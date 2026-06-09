Jedině diesel, blinkry promítá na asfalt a může mít i šest míst. Audi představilo novou Q7

Třetí generace Audi Q7 sází na větší variabilitu interiéru, moderní světelnou techniku a úspornější vznětový šestiválec. Zaujme také panoramatickou střechou s nastavitelnou průhledností nebo systémem, který se dokáže naučit parkovací manévry.
Audi představilo třetí generaci modelu Q7. Velké SUV zůstává věrné své původní roli prémiového rodinného auta, ale přináší několik technických novinek. Vedle modernizovaného designu sází především na větší variabilitu interiéru, nové světelné technologie a netradiční řešení panoramatické střechy.
Nová Q7 narostla a zákazníci si budou moci vybrat mezi pětimístným, šestimístným a sedmimístným uspořádáním. Právě šestimístná varianta s dvojicí samostatných sedadel ve druhé řadě je v nabídce poprvé a slibuje víc komfortu ve druhé řadě. Sedmimístné provedení naopak zůstává praktickou volbou pro rodiny, protože ve druhé řadě umožňuje instalaci tří dětských sedaček vedle sebe.
Silnou stránkou modelu zůstává prostor. Pětimístná verze nabídne kufr o objemu až 806 litrů, po sklopení zadních sedadel až 2075 litrů. V sedmimístné verzi se za druhou řadou sedadel vejde až 722 litrů, kolik pojme kufr při plném obsazení sedmi míst ale automobilka neuvádí.
Zajímavým prvkem novinky je panoramatická střecha. Umožňuje měnit průhlednost skla v devíti samostatných segmentech. Posádka si tak může zvolit, které části střechy zůstanou průhledné a které se zatemní. Tuto středu před nedávnem představil také Mercedes-Benz na Třídě C. Novinkou je také integrované podsvícení střechy pomocí 78 LED.
Představuje se také zajímavá světelná technika. Digitální Matrix LED světlomety využívají mikroLED moduly schopné promítat různé světelné symboly přímo na vozovku. Tuto funkci Audi uvedlo poprvé na trh s modelem Q3.
Auto například dokáže upozornit řidiče na námrazu nebo zvýraznit chodce pohybující se v blízkosti silnice. Praktická je také vizualizace směrovek. Při odbočování se na silnici promítá animovaný symbol blinkru, který má lépe upozornit okolí na zamýšlený manévr.
Pod kapotou se při uvedení na trh objeví výhradně třílitrový vznětový šestiválec ve dvou výkonových verzích. Silnější nabídne 299 koní a 630 Nm, slabší 245 koní a 500 Nm. Motor doplňuje 48voltový mild-hybridní systém a elektricky poháněný kompresor. Ten dokáže roztočit lopatky až na 90 tisíc otáček za minutu během několika setin, čímž pomáhá odstranit prodlevu při sešlápnutí plynového pedálu.
Pokud jde o jízdní vlastnosti, za příplatek bude k dispozici natáčení zadních kol a adaptivní vzduchový podvozek. Ten umí automaticky měnit světlou výšku podle situace a při nastupování vůz sníží o více než šest centimetrů.
Další zajímavostí je funkce naučeného parkování. Řidič může vůz jednou naučit konkrétní parkovací manévr například do garáže. Q7 si trasu zapamatuje a příště ji zvládne samostatně zopakovat. Auto si může uložit až pět různých manévrů dlouhých až 200 metrů.
Interiér se nese v duchu digitalizace, audiosystém Bang & Olufsen má takzvaný 4D zvuk, kdy kromě 22 reproduktorů využívá vibraci v předních sedadlech, takže posádka může hudbu fyzicky vnímat.
Třetí generace Audi Q7 se bude stejně jako dosud vyrábět v Bratislavě. Objednávky startují koncem června, první vozy se k zákazníkům dostanou na podzim.
Audi Q7 s výkonem 220 kW bude k dispozici od 2 168 900 korun, verze s výkonem 180 kW bude stát od 2 087 900 Kč. Součástí sériové výbavy vozů pro český trh je rozšířená tovární záruka na čtyři roky nebo 120 000 kilometrů.
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