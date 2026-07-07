Konečně je tu ta slibovaná invaze. Čínským autům se v Česku začíná dařit, i tak ale zaostávají

Po letech strašení o nebývalé invazi začínají čínské automobilky v Česku poprvé pořádně vystrkovat růžky. Dvojice Omoda a Jaecoo se jen těsně nevešla mezi desítku nejprodávanějších automobilek a takové Chery z loňské nuly prohání už i zavedená jména. Jsou tu ale i poražení, třeba stálice jménem MG. Českému trhu pak dál neohroženě vládne Škoda Auto, za ní se ale dějí věci.
Svaz dovozců automobilů zveřejnil statistiku registrací nových aut za prvních šest měsíců letošního roku. A trend zůstává i nadále pozitivní: oproti loňskému roku se od ledna do června prodalo o 5,9 procenta nových aut více. Konkrétně jde o 129 810 registrací. Tři čtvrtiny z nich míří do fleetů, zbytek si kupují soukromí zákazníci.
Že je neohroženou jedničkou Škoda Auto, která ještě meziročně navýšila své prodeje skoro o čtrnáct procent, asi zmiňovat netřeba. Na druhé místo se ale dokázal opět vyšvihnout Volkswagen, který rostl dokonce o 18,5 procenta. Naopak nepovedený půlrok má za sebou Hyundai, který sice je na třetí pozici, ale s pětinovou ztrátou. Pohoršila si i čtvrtá Toyota nebo šestá Kia (u ní se naplno projevil loňský konec výroby oblíbeného Ceedu).
Značky aut s nejvíce registracemi za leden až červen 2026
Značka
Počet registrovaných kusů
Meziročně
1.
Škoda
47 825
+13,6 %
2.
Volkswagen
9919
+18,5 %
3.
Hyundai
8292
-20,2 %
4.
Toyota
7238
-13,4 %
5.
Dacia
5360
-0,1 %
6.
Kia
4046
-31 %
7.
Ford
4044
-2,7 %
8.
Mercedes-Benz
4002
-5,3 %
9.
BMW
3055
+2,5 %
10.
Renault
2988
-14,2 %
Kdo taky mimo jiné táhl růst trhu? Čínské automobilky. V souhrnu u nich statistiky registrací počítají 6960 automobilů. Jistě, nadále se to nemůže rovnat se všemi výrobci třeba z Koreje nebo Japonska, pořád to ale představuje exponenciální růst. Loni bylo číslo registrací za pololetí poloviční.
Počty registrací táhne především dvojice Omoda a Jaecoo, od nového roku počítaná ve statistikách jako jedna. Dohromady mají 2825 prodaných aut a patří jim celkové jedenácté místo mezi značkami. Loni dvojice zaregistrovala 252 aut, nárůst je to skutečně raketový. Z nuly na 739 aut ale vystřelilo také Chery (to je více než u Mini, Mitsubishi, Fiatu či Subaru), BYD zapsalo 515 registrovaných kusů a třeba BAIC 384. SDA také zaznamenala pět nových Xiaomi.
Malinký ústup ze slávy v prvním pololetí potkal MG, někdejší čínskou prodejní jedničku a vlastně jedinou značku z říše středu, která se dokázala i v Česku napoprvé výrazněji uchytit. 1773 registrací stačí na celkové sedmnácté místo mezi značkami, i tak ale MG ztratilo třetinu loňských prodejů a kýžená elitní desítka se mu vzdálila.
Čínské značky s nejvíce registracemi za leden až červen 2026
Značka
Počet registrovaných kusů
Omoda/Jaecoo
2825
MG
1773
Chery
739
BYD
515
BAIC
384
Leapmotor
218
Dongfeng
196
Xpeng
87
Lynk&Co
70
Především malé a levné SUV ZS ztratilo téměř polovinu loňských registrací, MG se totiž povedlo doprodat skladové zásoby minulé generaci s atraktivně nízkými cenami. Novinka se cenovkou sice stále drží relativně nízko, už ale ne tolik jako předchůdce, který se prodával i za méně než 400 tisíc korun.
Celkově pak mezi jednotlivými modely dominuje Škoda Octavia, druhý je ale Kodiaq, který odsunul na třetí místo Kamiq. Čtvrtý je Karoq, pátá Scala a až šestá je Fabia. Všechny nejprodávanější škodovky si polepšily, Kodiaq třeba více než o 40 procent. Nejoblíbenějším zahraničním modelem je nově Hyundai Tucson.
I v žebříčku jednotlivých modelů je mimochodem vidět rostoucí vliv čínské dvojice Omoda a Jaecoo, protože Jaecoo 7 se vyšvihlo na sedmnáctou příčku a překonalo nejen zmíněné MG ZS, ale třeba i oblíbené korejské KGM Korando bodující podobně jako „Číňan“ zajímavým poměrem ceny, výbavy a velikosti. Nejprodávanější modely najdete v přiložené galerii.
Pokračuje i pomalý růst popularity elektromobilů, tentokrát meziročně o necelých 25 procent na 8630 kusů (tržní podíl stoupl na 6,7 procenta). Motorem je hlavně zájem o Škody Enyaq a Elroq: první je třináctá, druhá celkově osmnáctá. Po loňském masivním propadu zažívá určitou renesanci i Tesla, její Model Y je v pololetí dvacátým nejprodávanějším autem Česka s 1091 kusy.
Mírně se oproti loňsku zvýšily prodeje naftových aut na necelých 27 tisíc kusů (tržní podíl zůstal na zhruba stejných 20,8 procentech), benzinových aut se prodalo necelých 85 tisíc (tržní podíl 65,5 procenta).
O 10,4 procenta narostl podíl dovážených ojetin, za šest měsíců letošního roku jich bylo 80 084 kusů. Téměř polovina jich přitom byla starší deseti let, skoro čtvrtina z celkového počtu pak byla starší dokonce patnácti let.
Rostl také počet registrovaných lehkých užitkových aut, a to o 12,7 procenta na 10 863 kusů. Lídrem trhu je Toyota, následují Ford a Volkswagen. Nejprodávanějším modelem je však Renault Master. O 12,3 procenta se zlepšily také registrace nákladních aut na 5053 kusů, a dokonce o 18,2 procenta narostly registrace autobusů. Mezi nákladními auty vede Mercedes-Benz, mezi autobusy Iveco.
Motorek se za první pololetí letošního roku prodalo o 26,7 procenta více, v absolutních číslech je to 19 462 kusů. Vede Honda následovaná čínským CF Moto a Yamahou.
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