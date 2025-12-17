Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
K moři bez tankování, do práce bez benzinu. BYD má auto dva v jednom za cenu spalováku

Kombi BYD Seal 6 patří do rodiny plug-in hybridů Super DM čínské automobilky.
Nechybí kombi Seal 6 Touring DM-i s elektrickým dojezdem až 100 km a celkovým dojezdem 1350 km.
Nabízí se se dvěma velikostmi baterie a dvěma různými výkony pohonného ústrojí.
Součástí standardní výbavy nejen kombi Seal 6, ale všech plug-in hybridů značky BYD je funkce V2L. Ta z auta udělá pojízdnou powerbanku a umožní napájení elektrických spotřebičů prostřednictvím speciálního konektoru.
Ceny startují na 943 tisících korunách.
Kombi BYD Seal 6 patří do rodiny plug-in hybridů Super DM čínské automobilky.
Foto: BYD
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Do práce a zpátky bez jediné kapky benzinu, na dovolenou k moři klidně na jednu nádrž. Čínský BYD prodává i v Česku takové auto dva v jednom, navíc za ceny blízké běžné čistě spalovací konkurenci. Mezi tankováním a nabíjením zvládne klidně 1300 kilometrů a ještě večer zastane roli powerbanky na kolech.

Jmenuje se Super DM a prakticky se jedná o dvě auta v jednom. Přes týden elektromobil na městský a příměstský provoz, o víkendu běžné benzinové auto, které u pumpy zastaví jednou za více než tisíc kilometrů. A ještě třeba v kempu zvládne dobít telefon, notebook nebo pohánět elektrický gril.

BYD nabízí svůj plug-in hybridní pohon ve třech různých modelech, každý míří na trochu jiné zákazníky. Hlavní výhody ale sedan Seal 5, kombi Seal 6 a SUV Seal U sdílejí: nemusejí tak často tankovat, vždyť kombinovaný dojezd na jedno nabití a plnou nádrž dosahuje až 1350 kilometrů. K tomu má auto navíc většinu času k dispozici prakticky okamžitě plný výkon.

I když totiž nejezdí v čistě elektrickém režimu, využívá BYD spalovací motor jen jako generátor elektrické energie. S tím si přitom auto vystačí ve většině běžných jízdních situací. Až když je potřeba skutečně plného výkonu, třeba při předjíždění na dálnici, přenáší na kola výkon elektrický spolu se spalovacím motorem. Vedle okamžitého výkonu umí v reálném provozu podobné fungování šetřit palivo, což se pak odráží i v již zmíněném dojezdu.

Většinu času si tak lze užívat jedné z výhod elektromobilů, ale bez strachu o dojezd nebo hledání nabíječky. Spalovací motor pořád, i když často tiše, vyčkává v záloze. Ve městě se spalovací motor ke slovu většinou ani nedostane, vždyť na jedno nabití zvládne plug-in hybridní BYD klidně 125 kilometrů.

Zapojení přijde až při vyšší zátěži. Většinu času si auto spínání spalovacího motoru ovládá samo, řidič se o nic starat nemusí. Když bude chtít, může si ale hybridní nebo elektrický režim vynutit sám stisknutím tlačítka. A ještě jednu výhodu pohon má, všechny jeho komponenty – spalovací motor, elektrický motor i baterii – si BYD vyvíjí a vyrábí sám.

BYD Super DM
Schéma plug-in hybridního pohonu BYD Super DM se spalovacím motorem, elektromotorem a baterií. Všechno je vlastní vývoj.BYD Super DMFoto: BYD

Navíc baterie všech tří modelů má vždy funkci V2L. To znamená, že připojením adaptéru je z auta možné udělat pojízdnou powerbanku a napájet většinu běžných elektrospotřebičů. Připlácet se za ni nemusí, tuto funkci mají BYD ve standardní výbavě.

Nejdostupnější z nabídky BYD Super DM je sedan Seal 5 s cenou 739 tisíc korun. Levnější nový plug-in hybrid na českém trhu momentálně k sehnání není. Více pozornosti na sebe ale strhává kombi Seal 6. Je to typ karoserie, který čínské automobilky dlouho ignorovaly, ale jak ukazuje BYD, navrhnout a vyvinout jej umí. Důkazem může být třeba kufr o objemu 500 až 1535 litrů.

Nabídka BYD Super DM na českém trhu

Seal 5

Seal 6

Seal U

Systémový výkon

156 kW

135-156 kW

160-218 kW

Elektrický dojezd

100 km

až 100 km

až 125 km

Celkový dojezd

1050 km

1350 km

až 1125 km

Cena od

739 000 Kč

943 000 Kč

966 000 Kč

Vlajkovou lodí je pak SUV Seal U, které je momentálně nejpopulárnějším plug-in hybridem v celé Evropě. Základní cena se přitom, podobně jako u kombi Seal 6, vejde pod hranici jednoho milionu korun. Seal U je navíc dostupný i s pohonem všech kol, znamenající díky druhému elektromotoru na zadní nápravě lepší trakci na povrchu s horší přilnavostí i dynamiku.

Článek vznikl ve spolupráci s automobilkou BYD.

