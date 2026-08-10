Jak to vypadá s levnou Škodou pro Evropu? Mohla by dostat nečekaně velký motor

Škoda Auto se v Indii blíží k dohodě s novým partnerem, který by mimo jiné měl pomoci s exportem lokálních modelů dále do světa. A ač se to ještě před pár měsíci zdálo málo pravděpodobné, vydělat by na tom mohla ve velkém i Evropa. Stále blíže je totiž možnost, že by česká značka mohla začít prodávat levné SUV. Možná i s nečekaně silným motorem.
Skutečně levných aut na trhu ubývá a i základní Fabia stojí v Česku bezmála 400 tisíc korun, v Německu nebo Rakousku ještě více. Brzy by ale mohlo být veseleji, protože Škoda Auto už nějakou dobu zkoumá možnost dovozu indického SUV Kylaq. To je v jedné z nejlidnatějších zemí světa pro okřídlený šíp jasným bestsellerem, mimo jiné i proto, že spadá do daňové výhodné třídy aut s délkou pod čtyři metry (přesto má třeba větší kufr než Fabia).
„Zkoumáme možnosti, jak dostat Kylaq do Evropy, nicméně v cestě stojí spousta překážek a homologačních otázek,“ cituje indická mutace magazínu Autocar šéfa Škoda Auto Klause Zellmera. Právě redaktoři zmíněného časopisu nedávno podnikli 19 tisíc kilometrů dlouhou cestu Kylaqem z indického města Púna do Prahy.
Zellmer tak víceméně jen znovu potvrdil to, co se uvnitř mladoboleslavské automobilky diskutuje už delší dobu. Jenže překážek je více než dost, a to navzdory v lednu uzavřené dohodě mezi Evropskou unií a Indií o volném obchodu. Člen představenstva značky pro prodeje a marketing Martin Jahn už totiž dříve zmínil, že zatím není známá finální podoba dohody. Až pak by tedy mohlo být jasněji. Čili dovoz Kylaqu podle něj je spíš dlouhodobější otázkou.
Jediný Čech v představenstvu značky nicméně dříve pro Hospodářské noviny také řekl, že Škoda má spočítané různé scénáře, na kolik by případná homologace auta mohla vyjít. V Indii se Kylaq prodává zhruba od 170 tisíc korun, v Evropě by byla cena násobně vyšší. Dřívější spekulace hovořily o ceně zhruba 365 tisíc korun.
Indický Autocar teď ale přidal zajímavou informaci o motorech. V Indii se Kylaq prodává jen s litrovým tříválcem TSI o výkonu 85 kW v kombinaci s manuální převodovkou nebo klasickým měničovým automatem. Jenže tato jednotka neplní emisní normu Euro 7. Minimálně zatím.
Škoda, potažmo Volkswagen, ale v Indii vedle ní vyrábí i větší čtyřválec 1.5 TSI, který se s dvouspojkovým automatem DSG montuje mimo jiné do větších modelů Kushaq a Slavia. A tento motor už podle Autocaru vyhoví i normě Euro 7, takže by jeho použití z tohoto pohledu dávalo smysl. Cenově by byl samozřejmě výhodnější litrový motor, pak jsou ale otázkou dodatečné náklady na jeho úpravu. Vedle emisí jsou v Evropě překážkou i přísnější bezpečnostní předpisy.
Pokud by Kylaq dostal skutečně čtyřválcový motor, mohlo by to být ve slabší verzi s 85 kW, která je v Evropě známá třeba ze Škody Octavia. Kromě ní se nabízí i ve verzi se 110 kW, kterou využívají i zmíněné indické modely značky.
Zároveň se informace opět objevuje v době, kdy se zdá, že indická odnož Volkswagenu – za tamní vývoj Škodovka odpovídá – brzy podepíše dohodu s dlouho hledaným lokálním partnerem. Tím se stane konglomerát JSW Group angažující se vedle automobilového průmyslu i v ocelářství nebo energetice.
Vznikne nový společný podnik, kde bude mít JSW Group 51 procent, Škodě a Volkswagenu to pak poskytne potřebné finance na další vývoj především v oblasti elektromobility. Chystá se totiž specifická indická platforma pro auta do zásuvky, na níž budou stát dva nové modely Škoda a dva nové modely VW.
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