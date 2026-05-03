Extrémní auta neznámé značky koupíte v Česku. MHero si za terénní hrátky nechá zaplatit

Čínské automobilky útočí na české zákazníky především různě velkými SUV, která ale nejsou ničím víc než běžnou konfekcí s exotickými jmény. Málokterá značka z říše středu se pustí do něčeho, co výrazněji vybočuje z řady. Jednou z mála výjimek je v Česku MHero, které staví robustní off-roady a má prapůvod v americké vojenské legendě. Jeho modely jsem vyzkoušeli přímo v Číně.
Ačkoliv označení MHero v záplavě neznámých jmen čínských automobilek nijak nevyniká, jeho modely si s ničím jiným nespletete. Nic podobného totiž do Česka, potažmo do celé Evropy žádná jiná automobilka nedováží. Především vlajkový model s označením 917 svou vizáží může lehce připomenout někdejší americké off-roady Hummer, v matné černé ale třeba také Batmobil.
Je přitom skoro paradoxní, že kdysi dávno MHero na kooperaci s AM General – tvůrcem původního vojenského Humvee, z něhož následně vycházel civilní Hummer H1 – začínalo. Příběh je to vlastně docela zajímavý.
Ačkoliv samotné MHero vzniklo jako odnož mateřského Dongfengu teprve v roce 2022, kořeny sahají až do roku 2007. Tehdy pod značkou Dongfeng Mengshi vznikl první vojenský obrněný speciál pro čínskou armádu, na jehož vývoji se přímo podílela i americká firma AM General. Původně přitom vedení čínské armády na konci 80. let o vozy Humvee velký zájem nemělo, názor změnilo až později.
První prototypy přijely počátkem tisíciletí, následovala sériová výroba. Pilotní kusy používaly ještě americké díly, od roku 2008 už jsou však komponenty vyráběné v Číně.
Vojenské speciály vycházející z Humvee vyrábí Dongfeng Mengshi dodnes, a to navzdory tomu, že později vyvinula druhou, a dokonce i třetí generaci vojenských aut. Ty už stojí na vlastní technice a jeden kousek třetí generace jsme si při návštěvě sídla Dongfengu ve Wu-chanu mohli do detailu prolézt. Zajímavostí je třeba manuální převodovka, stejně jako interiér provedením palubní desky nadále výrazně připomínající původní Humvee. Obvyklou pohonnou jednotkou nejen této třetí generace je licenční diesel americké firmy Cummins.
Z vojenských speciálů vyrábí Dongfeng i odvozené civilní verze a od nich se oddělila samostatná značka MHero. V Číně se prodává pod jménem Mengshi, což v překladu znamená válečník. Jeho helmu také připomíná samotné logo automobilky. Vedle sebe tak v Číně existují značky Dongfeng Mengshi a Mengshi.
Na vojenské kořeny jsou zástupci MHero náležitě pyšní, během návštěvy automobilky a jejího testovacího centra ve zmíněném Wu-chanu se o nich několikrát zmínili. Připomínají je i zmenšeniny všech tří generací vojenských speciálů vystavených v reprezentačním showroomu. Každopádně kromě duchovního odkazu nemají moderní modely MHero, prodávané i v Česku, s vojenskými auty nic společného.
Stojí na separátní silniční technice a cílí především na bohatou klientelu. Platí to v Číně a platí to i v Česku. Vždyť vlajkový elektrický off-road 917 stojí bez tisícikoruny pět milionů, varianta s benzinovým prodlužovačem dojezdu (spalovací motor funguje jako generátor energie, pokud se vybije baterie) je o půl milionu levnější. Menší a podstatně méně extravagantní model 817 se nabízí jen s prodlužovačem dojezdu a jeho cena začíná na 1,599 milionu korun.
Oba modely mají velmi působivé jízdní vlastnosti v terénu, což MHero novinářům také ochotně demonstrovalo na vlastním testovacím polygonu. Nechyběla jízda po kamení, ukázka křižitelnosti náprav, zdolávání 70procentního stoupání, a dokonce 100procentního klesání nebo jízda 900 milimetrů hlubokým vodním brodem.
Většinu překážek bylo nicméně možné absolvovat jen v roli spolujezdce, za volant zástupci MHero novináře pustili jen na vyzkoušení brodu, dále zrychlení a také „krabí chůze“. Jak 917, tak i 817 totiž umí natočit zadní nápravu: první jmenovaný pod úhlem až 10,6 stupně, druhý pod úhlem až 10 stupňů. V tu chvíli se tak v mamutím off-roadu pohybujete prakticky bokem.
Třeba model 917 má díky natáčecí zadní nápravě poloměr otáčení 5,1 metru, a to i když měří bezmála pět metrů, má 2950 mm dlouhý rozvor náprav a jeho hmotnost přesahuje tři tuny.
Obě auta mají rovněž nastavitelnou světlou výšku díky vzduchovému odpružení: MHero 917 v rozmezí 230 až 335 mm, respektive 221 až 326 mm u verze s prodlužovačem dojezdu, MHero 817 v rozmezí 228 až 333 mm. Brodivost obou aut dosahuje právě zkoušených 900 mm. Mít přitom vodu až po spodní linii dveří skutečně není nic příjemného.
Technicky nejzajímavější je ze všech tří aut určitě elektrické MHero 917, které pohání dohromady čtyři elektromotory s celkovým výkonem 800 kW a točivým momentem 1400 Nm. Už jste někdy zkoušeli „drag race“ v tanku? Pokud ne, v elektrickém MHero 917 vážící 3,3 tuny k tomu budete asi nejblíže: z 0 na 100 km/h zvládne zrychlit za 3,7 vteřiny.
Ačkoliv by počet elektromotorů napovídal, že má off-road v každém kole jeden, ve skutečnosti jde vždy o dva elektromotory spojené do jednoho celku vpředu a vzadu.
Baterka v podlaze má 142,7 kWh, což podle čínského testovacího cyklu stačí na 505 km dojezdu. Ten je nicméně benevolentnější než evropský WLTP, realita bude tedy o něco horší. Kolik by stálo, kdybyste baterku poškodili v terénu? Zástupci MHero to prozradit nechtějí, prý k tomu ale skrze vojenskou ocel chránící akumulátor dojít nemůže. V terénu kromě zmíněné světlé výšky pomáhají i uzávěry předního, středového a zadního diferenciálu.
Ty má i varianta s prodlužovačem dojezdu, která u modelu 917 spojuje benzinový motor a tři elektromotory, dohromady s výkonem 600 kW. K tomu navíc přidává baterii s kapacitou 65,9 kWh a 84litrovou nádrž na benzin. Podle čínského cyklu je dojezd jen na elektřinu 200 km. Baterii obou verzí lze nabíjet i pomocí DC nabíječky, ale žádná rychlost to úplně není: elektrická verze se z 30 na 80 procent dostane za 47 minut, varianta s prodlužovačem dojezdu stejnou kapacitu naplní za 37 minut.
U modelu 817 se benzinový motor pojí se dvěma elektromotory dohromady s výkonem 505 kW. Baterie má 31,7 kWh a elektrický dojezd je podle čínského cyklu 140 km. I ten umí v terénu divy, jen u toho nepůsobí tak výhružně jako 917.
MHero chystá i další novinky. Na autosalonu v Pekingu měl premiéru koncept možného třetího a doposud nejmenšího modelu, naopak typ 917 dostane prodlouženou, a tím pádem ještě luxusnější variantu. Loni se mimochodem v Česku podle Svazu dovozců automobilů prodala tři MHero, letos zatím ani jedno.
