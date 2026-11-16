Je velký jako Enyaq, jen stojí o 160 tisíc méně. Neznámá automobilka drtí konkurenci cenou

Přibývají rychleji než houby po dešti, zatím ale jen málo z nich nabízí auta vyráběná v Evropě. Řeč je čínských značkách v Česku, jejichž řady brzy rozšíří několik nových jmen. Mezi nimi je i GAC, který vyrábí v Rakousku. A také se snaží po delší době zase zaujmout zákazníky cenou. Třeba SUV velikosti Škody Enyaq nabídne o 165 tisíc levněji. A s papírově lepší technikou.
Začátkem příštího roku spustí v Česku prodeje automobilka GAC, založená v roce 1997. Dnes je zajímavá třeba tím, že na domácím trhu vyrábí auta s Hondou a Toyotou. Druhá jmenovaná značka dokonce používá její techniku pro vlastní elektromobily. Na českém trhu by ale ráda zaujala jinak, primárně cenou kříženou s nečekaně zajímavými parametry. Její SUV Aion V totiž míří do velmi poptávaného segmentu.
Rodinná elektrická SUV jsou kategorií nabitou k prasknutí a novinkami se to v ní jen hemží. Ostatně Aion V má premiéru na e-Salonu, podobně jako třeba nový Volkswagen ID. Tiguan. Největší hrozbou ale bude čínské SUV pro Škodu Enyaq, elektrický bestseller českého trhu.
Aion V je totiž prakticky stejně velký, na délku má 4605 mm, z nichž 2775 mm ukrajuje rozvor náprav. Snad jen zavazadlovým prostorem nepotěší, základních 427 litrů je od 585 litrů, které nabízí Enyaq, výrazně vzdálených.
Jenže to nakonec může vykompenzovat cena, protože Aion V se bude prodávat za 849 900 korun. Nejlevnější Enyaq začíná na 1,015 tisíce korun. V podstatě tak GAC nabízí elektrické SUV velikosti Enyaqu za cenu Elroqu (ten stojí od 882 tisíc korun).
Zajímavé jsou v kontextu ceny čínského SUV i jeho parametry. Přední kola u něj pohání 150kW elektromotor s točivým momentem 210 Nm. To je zhruba na úrovni základního Enyaqu, přičemž GAC stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h 7,9 vteřiny.
Baterka má však využitelných 75,26 kWh a měla by podle dovozce stačit na dojezd 510 kilometrů s průměrnou spotřebou 16,7 kWh / 100 km. Je to vlastně úplně přesně mezi Enyaqem 60 a Enyaqem 85, kdy první zvládne papírově až 456 a druhý 584 kilometrů. Dodejme, že za Enyaq 85 už dáte minimálně 1,13 milionu korun, má ale výkon 210 kW.
Srovnání – GAC Aion V vs. Škoda Enyaq
GAC Aion V
Škoda Enyaq 60/85
Výkon:
150 kW
140/210 kW
Točivý moment:
210 Nm
350/545 Nm
Zrychlení 0–100 km/h:
7,9 s
8,6/6,6 s
Max. rychlost:
160 km/h
160/180 km/h
Baterie:
75,26 kWh
58/77 kWh
Spotřeba:
16,7 kWh / 100 km
od 15,0 / 15,1 kWh / 100 km
Dojezd:
510 km
až 456/584 km
DC nabíjení (10 - 80 %):
24 min
26/29 min
Rozměry (d / š / v):
4605/1854/1686 mm
4658/1879/1622 mm
Rozvor náprav:
2775 mm
2766 mm
Zavazadlový prostor:
427/978 l
585/1710 l
Cena od:
849 900 Kč
1 015 000 / 1 130 000 Kč
Čínské SUV se pak dobijí maximálním výkonem 180 kW a z 10 na 80 procent má nabití trvat 24 minut; o dvě minuty rychleji než v případě Enyaqu 60 a o pět minut rychleji než v případě Enyaqu 85. GAC Aion V pak má standardně i 11kW palubní nabíječku a funkci V2L, k dispozici bude i nastavitelná rekuperace nebo ovládání jedním pedálem.
Cena necelých 850 tisíc korun výrazně nepřekonává jen Enyaq, ale vlastně téměř všechna konkurenční elektrická SUV snad s výjimkou Fordu Explorer a KGM Torres. Nový ID. Tiguan stojí 1,029 milionu korun, Renault Scenic E-Tech začíná na 1,13 milionu korun a třeba Tesla Model Y na 1 004 990 korunách. Mírně dražší je dokonce další čínská konkurence, třeba Leapmotor C10 začíná na 890 tisících korunách. Jinak je ale tato velikost zatím pro čínské značky spíše neprobádaným teritoriem: nabízejí buď menší, nebo naopak větší elektrické modely.
Samozřejmě alfou a omegou bude pro úspěch GAC zájem firem, které kupují většinu elektromobilů v Česku. Kromě cenovky by je mohla přesvědčit i bohatá výbava a výroba ve Štýrském Hradci u Magny.
Cenové srovnání s vybranými elektrickými SUV v základní verzi
Model
Dojezd
Cena od
GAC Aion V
510 km
849 900 Kč
Citroën ë-C5 Aircross
520 km
940 000 Kč
Ford Explorer
444 km
869 900 Kč
KGM Torres EVX
503 km
879 900 Kč
Kia EV5
552 km
1 079 980 Kč
Leapmotor C10
424 km
890 000 Kč
Opel Grandland Electric
521 km
1 019 990 Kč
Renault Scenic E-Tech
630 km
1 130 000 Kč
Škoda Enyaq
456 km
1 015 000 Kč
Tesla Model Y
525 km
1 004 990 Kč
Toyota bZ4X
444 km
999 000 Kč
Volkswagen ID. Tiguan
452 km
1 029 000 Kč
A ona výbava? Dovozce slibuje dvě verze, za 849 900 a 899 900 korun. Všechny mají mít 14,6palcový dotykový displej s navigací, dvouzónovou automatickou klimatizaci, 360stupňovou kameru, parkovací senzory vpředu a vzadu, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, tepelné čerpadlo, LED světla nebo litá kola. Nebude toho úplně málo. Dražší provedení dostane třeba masážní přední sedačky nebo chladničku ve středové loketní opěrce.
Cenou i proti novému Volkswagenu
Kromě konkurenta Enyaqu přiveze GAC do Česka i rivala Volkswagenu ID.3 Neo nebo MG4 EV Urban. Model Aion UT má na délku 4270 mm a z toho mezi nápravami 2750 mm. Zavazadlový prostor má 440 až 1600 litrů.
V nabídce budou opět dva výbavové stupně za 629 900 nebo 679 900 korun, přední kola pohání stejný elektromotor se 150 kW a 210 Nm jako u Aionu V. Jen baterka má menší kapacitu 60 kWh, takže hatchback zvládne 430 kilometrů. Příliš však nepotěší maximální nabíjecí výkon 87 kW ani křivka, kdy z 10 na 80 procent se auto dostane za zhruba 32 minut. Konkurence umí být rychlejší.
Především ta německá v podobě ID.3 Neo. U ní stojí základní verze s dojezdem 418 kilometrů 749 tisíc korun. Zmíněné MG4 EV Urban stojí od 599 990 korun, ale s dojezdem 325 kilometrů, Leapmotor B05 s dojezdem 401 kilometrů startuje na 640 tisících korunách a třeba Citroën ë-C4 vychází s dojezdem od 354 kilometrů na nejméně 759 900 korun.
Také Aion UT se vyrábí ve Štýrském Hradci a evidentně bude jeho hlavní zbraní příznivá cena. Oba elektromobily se začnou prodávat v příštím roce, zatím také dovozce buduje českou prodejní síť.
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