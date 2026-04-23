Hledáte nové auto a chcete ušetřit? Mezi nejlevnějšími jsou v Česku nečekaná jména

Doba se mění, základní osekané výbavy už nikdo nechce. Ceny nejlevnějších aut tak proto rostou směrem vzhůru. Pod 300 tisíc už nový vůz na českém trhu neseženete, pod 400 tisíc je jich ale stále docela hodně. Připravili jsme přehled, jaká nová auta jsou v Česku právě v tuto chvíli nejlevnější. Několik jmen přitom možná překvapí i vás.
Opel Corsa - 399 990 Kč
Nejlevnější Opel Corsa se na českém trhu o desetikorunu vejde pod hranici 400 tisíc korun. Pod kapotou má přeplňovanou dvanáctistovku se 74 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava Edition obsahuje třeba manuální klimatizaci, desetipalcové rádio, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, automatické stěrače, LED světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Škoda Fabia - 399 900 Kč
Po delší době se mezi nejlevnější auta v Česku vejde i Škoda Fabia. Konkrétně jde o akční verzi Classic s motorem 1.0 MPI o výkonu 59 kW s manuální pětistupňovou převodovkou. Taková verze stojí 399 900 korun.
Ve výbavě nechybí manuální klimatizace, rádio s osmipalcovou obrazovkou, digitální budíky, couvací kamera, přední a zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, dálkové centrální zamykání, LED světla, mlhovky nebo 15palcová litá kola.
Seat Ibiza - 399 900 Kč
Za stejnou cenu jako Fabii pořídíte i koncernového sourozence: Seat Ibiza. Cena 399 900 korun platí rovněž pro litrové MPI s 59 kW a manuálním pětikvaltem.
Akční výbava Base pak obsahuje manuální klimatizaci, rádio s 8,25palcovým displejem, digitální budíky, couvací kameru, zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, dálkové centrální zamykání, LED světla, mlhovky nebo 15palcová ocelová kola s kryty.
Volkswagen Polo - 399 000 Kč
Díky uvedení akční edice Love se mezi nejlevnější auta vklínil i Volkswagen Polo za 399 tisíc korun. Navíc oproti koncernovým sourozencům od Škody a Seatu má pod kapotou přeplňovaný litrový tříválec TSI s výkonem 70 kW a manuální pětistupňovou převodovkou.
Co všechno najdete ve výbavě? Třeba manuální klimatizaci, osmipalcové rádio, digitální budíky, zadní parkovací senzory, couvací kameru, dálkové centrální zamykání, LED světla nebo 15palcová litá kola.
Citroën C3 - 395 000 Kč
Nový Citroën C3 se momentálně v Česku prodává za nejméně 395 tisíc korun. V takovém případě má pod kapotou přeplňovanou dvanáctistovku o výkonu 74 kW s manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava You obsahuje manuální klimatizaci, dokovací stanici pro chytrý telefon, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
MG3 - 379 990 Kč
Čínský konkurent Fabie se momentálně prodává o 20 tisíc levněji, za 379 990 korun. Nutno ovšem dodat, že jde o vozy ze skladových zásob, pokud byste si chtěli auto zadat do výroby, je cena od 409 990 Kč. Pod kapotou má v každém případě benzinovou patnáctistovku s 85 kW a k tomu manuální pětistupňovou převodovku.
Výbava Excite obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 10,25palcovým displejem, digitální budíky, zadní parkovací senzory, couvací kameru, dálkové centrální zamykání nebo 15palcová ocelová kola s kryty.
Fiat Grande Panda - 379 900 Kč
Uvedením přeplňované dvanáctistovky se 74 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou se povedlo Fiatu pořádně srazit cenu Grande Pandy. Malý hatchback se tak prodává od 379 900 korun.
Co základní výbava Pop obsahuje? Manuální klimatizaci, dokovací stanici pro chytrý telefon, digitální budíky, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání nebo 16palcová ocelová kola.
Peugeot 208 - 379 000 Kč
Peugeot 208 se dá aktuálně pořídit od 379 tisíc korun. Pod kapotou je přitom přeplňovaná dvanáctistovka se 74 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava Style nabízí manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovou obrazovkou, digitální budíky, zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, dálkové centrální zamykání nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Renault Clio - 374 000 Kč
Ze skladů je poslední šance pořídit si minulou generaci Renaultu Clio, která se doprodává za ceny od 374 tisíc korun. Pod kapotou je přitom přeplňovaný litr se 67 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava Generation obsahuje manuální klimatizaci, rádio se sedmipalcovým displejem, zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla, automatické stěrače, bezklíčový přístup a startování, LED světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Suzuki Swift - 373 900 Kč
Od 373 900 korun se na českém trhu prodává Suzuki Swift. Pod kapotou je vybavené benzinovou dvanáctistovkou s 61 kW v kombinaci s manuálním pětikvaltem.
Výbava Comfort obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s devítipalcovou obrazovkou, couvací kameru, zadní parkovací senzory, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu za autem při couvání, adaptivní tempomat, LED světla nebo 15palcová ocelová kola s kryty.
Mitsubishi Colt - 369 960 Kč
Podobně jako Clio, doprodávají se ze skladů i poslední Mitsubishi Colt, které se vyráběly na stejné lince. Nástupce na rozdíl od Clia nepřijede. „Japonský“ hatchback začíná na 369 960 korunách s litrovým tříválcem o výkonu 49 kW a manuální pětistupňovou převodovkou.
Výbava Invite obsahuje manuální klimatizaci, rádio se sedmipalcovým displejem, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla, automatické stěrače, bezklíčový přístup a startování, LED světla nebo 15palcová ocelová kola s kryty.
Fiat Pandina - 349 900 Kč
Ještě o kousek levnější než nová Grande Panda je v nabídce Fiatu její starší sestra Pandina. Jde o minulou generaci Pandy, která se po nutných úpravách z hlediska předpisů prodává i díky výhodné ceně dál. V Česku startuje na 349 900 korunách s litrovým mildhybridem o výkonu 48 kW a manuálním šestikvaltem.
Výbava Pop obsahuje manuální klimatizaci, přípravu pro rádio, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání nebo 14palcová ocelová kola s kryty.
Kia Picanto - 344 980 Kč
Také Picanto se doprodává ze skladových zásob, za nejlevnější chce Kia 344 980 korun. Pokud byste si prcka chtěli zadat do výroby, připravte si o 10 tisíc korun více. Pod kapotou přitom bude vždy 50kW litrový tříválec ve spojení s manuálním pětikvaltem.
Výbava Active zahrnuje rádio a navigaci s osmipalcovým displejem, couvací kameru, zadní parkovací senzory, centrální zamykání s dálkovým ovládáním nebo 14palcová ocelová kola s kryty.
Hyundai i10 - 339 990 Kč
Výroba Hyundaie i10 v Turecku už skončila, nicméně korejská automobilka nadále doprodává skladové zásoby. Městský prcek se prodává od 339 990 korun s litrovým tříválcem o výkonu 46 kW v kombinaci s manuální pětitupňovou převodovkou.
Výbava Start obsahuje třeba rádio s osmipalcovým displejem a navigací, zadní parkovací senzory, couvací kameru, dálkové centrální zamykání nebo 14palcová ocelová kola s kryty.
Dacia Sandero - 335 000 Kč
Nejlevnějším novým autem na českém trhu je po delším čase opět Dacia. Nepřekvapí, že se jedná o malý hatchback Sandero, který stojí 335 tisíc korun ze zbývajících skladových zásob značky. Pokud zatoužíte po mírně omlazeném provedení (na obrázku), pak je cena od 339 900 korun.
U aut ze skladů je možné si vybírat mezi 67kW litrovým tříválcem a 74kW litrovým tříválcem na LPG - vždy s pětistupňovým manuálem -, omlazená verze má jen 74kW litrový čistě benzinový tříválec se šestistupňovým manuálem.
Výbava Essential je ale u obou stejná. Obsahuje rádio, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, automatické stěrače, LED potkávací světla nebo 15palcová ocelová kola s kryty.
