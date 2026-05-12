Když tě ohrožují, zkopíruj jejich tempo. Nová Škoda Karoq prý jede „čínskou rychlostí“

Když před devíti lety přicházela Škoda Karoq na trh, čelila nájezdu korejských či japonských SUV. Že ale bude ještě muset za svého života aktivně bojovat i s čínskými modely, tehdy asi napadlo málokoho. Aby však SUV s hordou rivalů nezačalo prohrávat, rozhodlo se adaptovat jejich zbraně. Třeba rychlost vývoje, která bude na Škodovku až nezvyklá.
Teprve začátkem letošního roku vyšlo najevo, že se vůbec chystá, do dvou let už ale má být na trhu. Škoda urychlila vývoj nové generace Karoqu, který původně vůbec neměl vzniknout. Jenže pomalejší nástup elektromobility, nejasnosti kolem emisních norem a popularita skoro dekádu starého SUV vedení okřídleného šípu přesvědčila k otočce.
A jak pro britský magazín Auto Express uvedl šéf technického vývoje Johannes Neft, vznik nové generace SUV probíhá „čínskou rychlostí“. Od prvotního návrhu až k hotovému autu to podle Nefta má zabrat jen tři roky, o rok méně, než bývá u Škodovky běžné. „Bude to jedno z nejrychleji vyvinutých aut v koncernu Volkswagen i v rámci značky,“ uvedl Neft.
Urychlení vývoje po vzoru Číňanů, kteří v extrémních případech dokážou novinku zavést v řádu několika měsíců, praktikuje stále více automobilek. Stačí vzpomenout třeba Renault, který vývoj nového Twinga zadal své čínské kanceláři. Za dva roky bylo auto hotové a dnes už se třeba ve Francii objevuje u prodejců.
Také Volkswagen se ze spolupráce s čínskými značkami poučil, mluvil o tom už loni šéfdesignér značky Andreas Mindt. Dříve chtěl německý výrobce ve společných podnicích v Číně dominovat, dnes je to mnohem více o spolupráci. VW dokonce půjčuje techniku od Xpengu. To je ale stále řeč o čínském trhu, Volkswagen nicméně chce zrychlení vývojového tempa převést i do Evropy a Karoq bude první vlaštovkou tohoto přístupu, píší Britové.
Je to vlastně trochu paradox, protože před pár týdny mladoboleslavská automobilka oznámila úplný odchod z čínského trhu. Přesto se jím nadále inspiruje.
Johannes Neft připouští, že k urychlení vývoje přispělo i použití již existující platformy. Nepřekvapí, že jde o základ MQB Evo, který mají i Octavia, Superb či Kodiaq. Zkrátka široké spektrum aut německého koncernu. Vzhledem k nejasnostem o konci spalovacích motorů v roce 2035 nedává smysl vyvíjet úplně novou techniku, ale naopak využít tu stávající na maximum.
„MQB Evo používáme v USA, Číně, zkrátka všude. Takže to bude platforma, kterou budeme upravovat tak dlouho, dokud bude napříč světem potřeba,“ dodal šéf technického vývoje.
Plusem pro tento technický základ je i snadná možnost elektrifikace. Je jasné, že podobně jako v příštím roce Octavia a ještě letos VW T-Roc a Golf dostane Karoq samodobíjecí hybrid s benzinovou patnáctistovkou, elektromotorem a 1,6kWh baterií. Systémový výkon alespoň v modelech VW bude 100 a 125 kW.
Použití plug-in hybridu je zatím s otazníkem, byť už dříve Škoda potvrdila jeho návrat do Octavie. Není proto důvod, aby se v roce 2028 neobjevil i v Karoqu. Tím spíše, že současná generace zvládá přes 100 km jen na elektřinu a dobíjí se až 50 kW u rychlonabíjecího stojanu.
Auto Express kromě Nefta mluvil i s hlavním exteriérovým designérem Romainem Bucaillem. Ten prozradil, že vizuálně nepůjde o „smrsklý“ Kodiaq, místo toho se novinka více inspiruje v konceptu Vision O a jazyce Modern Solid. Dá se proto čekat, že Karoq bude ve druhé generaci dost jiný než stávající spalovací portfolio. Na druhou stranu bude muset třeba masku Tech Deck Face nahradit skutečnou maskou chladiče.
„Nechcete, aby spalovací a elektrická auta vypadala úplně jinak. Rozhodli jsme se proto, že některé prvky, které pomohou s identifikací značky Škoda, ponecháme u obou typů pohonu,“ řekl Bucaille.
Interiér byl podle britského magazínu významně inspirován chystaným velkým elektrickým SUV Peaq. To znamená nejen velký horizontální dotykový displej se softwarem na základě Androidu, ale především fyzická tlačítka pro nastavování klimatizace a rádia.
