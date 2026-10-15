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Nové automobily

Octavii drtí cenou, ale co výbava. Až srovnání prozradí, jestli je nová Dacia skutečně levná

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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Dacia se cenami modelu Striker rozhodla trochu rozčeřit stojaté vody českého trhu s kompaktními kombíky. Ze své novinky udělala jedno z nejlevnějších aut svého druhu na trhu, když dokázala základní cenu stlačit pod půl milionu. Až detailní porovnání ale napoví, jak doopravdy výhodná rumunská novinka je. Postavili jsme ji nejen proti Octavii a spol., ale i soupeři z vlastních řad.

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Co nabízí Dacia Striker

Dacia Striker
Dacia StrikerFoto: Dacia

Na českém trhu se Dacia Striker prodává ve čtyřech výbavách se čtyřmi motory. Základem je mildhybridní tříválcová dvanáctistovka s pohonem na LPG o výkonu 103 kW v kombinaci s manuálním šestikvaltem, případně šestistupňovým dvouspojkovým automatem EDC. Průměrná spotřeba této verze je 5,3 litru benzinu a 6,7 litru plynu na 100 km.

Následuje hybrid 155, tedy full-hybrid s pohonem předních kol kombinující zážehovou osmnáctistovku s elektromotorem a startér/generátorem. K tomu má automat se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma stupni pro elektrický motor a baterku s kapacitou 1,4 kWh. Dohromady má výkon 116 kW a v čistě městském provozu jezdí hybridní Striker až 80 procent času na elektřinu. Odpovídá tomu i průměrná spotřeba 4,2 l / 100 km.

Časté návštěvníky horských oblastí by mohla zajímat verze hybrid 150 4x4, což je mild-hybrid s pohonem všech kol. Základem je 48V tříválcová dvanáctistovka o výkonu 103 kW vpředu s elektromotorem o výkonu 23 kW na zadní nápravě. Pohon je spojený se šestistupňovým dvouspojkovým automatem, přičemž maximální kombinovaný výkon je 110 kW a průměrná spotřeba 5,3 l / 100 km. Světlá výška je u ní mimochodem 20 cm.

Ceník – Dacia Striker


Essential

Expression

Extreme

Journey

mild-hybrid-G 140

499 900 Kč

545 900 Kč

mild-hybrid-G 140 EDC

585 900 Kč

632 900 Kč

hybrid 155

619 900 Kč

666 900 Kč

666 900 Kč

hybrid 150 4×4

662 900 Kč

709 900 Kč

709 900 Kč

Ceny startují na 499 900 korunách a pokračují až k 709 900 korunám. Přehled jednotlivých výbavových stupňů najdete v boxu.

Výbavy Dacie Striker

Základní stupeň Essential (od 499 900 korun) obsahuje manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovou obrazovkou a čtyřmi reproduktory, digitální budíky, couvací kameru, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, adaptivní tempomat, vyhřívaná zrcátka, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.

Výbava Expression (od 545 900 korun) přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatické stěrače, umělou kůží potažený volant, chlazenou schránku mezi předními sedadly, funkci Auto hold nebo 17palcová litá kola. Stupeň Extreme (od 666 900 korun) má navíc třeba navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, bezklíčové odemykání a startování, sklápění zadních opěradel ze zavazadlového prostoru, čalounění materiálem MicroCloud, panoramatické střešní okno, mlhovky, anténu ve tvaru žraločí ploutve nebo 18palcová litá kola.

Stupeň Journey (od 632 900 korun) má oproti verzi Expression navíc navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, vyhřívání předních sedadel a volantu, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů s chlazením, bezklíčkové odemykání a startování, elektrické víko kufru nebo 18palcová litá kola.

Na další stránce najdete srovnání se Škodou Octavia.

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