499 980 Kč
Počet airbagů
6
7
Sledování mrtvých úhlů
ne
+35 000 Kč (paket)
Adaptivní tempomat
ano
ne
Klimatizace
manuální
manuální
Rádio
10 palců + 4 repro
12,3 palce + 6 repro + navigace
Budíky
digitální, 7 palců
digitální, 12 palců
Parkovací senzory
vzadu + couvací kamera
vpředu + vzadu + couvací kamera
Volant
multifunkční, potažený pěnou
multifunkční, potažený umělou kůží
Odemykání / startování
dálkové centrální / klíčem
bezklíčové
Světla
LED vpředu potkávací, dálková halogenová
LED vpředu i vzadu
Kola
17 palců, ocelová s kryty
16 palců, ocelová s kryty
Střešní ližiny
ano
ano
Co jsme psali u Hyundaie i30, platí vlastně také u Kie K4. Výbava dost podobná. Kia má navíc navigaci nebo přední parkovací senzory, Dacia zase adaptivní tempomat. Potvrzuje se tak, že rumunská automobilka v posledních letech opravdu vyrostla.
Na další stránce najdete srovnání s Dacií Bigster.
Dacia Striker vs. Dacia Bigster
Může se to zdát trochu přitažené za vlasy, ale Striker i kvůli pohonu všech kol nebo robustnějšímu oplastování spodní části karoserie tak trochu cílí i na SUV. A kdo je větším konkurentem než vlastní sourozenec, Dacia Bigster. Ta v totožné specifikaci, tedy výbava Essential a mildhybridní plynový tříválec stojí o 57 tisíc korun více, 556 900 korun.
Cenový rozdíl mezi stejnými výbavovými stupni a motorizacemi se při postupování ceníkem mírně liší. Třeba druhá výbava Expression je u plynového mild-hybridu v Bigsteru dražší o 44 tisíc korun, u klasického hybridu o 53 tisíc korun a u mildhybridní čtyřkolky jen o 37 tisíc korun. Nejlevnější Bigster s pohonem 4×4 tak stojí od 699 900 korun. Ve výbavě Journey je Bigster dražší o 38 až 57 tisíc korun a ve výbavě Extreme o 41 až 57 tisíc korun. Není to moc, ale pořád Striker vychází výhodněji.
Jak mají obě auta stejný technický základ, tak je u nich třeba délka rozvoru náprav totožná. Bigster je ale kratší, vyšší a skoro zanedbatelně užší. Má však také o pár litrů větší kufr, porovnáváme-li základní tříválcový plynový mild-hybrid. Čtyřkolka má mimochodem v Bigsteru o 19 mm vyšší světlou výšku, předokolka dokonce o 30 mm.
Dacia Striker
Dacia Bigster
Rozměry (d/š/v)
4620/1824/1525 mm
4570/1813/1711 mm
Rozvor náprav
2704 mm
2702 mm
Zavazadlový prostor
602/1591 l
660/1960 l
Benzinové motory
hybrid 150 4×4 (113 kW)
mild-hybrid 140 (103 kW), hybrid 150 4×4 (113 kW)
Naftové motory
—
—
Hybrid
hybrid 155 (116 kW)
hybrid 155 (116 kW)
Pohon na LPG
mild-hybrid-G 140 (103 kW)
mild-hybrid-G 140 (103 kW), tribrid 150 4×4 (113 kW)
Zajímavý je rozdíl v pohonných jednotkách, protože Bigster umí nabídnout tříválcový mild-hybrid i bez vstřikování LPG. Zároveň má ale také specifický tribrid, což je vlastně mildhybridní čtyřkolka doplněná právě ještě o vícebodové vstřikování LPG. Výkon je nicméně stejných 113 kW.
Malé rozdíly se kromě pohonů najdou i ve výbavě. Tak třeba Bigster nemůže mít adaptivní tempomat u základního mild-hybridu včetně verze s pohonem na LPG. Striker jej má vždy. Striker je též první dacií s funkcí Auto hold, Bigster zase může mít modulární střešní ližiny nebo větší desetipalcové budíky. Základní výbava se ale v důležitých věcech neodlišuje (až na ten adaptivní tempomat a potah volantu).
Dacia Striker mild-hybrid-G Essential
Dacia Bigster mild-hybrid-G Essential
Cena od
499 900 Kč
556 900 Kč
Počet airbagů
6
6
Sledování mrtvých úhlů
ne
ne
Adaptivní tempomat
ano
ne
Klimatizace
manuální
manuální
Rádio
10 palců + 4 repro
10 palců + 4 repro
Budíky
digitální, 7 palců
digitální, 7 palců
Parkovací senzory
vzadu + couvací kamera
vzadu + couvací kamera
Volant
multifunkční, potažený pěnou
multifunkční, potažený umělou kůží
Odemykání / startování
dálkové centrální / klíčem
dálkové centrální / klíčem
Světla
LED vpředu potkávací, dálková halogenová
LED vpředu potkávací, dálková halogenová
Kola
17 palců, ocelová s kryty
17 palců, litá
Střešní ližiny
ano
ano
Co přes léto dělal? diví se v NHL. Proměna odepisovaného Čecha je pro ně záhadou
Možná největším českým překvapením zkraje nové sezony hokejové NHL je Ondřej Palát. Pětatřicetiletý veterán hraje u newyorských Islanders jako vyměněný.
Tohle rozhoduje prezident! Musk couvá z rozhodnutí, které podrazilo nohy Ukrajincům
Může za omezení Starlinku Elon Musk, nebo Donald Trump? „Systémy Starshield vlastní a řídí vláda USA. Jakékoli limity rychlosti nebo využití určuje americká armáda a nakonec prezident,“ napsal na sociální síti X nejbohatší muž planety Elon Musk. Starshield je militarizovaná verze Starlinku. Její úterní výpadek na Ukrajině nyní Musk „háže“ na Bílý dům.
Obraz ruských elit i manželské krize. Minotaur je působivým návratem známého režiséra
Ruský režisér Andrej Zvjagincev se po devíti letech vrací s filmem, v němž se rozpad manželství prolíná s rozkladem celé společnosti. Minotaur spojuje napínavé drama s portrétem ruských elit, které si na násilí zvykly stejně jako na vlastní blahobyt.
Velikonoce 1946 skončily v Jizerských horách tragédií. Místní o ní pak desítky let téměř nemluvili
Na Velikonoční pondělí roku 1946 vyrážejí z Hejnic v Jizerských horách dvě dívky a dva chlapci na obyčejnou procházku směrem do hor k lesům. O několik hodin později se ozvou výstřely a dva mladí lidé už se domů nikdy nevrátí. Městská kronika pak tragédii připíše „pomatené ruce“ jediného chlapce. Vyšetřovací spisy ale vyprávějí mnohem temnější příběh. Co se tehdy v Jizerských horách skutečně stalo?
Vědci popsali 17 hrozeb pro lidstvo. Dvě mohou skončit úplným vyhynutím
Nejde jen o klima nebo další pandemii. Nová analýza prestižního časopisu The Lancet pojmenovala 17 hrozeb, které mohou v příštích desetiletích zásadně zasáhnout zdraví miliard lidí. Dvě ale podle vědců vyčnívají: jaderná válka a zneužití umělé inteligence by v krajním případě mohly dokonce ohrozit samotné přežití lidstva.