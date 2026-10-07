Hyundai našel recept na Škodovku. Drahý benzin ho nezajímá, Ioniq 3 překvapí spotřebou i kufrem

Jestli existuje auto, která má potenciál změnit pohled Čechů na elektromobily, je to Škoda Epiq. Relativně dostupný model, navíc v oblíbeném segmentu malých SUV. Přímo na něj ale míří spousta konkurentů a ten největší přichází z Jižní Koreje. Hyundai v těchto dnech startuje prodeje Ioniqu 3, který na půdorysu malého auta nabízí prostor větší než kompakt. Poprvé jsme dostali možnost se s ním svézt.
Turecko je země nečekaných kontrastů. Na pár kilometrech potkáte nejnovější Maybach třídy S, jak míří někam na šotolinovou cestu, a pak stádo krav, blokující hlavní silnici, kterak nezúčastněně přežvykuje. Na zvířata na silnicích dostáváme upozornění i od Hyundai, které si právě Turecko vybralo jako místo, kde novinářům poprvé představilo svůj malý elektromobil Ioniq 3.
Není to náhoda, auto mimo jiné i do Česka putuje z továrny v tureckém Izmitu, kde se rodí také i20 nebo Bayon. Ioniq 3 je tu tak vlastně v domácím prostředí.
A hned na úvod je nutné říct, že místní ne vždy kvalitní a uhlazené cesty mu nečiní větší problémy. Podvozek bez problémů odfiltruje většinu nerovnosti, přes některé se jen plavně přehoupne. Oproti Epiqu je podvozek komfortnější, více plavný, nikoliv ale čínsky rozevlátý. To zjistíte nejpozději ve chvíli, kdy projedete trochu ostřeji nějakou zatáčku. Malý hatchback se srdnatě drží, i když pneumatiky trochu hvízdají.
Velmi dobré je řízení s posilovačem s variabilním účinkem. V nízkých rychlostech připomíná někdejší režim City u Fiatů, takže ve městě zvládnete točit jedním prstem. Nad 50 km/h ale ztuhne, což je příjemné právě třeba na zakroucených okreskách.
V rámci prvních jízd jsme dostali k dispozici výbavu Prime, která se pojí výhradně s větší 61kWh baterií. Jde mimochodem o využitelnou kapacitu. Ačkoliv je základem vozu platforma E-GMP, jedná se o její 400V verzi, to znamená pohon výhradně předních kol, v tomto případě s 99,5kW elektromotorem s točivým momentem 250 Nm.
Ačkoliv výkon třeba oproti vrcholnému Epiqu se 155 kW vypadá jako relativně nízký, na pohyby ve městě a okolí naprosto dostačuje. Podobně jako podvozek je naladěný hodně komfortně a plynule, z 0 na 100 km/h tak zrychluje za 9,5 vteřiny. Pružná dynamika je podobně jako u dalších elektromobilů velmi dobrá a trochu nižší výkon pocítíte především na dálnici, hlavně když chcete pokračovat nad 130 km/h. Tam už se Hyundai moc nechce, byť oficiální maximum je 170 km/h.
Zmíněná baterka stačí papírově na dojezd 484 kilometrů a spotřeba se má pohybovat na úrovni 14,1 kWh / 100 km. S Ioniqem 3 jsme najezdili celkem 250 kilometrů v poměrně členitém terénu včetně dálniční vložky a výsledná spotřeba byla rovných 14 kWh / 100 km.
Je to tak další auto, které by zjevně mohlo aspirovat na řešitele aktuální krize s drahými palivy. Pomáhá tomu i vycizelovaná aerodynamika s koeficientem odporu vzduchu na úrovni 0,263. V předním nárazníku má auto třeba aktivní žaluzie, vzadu je zase decentní spoiler.
Tradičně velmi příjemně je u modelů Hyundai nastavená třístupňová rekuperace. Zároveň nechybí možnost jejího úplného vypnutí, s autem tak lze plachtit, stejně jako ovládání jedním pedálem. Vše se navíc děje pádly pod volantem.
Nabíjení jsme během testovací jízdy vyzkoušet nemohli, nicméně automobilka udává maximální nabíjecí výkon 110 kW a z 10 na 80 procent by se měl hatchback dostat zhruba za půl hodiny. Korejci ale hodně u tohoto modelu sázejí na domácí nabíjení, proto nabízejí volitelnou 22kW palubní nabíječku. Podle výbavy jde o standard nebo položku v 35tisícovém paketu i s funkcí V2L.
Poprvé má Hyundai v nabídce také baterii s chemií LFP, která má využitelnou kapacitu 42,2 kWh. Ta při prvních jízdách k dispozici nebyla, můžeme tak pouze konstatovat, že by měla nabídnout dojezd až 344 kilometrů. Spojená je paradoxně se silnějším 108kW elektromotorem, který nabízí třeba o osm desetin lepší zrychlení. Také se nabíjí vyšším výkonem až 119 kW, jenže křivka bude nejspíše horší jako u většího NMC akumulátoru: z 10 na 80 procent jí to trvá 29 minut.
Čím se Hyundai hodně chlubí, to je vnitřní prostor. Na půdorysu malého auta s délkou 4155 mm a šířkou 1800 mm nabízí prostor větší než v kompaktní i30. Může za to i delší rozvor s 2680 mm, který cestujícím vzadu skutečně nebývale pomáhá především před koleny. Dost místa je i nad hlavou, pokud auto nemá panoramatickou střechu.
Tradičně důležitou disciplínou je objem kufru a i tady se Hyundai činil. 441 litrů jej řadí na špičku malých elektroaut, ačkoliv je pravdou, že výrazně pomáhá takzvaný mega box, což je 119litrový prostor pod podlahou. Po sklopení sedadel vznikne rovná ložná plocha a objem 1213 litrů. Frunk kvůli koncepci s předním pohonem Ioniq 3 nemá.
Zezadu se můžeme přesunout dopředu, kde má Hyundai také nejedno překvapení. Především je to nový koncept palubní desky, který se v budoucnu objeví u dalších aut značky. Skládá se z úzkého přístrojového štítu s 9,9palcovým displejem (standard od druhé výbavy Trend) a podle výbavy 12,9- nebo 14,6palcové centrální dotykové obrazovky.
Software multimediálního systému – podobně jako u Epiqu – vychází ze systému Android Automotive. Znát je to především na navigaci s daty Google včetně rozšířených informací o různých bodech zájmu, jako jsou třeba restaurace. Zároveň má Ioniq 3 obchod s aplikacemi, není problém do auta nainstalovat Spotify nebo YouTube. Příjemná je odezva systému, což je výrazné zlepšení oproti stávajícímu řešení, stejně jako orientace v něm.
Navíc zůstal prostor i pro fyzická tlačítka klimatizace. Kromě toho má auto řadu odkládacích prostor, povedená je především polička před spolujezdcem, dokonce i se zarážkou, aby v ní mobil zbytečně nelétal. Někomu bude vadit menší volant s tlustším věncem ne nepodobný tomu v peugeotech, nicméně díky výrazně lepší pozici za ním a lépe umístěné přední sedačce se na něj dá rychle zvyknout.
Ceník – Hyundai Ioniq 3
Standard range
Long range
Select
719 990 Kč
819 990 Kč
Trend
799 990 Kč
899 990 Kč
Prime
—
1 029 990 Kč
N Line
—
979 990 Kč
N Line Evo
—
1 059 990 Kč
Na českém trhu se Hyundai Ioniq 3 prodává v pěti výbavách včetně dvou variant sportovně laděného stupně N Line. Ten se odlišuje výhradně vizuálními černými doplňky a kvůli jiným kolům mírně sníženým dojezdem. Základní cena za model s menší baterií je 719 990 korun, což je o 101 tisíc více než u základního Epiqu s 85 kW a dojezdem až 325 km.
Výbava Hyundai Ioniq 3
Základní stupeň Select obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 12,9palcovou obrazovkou, rádio se šesti reproduktory, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, diodová přední světla nebo 16palcová litá kola. Výbava Trend přidává 9,9palcový digitální přístrojový štít, vyhřívání volantu a předních sedadel, sklopná zrcátka, zatmavená zadní boční okna, jednodotyková elektrická přední okna, předehřev baterie nebo 17palcová litá kola.
Výbava Prime přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, audio Bose s osmi reproduktory, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, digitální klíč, polohovatelná zadní opěradla, tepelné čerpadlo, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L, Matrix LED přední světla, akustická skla nebo 18palcová litá kola.
Provedení N Line má sportovně laděné doplňky karoserie včetně černých detailů nebo 18palcových kol a oproti výbavě Trend přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, polohovatelná zadní opěradla nebo tepelné čerpadlo. Verze N Line Evo má navíc Matrix LED přední světla, audio Bose s osmi reproduktory, digitální klíč, akustická skla, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L nebo 19palcová litá kola.
Větší baterka pak vychází nejméně na 819 990 korun, což je o 41 tisíc více než u Epiqu 55. Co obsahují jednotlivé stupně, najdete v přiloženém boxu. Záruka je standardně na pět let bez omezení kilometrů, na baterku je osm let nebo 160 tisíc kilometrů.
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