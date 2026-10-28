Jste loutkou Trumpovy propagandy. „Neměl jsem jinou možnost,“ hájí šéf Audi americké vystoupení

Šéf Audi oznamující na jednom pódiu s prezidentem USA Donaldem Trumpem stavbu nové továrny. Málokterý obrázek v poslední době naštval německé odboráře Volkswagenu více. Šéfové jednotlivých organizací si v cupování vedení čtyř kruhů neberou příliš servítky a po chuti nebyla tato akce ani veřejnosti. Pro záchranu Audi to ale může být klíčové.
„Několik minut plných rasismu, sexismu, xenofobie, transfobie a pohrdání demokracií. A pak vystoupí na pódium jeden z nejvyšších představitelů našeho koncernu a aktivně vede politickou kampaň,“ nebrala si na adresu šéfa Audi Gernota Döllnera servítky šéfka odborů koncernu VW Daniela Cavallová. Řekla to sice v interním rozhovoru, ten se ale dostal k agentuře DPA.
„Způsob, jakým Gernot Döllner prezentoval sebe i Audi v USA, je vysoce trapný, politicky nepřijatelný a nehodný automobilky,“ řekla pro změnu šéfka odborové organizace IG Metall Christiane Bennerová. Ta také kritizovala nedostatek investicí v Německu, zatímco v USA značka staví novou továrnu. Na intranetu dokonce koncern VW raději smazal na dvě stovky negativních komentářů zaměstnanců a vypnul možnost dalšího komentování.
Šéf Audi Döllner je od sobotního vystoupení na předvolebním mítinku republikánské strany ve městě Perry v Georgii po boku stávajícího amerického prezidenta pod ostrou kritikou ze všech stran. Sám německý manažer se situaci snažil vysvětlit tím, že je slušnost vystoupit v zemi, kde chcete investovat, navíc pokud vás její představitelé přímo pozvou. Vše prý dělal pro dobro automobilky.
Celá situace vznikla při oznámení stavby nové továrny Audi právě v Georgii. Celková investice má mít hodnotu přes čtyři miliardy dolarů, vytvoří na 4500 pracovních míst a Donald Trump ji ochotně používá v předvolební kampani. Ilustruje na ní mimo jiné úspěch celní politiky, kdy na auta dovážená z Evropy uvalil před časem clo ve výši 15 procent.
Na auta z Mexika, kde se vyrábí oblíbené SUV Audi Q5, je to dokonce 25 procent. Podle deníku Handelsblatt tak jen na clech bude německá automobilka na konci letošního roku tratit kolem dvou miliard eur. Kromě toho značce začaly vedle Číny padat prodeje i v USA, kde je navíc aktuálně ve ztrátě.
Podle některých zákulisních hlasů je proto výroba Audi v USA prakticky nutností k přežití a těžit by z ní měly i továrny v Evropě. „Audi je na pokraji kolapsu. Investice v USA je strategií pro přežití,“ řekl Handelsblattu nejmenovaný manažer značky. Podle deníku je vedení Audi zajedno, že budoucnost německých továren se bez té v USA nezlepší.
Mimochodem právě německý deník v posledních textech skládá dohromady celé pozadí Döllnerovy návštěvy USA a vystoupení s Trumpem. Především dohoda o výstavbě nové továrny zřejmě proběhla narychlo a pod tlakem. „Guvernér Georgie předložil dobrou nabídku s podmínkou, že ji Audi rychle přijme, nebo o ni natrvalo přijde,“ řekl jeden ze zákulisních zdrojů.
Vedení Audi proto o nabídce řeklo dozorčí radě koncernu Volkswagen (která ji mimochodem ještě neschválila) a následně ji schválilo.
Šéf Audi prý do USA, kam ho pozval guvernér Georgie Brian Kemp, cestovat vůbec nechtěl, jenže podle zdrojů Handelsblattu „neměl příliš na výběr“. Původně měl také zůstat jen v roli pozorovatele Trumpova projevu, prezidenta USA ale spontánně napadlo pozvat Döllnera přímo na podium.
Deník zároveň píše, že existovala obava ve vedení Audi, že Trump těsně před oznámením dohodou zruší. Právě Handelsblatt totiž několik dní před prezidentovým vystoupením o stavbě továrny v Georgii napsal. Přitom jednou z Trumpových podmínek bylo, že dohodou oznámí jako první sám právě při republikánském mítinku.
Daniela Cavallová kromě kritiky uznala, že čistě byznysově může továrna v USA dávat smysl, vystoupením s Trumpem ale podle ní ze sebe Döllner udělal propagandistickou loutku. Volby do Kongresu jsou ve Spojených státech 3. listopadu. Podle šéfky odborů tím měl navíc manažer porušit interní předpisy o vystupování na politických akcích krátce před volbami. Management Audi nicméně prý udělil svému šéfovi v tomto ohledu výjimku.
Každopádně dozorčí rada koncernu, v níž sedí i Cavallová, ani Audi zatím americkou investici neschválily. „Jestli nakonec schválíme možnost stavby nové továrny, je zatím otevřené,“ řekla Daniela Cavallová. Na vážkách jsou podle Handelsblattu i další členové dozorčí rady včetně předsedy vlády Dolního Saska Olafa Liese. Schválení se nový závod prý dočká tehdy, až bude jasná budoucnost stávajících továren.
V případě Audi hrozí akutní zavření továrně v Neckarsulmu. Insideři spekulují, že by mohly právě odbory, držící spolu s Dolním Saskem většinu v dozorčí radě VW, využít americkou továrnu Audi k vyjednání lepších podmínek v Evropě.
Kromě odborů a zaměstnanců se proti Döllnerovu vystoupení staví i veřejnost. Podle průzkumu agentury YouGov bylo vystoupení vedle Trumpa pro 39 procent respondentů „naprosto nevhodné“. Na druhou stranu 25 procent respondentů na vystoupení nemá žádný názor, ale jen sedm procent dotázaných s ním souhlasí. Jedenáct procent pak souhlasí alespoň částečně.
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