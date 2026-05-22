Kdo slevil nejvíc? Cenová válka automobilek v Česku pokračuje, někdo „dává“ až půl milionu

Léto se pomalu blíží a automobilky spolu s tím sahají čím dál častěji k různým akčním nabídkám. Někde jde o desetitisíce, jinde klidně o statisíce z ceníkové ceny. Dávno už přitom nálepku „akce“ nenosí jen elektromobily nebo méně oblíbené modely. Slevu lze získat i na bestsellery napříč automobilovým trhem. Vybrali jsme některé zajímavé akce.
Citroën - až 145 000 Kč
Tradičně silné jsou, co se týká akčních nabídek, francouzské automobilky. U Citroënu začneme možná trochu neobvykle u užitkových vozů, protože jednou z propíraných akcí je užitkové Berlingo, respektive skladová auta, pro podnikatele za 399 900 korun bez daně. To představuje zvýhodnění 120 tisíc bez DPH.
U osobních aut určitě stojí za zmínku třeba sleva 114 100 korun na základní C4 a následně pak podle motorizace až 135 tisíc korun, respektive 145 tisíc u C4 X. U C3 je to až 40 100 v případě elektrické verze, u C3 Aircross pak až 80 100 korun, u Berlinga až 130 tisíc a třeba i nová C5 Aircross dává ze startu alespoň až 35tisícové zvýhodnění. U všech modelů s dvojitým šípem také počítejte s další slevou při výkupu a značkovém financování.
Fiat - až 222 000 Kč
Fiat v posledních letech zmizel z české automobilové mapy a postupně by chtěl zpátky. A pomoci k tomu mají nejen nové modely po delším čase s klasickými benzinovými motory, ale i atraktivní cenové nabídky. Příkladem za všechny může být malá 500, která dostala nedávno mildhybridní verzi. Tu totiž rovnou koupíte se zvýhodněním 90 tisíc, začíná tak na 409 900 korunách. Zájemci o elektrickou verzi dokonce podle výbavy ušetří 100 až 180 tisíc korun.
Také Grande Panda teď láká na nový čistě benzinový základní motor s manuální převodovkou od 379 900 korun: to už je i se 40tisícovou slevou. Na Grande Pandě je možné ušetřit nakonec až 50 tisíc u elektrické verze. Starší a menší Pandina má slevy 30 až 35 tisíc korun.
Novou základní verzi s benzinovým tříválcem a manuální převodovkou má i SUV Fiat 600, které tak startuje na 419 900 korunách. Sleva je podle motoru (zahrnujeme do toho i elektrické provedení) a výbavy 70 až 195 tisíc korun. A třeba rodinné Qubo L, nahrazující Doblo Panorama, se prodává se slevou až 120 tisíc, u většího Ulysee dokonce Fiat láká na zvýhodnění až 222 tisíc korun.
Ford - až 516 000 Kč
Mistrem akčních nabídek je dlouhodobě i Ford, který v praxi ceníkové ceny používá opravdu jen velmi orientačně. Důkaz? Co třeba Puma, která je v elektrické verzi Gen-E zlevněná až o 205 tisíc korun, ve spalovací pak až o 174 tisíc korun. Základní cena začíná hluboko pod půlmilionem, u elektrické verze pod 700 tisíci.
Ještě více ušetří zájemci o elektrické modely: Explorer plošně odečítá 220 tisíc korun, začíná tak na 879 900 korunách, Capri dokonce 240 tisíc korun, začíná tak na 919 900 korunách. Nedávno omlazený Mustang Mach-E má nadále mamutí zvýhodnění u všech verzí 412 tisíc korun.
A pokračovat můžeme dále, taková Kuga odečítá u některých verzí s plug-in hybridním pohonem maximálně až 307 tisíc korun, nicméně statisícové slevy jsou i na další motorizace. Bronco třeba odečítá v základní verzi od ceníkové částky 516 tisíc a začíná na 1,25 milionech korun. Ceníkové ceny jsou zkrátka vážně jen hodně orientační.
A dodávky Tourneo? Na statisícové slevy se připravte u všech tří velikostí, takové největší Tourneo Custom třeba téměř srovnalo ceny elektrické a plug-in hybridní verze, druhá jmenovaná se pro změnu významně přiblížila naftovému provedení s automatem a pohonem všech kol.
KGM - až 100 000 Kč
Ačkoliv titulek říká KGM, nikdo neřekne korejskému výrobci SUV jinak než SsangYong. Ten je dlouhodobě známý atraktivními cenami, kterému na českém trhu pomohly k možná až nečekaně vysokým prodejům. A zároveň je to i jeden z příkladů značek, které dávají vysoké slevy i na bestsellery. Korando totiž ze skladových zásob začíná pod půlmilionem, konkrétně na 479 900 korunách za verzi Style, respektive Style+, která přináší vyšší výbavu. Cena zůstává ale nezměněná. KGM tak láká na zvýhodnění až 70 tisíc korun.
Dokonce až 100 tisíc korun činí momentální sleva na benzinový Actyon, který tak stojí 819 900 korun. Úpornější hybrid je teď zlevněný o 60 tisíc korun, takže stojí přesně o sto tisíc více než benzinové provedení. A technicky příbuzný Torres se chlubí slevou 60 tisíc na spalovací i hybridní verzi a začíná tak na 639 900 korunách. V obou případech platí zvýhodnění na skladová vozidla.
MG - až 70 000 Kč
Výrazně do slev začalo šlapat i čínské MG, mimo jiné i na podporu prodejů, které se oproti minulosti mírně propadly. Na poli čínských značek jej předstihla dvojice Omoda a Jaecoo.
A tak třeba malé MG3 má plošnou slevu 50 tisíc u skladových aut a 20 tisíc u aut do výroby. U SUV ZS a HS je to 50 až 70 tisíc korun, u elektrického modelu S5 je to pak vždy 70 tisíc korun. K tomu značka u vybraných modelů nabízí i výkupní bonus při dovozu starého vozu protiúčtem.
Nissan - až 190 000 Kč
Tradičně mezi zvýhodněnými modely figuruje i Nissan, který pravidelně mění své akční nabídky. Zvýhodnění je vždy plošné na všechny modely, jen podmínky jsou jiné. A tak třeba SUV X-Trail bez výjimky stojí o 150 až 190 tisíc korun méně, základ se dostane pod 800 tisíc korun. Juke zlevnil o 130 až 170 tisíc, Qashqai o 150 až 170 tisíc korun. Ke všem třem modelům a dodávkám Townstar a Interstar pak přihazuje ještě 20 tisíc na tankování.
Ale není to jen o SUV, protože taková Micra se teprve stihla ohřát, a už má slevu 60 tisíc korun. A se startovací částkou 599 tisíc je dokonce levnější než sesterský Renault 5. Větší elektrické SUV Ariya má zase plošně sníženou cenu o 150 tisíc.
Peugeot - až 205 000 Kč
U Fiatu jsme mluvili u nových základních motorech, které dost srazily ceny třeba 500 nebo 600, a jinak tomu není ani u Peugeotu. Ten už před časem zavedl stejné benzinové tříválce s manuálem jako Fiat, a tak třeba malá 208 startuje na 379 tisících korunách. Oproti původním cenám jde o slevu 91 tisíc korun, to je také maximální hodnota, kterou nabídka malého hatchbacku dosahuje. Nutno, podobně jako u Fordu, dodat, že Peugeot se klasickými cenami neřídí dlouhodobě a nějakou slevu nabízí téměř pořád.
Dalším důkazem je SUV 2008, které podle motoru a výbavy dává dolů až 101 tisíc korun. Začíná na 479 tisících korunách. Zájemci o 3008 ušetří až 190 tisíc korun, o 5008 dokonce 205 tisíc korun. Jde o slevu na elektrickou čtyřkolku. U 5008 je navíc dostupná akční verze Summer Blue s mildhybridní dvanáctistovkou.
Jde o striktně pětimístnou verzi s výbavou GT a modrým lakováním, kterou nejde nijak dovybavit. Stojí ale 799 tisíc korun, o 171 tisíc méně než běžná ceníková verze GT. Doplnit můžeme také 408 se zvýhodněním až 116 tisíc nebo Rifter se zvýhodněním až 140 tisíc, které je překvapivě nejvyšší na naftový čtyřválec s automatem a výbavou GT.
Renault - až 134 890 Kč
Jak už bylo zmíněné, francouzské automobilky rády a ve velkém na českém trhu uplatňují slevy, a Renault není výjimkou. Navíc kombinuje několik různých výhod najednou. Třeba R5 má v případě financování bonus 50 tisíc, všechny elektromobily také dostávají v ceně wallbox včetně instalace.
Bonus při financování dává Renault i u Symbiozu, který má navíc plošně slevu 14,5 procenta. Teoreticky lze ušetřit téměř 174 tisíc, 50 tisíc z toho je ale podmíněno financováním. Na Austral je plošná sleva 11 procent, u hybridu pak ještě 25 tisíc v případě Eco bonusu a napříč také 35 tisíc při využití financování (celkem tak může ceníková cena spadnout až o skoro 170 tisíc, 135 tisíc bez využití financování). Rafale má slevu šest procent na všechny verze Espace sedm procent, oba pak dostávají ještě Eco bonus 30 až 50 tisíc dle motorizace a dalších 30 tisíc dolů srazí financování.
Akční cenu mají i Clio a Captur, u obou jde o kombinaci Eco bonusu, výkupního bonusu nebo slevy na financování. Už to ale nejsou stovky tisíc. A se slevou se nadále doprodává už i nevyráběná Arkana.
Suzuki - až 50 000 Kč
Suzuki má různé akční nabídky dlouhodobě, aktuálně nabízí na Swift slevu 22 tisíc, na Vitaru a S-Cross 40 tisíc a na novou elektrickou e Vitaru 50 tisíc korun. Jedná se o plošnou akci, lhostejno jako má výbavu či motorovou verzi. Včetně variant s pohonem všech kol.
Vitara a S-Cross mají zároveň akční verzi Black Edition, která vychází z vrcholné verze Elegance, ale přiváží bez příplatku černá litá kola a další černé prvky karoserie. Včetně dvoubarevného lakování. K tomu navíc u všech modelů přidejte první servis zdarma.
Zajímavé je Suzuki, v poslední době především díky nebývale dlouhé záruce s označením Pro. Ta má trvání až 10 let nebo 200 tisíc kilometrů. Funguje to následovně: po každé předepsané servisní prohlídce se záruka obnoví až do dalšího servisního intervalu, po dobu 12 měsíců nebo 15 000, respektive 20 000 kilometrů (závisí na modelu) podle toho, co nastane dříve. Takto lze záruku postupně prodlužovat až do zmíněného limitu.
Oproti třeba čínskému Dongfengu, který nedávno také přišel s desetiletou zárukou dokonce bez omezení kilometrů, ale jen na motor a některé další mechanické komponenty, jde v Česku o ojedinělou nabídku.
Volkswagen - až 254 800 Kč
O edici Love od Volkswagenu už toho bylo napsáno spoustu. Highlightem je určitě malé Polo, které se s bohatou výbavou a litrovým tříválcem TSI o výkonu 70 kW dá pořídit za 399 000 korun: to je o 115 900 korun méně než u standardní verze Life, z níž vychází a oproti níž má i rozšířenou výbavu.
Kromě Pola se v akční verzi nabízí ještě T-Cross od 499 tisíc korun a Taigo od 510 tisíc korun, vedle nich je to ještě také pár kusů dosluhující generace modelu ID.3 od 999 tisíc korun. U všech jde také o zvýhodnění v řádech vyšších desetitisíců korun oproti běžné nabídce. A další tisíce může zájemce ušetřit, pokud na výkup přiveze staré auto. Pak třeba Polo Love stojí dokonce 379 tisíc korun.
Německá automobilka dlouhodobě nabízí také akční sérii People, která je dostupná napříč portfoliem od Pola až po Tayron a elektrické kombi ID.7 Tourer. Je to kombinace zvýhodnění většinou v podobě velké porce výbavy bez příplatku. A tak třeba právě u ID.7 Tourer VW tvrdí, že zákazník dostane prvky v hodnotě až 254 800 korun.
Nedávno VW uvedl na trh také plošně omlazenou nabídku elektromobilů. Týká se to třeba hatchbacku ID.3 Neo, který začíná na 749 tisících korunách, o 50 tisíc korun níže než původní ID.3. Pod milion pořídíte i ID.4, ID.7 začíná na 1,116 milionu korun. Kombi je 20 tisíc dražší.
