Kia jede na vlně. Hranatý Seltos bude sbírat zákazníky Karoqu, je až nezvykle staromilský

Jestli teď nějaká automobilka chrlí jednu novinku za druhou, je to Kia. Po smršti elektromobilů od malé EV2 po dodávku PV5, kterou narušila jen kompaktní K4, teď přichází řada na úplně normální benzinové SUV. Bez elektrifikace, dokonce s manuálem i pohonem všech kol. Jmenuje se Seltos a zatápět bude hlavně Škodě Karoq.
Leckdo možná ještě pamatuje dobu, kdy Kia nabízela v Česku jedno, maximálně dvě SUV se jmény Sorento a Sportage. Teď musíte tohle číslo vynásobit pěti a dostanete počet modelů kategorie SUV, které Korejci jen na českém trhu prodávají. Jubilejní desátý model se jmenuje Seltos, a ač v Evropě nováček, ve světě jde o zavedené označení. Od roku 2019 se prodaly více než dva miliony kusů první generace Seltosu.
Uvádět další SUV, které je navíc s délkou 4430 mm a rozvorem nataženým na 2690 mm velmi blízko Sportage, vypadá na první pohled trochu zvláštně. Kia nicméně má pro obě auta jasně vymezený okruh zákazníků: Seltos je více outdoorový, měl by být pro mladší aktivní zákazníky a mladé rodiny, zatímco Sportage je umístěný o kousek výše pro spíše městské lidi.
Celkově je Seltos o 11 cm kratší, 3,5 cm užší a 4,5 cm vyšší než Sportage. Nicméně má také o centimetr delší rozvor náprav, úbytek délky je tak v převisech. To se podepsalo i na o něco lepších nájezdových úhlech. I když je otázka, nakolik bude běžný majitel jezdit mimo zpevněné komunikace.
Každopádně i na toto je auto s 16centimetrovou světlou výškou připraveno. Nabízí se totiž s pohonem všech kol s vícelamelovou hydraulickou spojkou u zadního diferenciálu. Čtyřkolka se pojí vždy se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, předokolka má kromě něj i šestistupňový manuál.
Motor je zatím jediný, benzinová přeplňovaná šestnáctistovka o výkonu 132 kW s točivým momentem 265 Nm. Je to čistě spalovací agregát, nemá žádnou formu elektrifikace. Přesto by měl umět jezdit v rozmezí 6,6 až 7,0 l/100 km s pohonem předních, respektive do 7,5 l/100 km s pohonem všech kol.
Tady má Sportage mírnou výhodu, protože se nabízí s výrazně širší paletou motorů včetně turbodieselu nebo plug-in hybridu. Seltos ještě před koncem roku dostane i klasický plnohodnotný hybrid, k němu ale zatím Kia více informací neřekla.
Jedním z trumfů auta bude vnitřní prostor. Vzadu je před koleny, v ramenou i nad hlavou spousta místa. Komfort zvyšuje i polohovatelné zadní opěradlo. Kufr pojme 483 až 1458 litrů zavazadel: jedná se o hodnotu se standardně dodávanou dojezdovou rezervou. Pokud ji vytáhnete, pak je k dispozici dokonce 536 až 1511 litrů. Zmíněný Sportage pojme o pár desítek litrů více, hlavně díky zmíněnému delšímu převisu.
Vnější design je hranatější a více maskulinní, odpovídá volnočasovému zaměření. Zaujmou vertikální přední světla, která auto opticky rozšiřují, vzadu je typický podpis protažený až do středu víka kufru. Outdoorovou povahu pak ještě podtrhává výbava X-Line s černými detaily kolem karoserie. Poprvé u benzinového auta použila Kia zapuštěné kliky dveří. Interiér třeba ve verzi s hnědými plasty také působí velmi robustně, zástupci značky přiznávají vzdálenou inspiraci Land Roverem.
Na českém trhu se Seltos nabízí ve třech výbavách. Už základní Comfort obsahuje třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední a zadní parkovací senzory, dvě 12,3palcové obrazovky, sledování mrtvých úhlů nebo 16palcová litá kola. Na kompletní složení výbav se podívejte do boxu.
Výbava Kia Seltos
Základní výbava Comfort obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, rádio s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, sledování mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání a startování, LED přední a zadní světla, střešní ližiny nebo 16palcová litá kola.
Výbava Exclusive přidává vyhřívání předních sedadel a volantu, elektrické sedadlo řidiče, výdechy klimatizace pro cestující vzadu, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, automatické stěrače nebo 18palcová litá kola.
Provedení X-Line kromě černých doplňků karoserie přihazuje navigaci, 360stupovou kameru, pomocníka pro jízdu na dálnici, kamerové hlídání slepých úhlů, boční parkovací senzory, elektrické víko kufru nebo černá 19palcová litá kola.
Základní cena je 654 980 korun za verzi s manuální převodovkou. Započítána v ní je i plošná sleva 50 tisíc korun, kterou momentálně Kia poskytuje. Za automat se připlácí 45 tisíc, nejlevnější čtyřkolka stojí 814 980 korun.
Ceník - Kia Seltos
Comfort
Exclusive
X-Line
1.6 T-GDI / 132 kW
654 980 Kč
714 980 Kč
—
1.6 T-GDI / 132 kW DCT
699 980 Kč
759 980 Kč
834 980 Kč
1.6 T-GDI / 132 kW DCT 4×4
—
814 980 Kč
889 980 Kč
Dodat můžeme, že Sportage je v aktuální akční nabídce dokonce o kousek levnější, stojí 639 980 korun. Má ale slabší verzi přeplňované šestnáctistovky o výkonu 110 kW. Se stejným motorem jako Seltos, ovšem rovnou i s automatickou převodovkou, začíná na 809 980 korunách; je tedy výrazně dražší.
A největší konkurent mimo domácí stáj? Škoda Karoq je o něco kratší, kratší je s 2639 mm i rozvor náprav. Kufr má 521 až 1630 litrů, volitelně ale můžete sáhnout po samostatných posuvných a vyjímatelných sedadlech vzadu. To Seltos nenabízí. Škoda má také bohatší nabídku motorů včetně turbodieselů. Ceny startují na 699 tisících, ale s 85kW litrovým tříválcem. 110kW patnáctistovka stojí od 749 tisíc, za automat se připlácí 20 tisíc korun. Škodovka tedy stojí o něco více.
Kia Seltos se do Česka dováží z Jižní Koreje, dodací lhůty jsou zhruba čtyři až pět měsíců. Automobilka pak počítá s tím, že těžiště prodejů bude pořád ležet na Sportage. Standardní je pro všechny modely značky záruka na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů.
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