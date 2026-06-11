Kometa českého trhu znovu útočí. Oblíbený motor si Omoda musela vyboxovat, cenou překvapí

Omoda a Jaecoo patří od loňského uvedení ke štikám českého trhu. Dohromady už stihly prodat přes čtyři tisíce automobilů, bestsellerem je přitom Jaecoo 7. Teď podobné auto, dokonce se stejným označením, přidává do nabídky i Omoda. Recept na úspěch je přitom neměnný: za relativně málo peněz nabízí hodně prostoru a spoustu výbavy. Nejžádanější variantu ale český dovozce nedostal zadarmo.
Marně byste letos na českém trhu hledali čínskou značku s většími prodeji. Omoda a Jaecoo zatím úspěšně klepou na dveře nejprodávanější desítky, a v květnu se vyšvihly dokonce na šesté místo prodejního žebříčku. Malou kaňkou snad může být jen fakt, že ještě loni byly obě značky ve statistkách vedeny odděleně, letos je ale najdete na jediném řádku. A to samozřejmě prodeje zvyšuje.
Faktem nicméně zůstává, že Jaecoo 7 podle statistik Svazu dovozců automobilů Čechy skutečně uhranulo a s 1125 prodanými kusy se mu zatím zbytek čínské konkurence dívá zdálky na záda. Teď by dvojice z portfolia Chery podobný úspěch ráda zopakovala i s Omodou 7, která je technikou právě hranatému Jaecoo mimořádně podobná.
S délkou 4660 mm a rozvorem náprav nataženým na 2720 mm je Omoda o 160 mm, respektive 48 mm mezi nápravami, větší než právě Jaecoo 7. Obsazuje tak vlastně území, které třeba Škoda nechává volné: Omoda 7 je větší než Karoq, ale menší než Kodiaq. Velikostně podobná je třeba Dacia Bigster.
Na zadních sedadlech je tak dostatek místa, a podtrhuje to i kufr s objemem 614 až 1371 litrů. Pokud sáhnete po plug-in hybridu, komponenty pohonu trochu prostoru uberou, papírově tak do zavazadelníku dáte 537 až 1294 litrů nákladu. Plusem je po sklopení opěradel rovná ložná plocha, lehkým negativem zase mohutné podběhy zasahující do prostoru pro zavazadla.
Situace pod kapotou auta je ale možná zajímavější než litry objemu. Zástupci Omody totiž během národní premiéry několikrát zdůraznili, že základní přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku s pohonem všech kol si museli pro český a slovenský trh speciálně vyjednat. Na západoevropských trzích, ale třeba i v Polsku, se Omoda 7 prodává jen jako plug-in hybrid. Poptávka Čechů a Slováků ale zatím tíhne ke klasickým spalovacím motorům, vedení čínského výrobce jim tak přání chtělo splnit.
Technika se u čtyřkolky od Jaecoo 7 neliší. Jde o vlastními silami vyráběnou přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku se 108 kW a 275 Nm točivého momentu. Spojená je se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a připojitelným pohonem všech kol. Ten sice nejde zapnout „natvrdo“ a z auta mít stálou čtyřkolku, ale elektronika si sama upravuje rozložení točivého momentu.
Omoda slibuje spotřebu 8 litrů na 100 km, ale také jen velmi průměrnou dynamiku s akcelerací z 0 na 100 km/h za 11,4 vteřiny.
Plug-in hybridní verze kombinuje 105kW benzinovou patnáctistovku se 150kW elektromotorem, dohromady pak výhradně na přední kola auto umí poslat 205 kW a 365 Nm. Pod předními sedadly je baterka s kapacitou 18,4 kWh, která by měla stačit na 90 kilometrů čistě elektrické jízdy. Dobíjet ji lze 6,6 kW v případě AC a 40 kW v případě DC nabíjení. Nechybí funkce V2L s možností napájet energií z baterky jiné spotřebiče.
Jak je u čínských plug-in hybridů zvykem, slibuje Omoda kombinovaný dojezd 1200 km. Má ale také lepší dynamiku jako čistě benzinová verze, z 0 na 100 km/h se dostane za 8,4 vteřiny. Pomáhá, že až do 60 km/h se pohon rozjíždí na elektřinu, spalovací agregát v takovém případě nepohání přímo kola.
Stejně jako u dalších modelů Omoda a Jaecoo bude ale devízou nového SUV především kombinace ceny a výbavy. Při uvedení na trh se dovozce dokonce rozhodl, že základní benzinová i plug-in hybridní verze budou po určitou dobu stát stejně: 799 tisíc korun. U benzinové verze to znamená slevu 50 tisíc z ceníkové částky, u plug-in hybridu dokonce 230 tisíc z ceníkové částky.
Výbava přitom obsahuje kompletní sadu asistentů včetně monitorování slepých úhlů, 540stupňovou parkovací kameru, dvouzónovou automatickou klimatizaci, LED světla, 19palcová litá kola i vlastně nejzajímavější interiérovou vychytávku: 15,6palcový dotykový displej, který je posuvný.
Výbava Omody 7
Základní stupeň Luxury má automatickou dvouzónovou klimatizaci, 15,6palcovou posuvnou obrazovku multimediálního systému, digitální budíky, audio Sony s osmi reproduktory, 540stupňovou kameru, parkovací senzory vpředu a vzadu, průhledový displej, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, vyhřívaná, ventilovaná a elektricky nastavitelná přední sedadla, vyhřívaný kožený volant, bezklíčkové odemykání a startování, sledování mrtvých úhlů, hlídání dopravy při couvání, panoramatické střešní okno, elektrické víko kufru, přední a zadní LED světla, střešní ližiny nebo 19palcová litá kola.
Provedení Premium přidává automatické parkování s možností dálkového ovládání a masážní přední sedadla.
Tlačítkem v menu systému, případně gestem se čtyřmi prsty, se tak obrazovka umí pohybovat horizontálně po palubní desce. Může být uprostřed, nebo ji před sebou může mít spolujezdec. Daní za to je chybějící schránka před ním, kvůli bezpečnosti jí automobilka své SUV nevybavila. Samotný multimediální systém pak používá oproti stávajícím modelům značky nový software, je proto výrazně plynulejší a rychlejší.
Ceník – Omoda 7
Luxury
Premium
1.6 TGDI / 108 kW 4×4
799 000 Kč
839 000 Kč
SHS / 205 kW
799 000 Kč
999 000 Kč
Dostupné jsou celkem dva výbavové stupně, co obsahují, shrnuje vložený box. Nutno podotknout, že na vyšší výbavu už se tak vysoká zaváděcí sleva nevztahuje, plug-in hybrid je tak rázem o 160 tisíc korun dražší než benzinová varianta. Standardem je pro obě verze záruka na sedm let nebo 150 tisíc ujetých kilometrů.
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