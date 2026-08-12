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Nové automobily

Koná se vůbec nějaké překvapení? Za volantem nového Audi Q7, první volby Čechů

Audi Q7 (2026)
Audi Q7 (2026)
Audi Q7 (2026)
Audi Q7 (2026)
Audi Q7 (2026)
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Ačkoliv ještě před pár lety nebyla třetí generace Q7 vůbec jistá, teď je tady a dokonce i s dieselovým šestiválcem. |
Foto: Audi
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Až na francouzský venkov jsme se vypravili zjistit, v čem je velké SUV z Ingolstadtu skutečně nové a zda se nám bude líbit i za dvacet let.

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Ať už si někdo o značce se čtyřmi kruhy myslí cokoliv, jedno se jí musí nechat: Když se člověk podívá na konkurenty, celkem přesně určí dekádu, ve které vznikly.

Právě takhle to u Audi nikdy nechodilo. Jeho styl se proplétá časem střídmě a bez excesů, takže pro lepší odhad vzniku konkrétního modelu je výmluvnější pohled na jeho infotainment než na samotnou karoserii. Alespoň o nastupující Q7 to lze říci s určitostí. Ačkoliv jde o novou generaci, na pohled jakoby se nic velkého neudálo. Změny jsou opět váženy na lékárnických vahách, aby nevyšly z módy už za tři roky.

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Tahle strategie má samozřejmě své přednosti — shodou náhod potkáváme v serpentinách pohoří Jura úplně první generaci Q7 z roku 2005. A vlastně nás ani moc nepřekvapí, že pořád vypadá k světu.

Pár rozdílů tu ale samozřejmě je. Kdysi byla Q7 vedle Rolls-Roycu Phantom prvním sériovým autem, které nabízelo 20" ráfky, jak jinak než za příplatek. Dnes jsou „dvacítky“ úplným základem, třeba v Německu ale nová Q7 standardně obouvá 21" kola. Dostat se lze až na velikost 23, což vyjde na nějakých 125 tisíc korun.

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Při srovnání s právě dosluhující druhou generací je zřejmé, že ta nová působí mohutněji: Má vyšší příď s dominantnější maskou, světlomety jsou nyní rozděleny do dvou segmentů. Horní úzká řada slouží pro denní svícení, zatímco hlavní baterie reflektorů je usazena do rohů karoserie pod nimi. Dojem většího auta to plní dokonale, ačkoliv ve skutečnosti je s 5056 milimetry novinka mezigeneračně kratší o jedenáct milimetrů.

Na výšku ale Q7 skutečně vyrostla o 66 mm (na 1800), zároveň je i o 40 milimetrů širší a bez zrcátek tak o centimetr překonává dvoumetrovou hranici. Při jízdě po křivolakých ulicích francouzský měst to znamená, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost bočnímu odstupu od zaparkovaných aut.

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Co okamžitě upoutá řidičovu pozornost v interiéru, je trojice horizontálních obrazovek v jedné řadě vedle sebe. Z nich pouze ta před spolujezdcem je plně začleněna do přístrojové desky, zatímco zbývající dvě větší jsou usazeny na ní. Celkově ale přístrojovka působí gracilně, což už nelze říct o mohutném středovém tunelu, ze kterého se pod volant nově přestěhoval volič automatické převodovky.

Díky celkově velkorysým rozměrům je ale sezení vpředu i vzadu extrémně pohodlné, dvojice sedadel ve třetí řadě, složitelná do podlahy kufru, je ovšem spíš pro kratší cestování a útlejší postavy. Nově lze mít Q7 také v šestimístné úpravě — to znamená, že v řadě za řidičem a spolujezdcem jsou místo třímístné lavice dvě samostatná sedadla.

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Takovou verzi jsme ale ve Francii k dispozici neměli, stejně tak i motorizace byla omezena na silnější ze dvou v současnosti nabízených třílitrových šestiválců. Oba dva však konzumují naftu, což je patrně největší překvapení nové generace. V posledních letech tolik protěžovaný benzin nastoupí do Q7 až příští rok.

Vznětový motor s výkonem 299 koní dostal ještě elektrickou výpomoc v podobě 18kW mildhybridního systému, a není to pomoc jen symbolická. Auto dokonce umí chvílemi jet čistě na elektřinu, což lze poznat hlavně podle otáčkoměru. Celkové odhlučnění kabiny je natolik dobré, že provozní režim motoru posádka skoro nevnímá.

Zájemce o Q7 bude stát před volbou, zda si vybrat komfortní, nebo sportovní typ podvozku. Vzhledem k tomu, že jde v obou případech o podvozek vzduchový, v míře nastavitelné tuhosti se oba do jisté míry překrývají. Pro konečné rozhodnutí je tedy dobré si obě verze nejprve vyzkoušet, charakteru vozu ale podle nás lépe vyhovuje ten komfortní. Pohon všech kol má Q7 v každém případě.

S novou generací Q7 se patrně vyrojí spousta videí, ukazujících, jak auto umí samo zavírat a otevírat dveře (skutečně to po stisku dálkového klíčku dokáže!) nebo jak přední blinkr promítá při odbočování na silniční asfalt oranžové šipky.

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To všechno je určitě efektní, z pohledu uživatele ale nepříliš podstatné. Nová Q7 ovšem zároveň říká: Umím být komfortní a rychlá jako sedan, na jednu nádrž dojedu daleko, vyšplhám v zimě do hor, na dovolenou odvezu celou rodinu i se spoustou báglů. Což je soubor tradičních vlastností, který Q7 ani do třetice neopustil, Češi tedy nemají žádný důvod svůj dlouhodobě nejžádanější model od Audi zatratit.

Ostatně konfigurátor je již v provozu.

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