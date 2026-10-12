Fiat oživil jméno Multipla. Nový koncept umí proměnit rodinné auto v pick-up

Fiat oprášil jméno Multipla a na pařížském autosalonu ukazuje, jak by mohlo vypadat rodinné auto, které se dokáže proměnit v pick-up. Koncept Multiplay nabízí až sedm míst, prostor pro kola i speciální výbavu pro psy. Do výroby se ale zatím nechystá, automobilka na něm zkouší nápady pro budoucí modely.
Fiat představil na pařížském autosalonu koncept Multiplay. Spojuje rodinné MPV s SUV a pick-upem. Na délce 4,45 metru nabízí až sedm míst, po přestavbě ale dokáže část interiéru proměnit v otevřenou ložnou plochu.
Automobilka zatím nepočítá s jeho sériovou výrobou, nápady, které na studii uplatnila, chce využít pro budoucí modely.
Hlavní trik konceptu se skrývá v zadní části karoserie. Fiat ho nazývá Metamorfosi a jde o modul, který se pohybuje po podélných vodicích lištách. Díky tomu lze uzavřenou karoserii přestavět na pick-up, který nabídne prostor pro jízdní kola, sportovní vybavení nebo náklad.
Zatímco v rodinném uspořádání vůz počítá se šesti sedadly a jedním modulárním místem navíc, po přestavbě zůstávají čtyři místa k sezení. Další využití našli designéři pro zadní spoiler. Ten lze otočit a použít jako nosič až dvou jízdních kol.
Sedadlo pro psa i lehátko
Sedmé místo, které automobilka označuje jako „petsenger seat“, není obyčejným sedadlem. Modul může sloužit jako úchyt dětské autosedačky, prostor pro domácího mazlíčka, stolek nebo úložný box. Odnímatelnou část polstrování lze využít jako vodítko a ve dveřích je ukrytá skládací miska pro zvíře.
Třetí řada má podle Fiatu pojmout dvě děti, případně také dospělého. Sedadlo spolujezdce se zase po zaparkování promění v lehátko Sunseat. Cestující si v něm mohou lehnout s hlavou opřenou o palubní desku a přes panoramatickou střechu pozorovat oblohu.
Displej je začleněný přímo do palubní desky a po vypnutí vozu se skryje. Většina měkkých částí interiéru využívá materiál zpracovaný bezešvým trojrozměrným pletením, zatímco na mnoha místech se použil voděodolný povrch, který by měl usnadnit údržbu.
Návrat k Multiplám
Název Multiplay připomíná dvě generace Multiply, která se v minulosti stala jedním z nejvýraznějších modelů značky.
První Fiat 600 Multipla z roku 1956 dokázal na délce 3,5 metru přepravit šest lidí a efektivně využívat vnitřní prostor. Druhá Multipla, představená v roce 1998, nabízela šest samostatných míst ve dvou řadách a měřila méně než čtyři metry. Proslula především netradičním vzhledem s charakteristickou „boulí“ mezi kapotou a čelním sklem.
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