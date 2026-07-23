Evropa rychle zapomněla. Nečekané jméno hlásí návrat na výsluní, Škodu ale sleduje zpovzdálí

Našla Škoda Auto svůj strop? Mladoboleslavská automobilka prodejně poslední měsíce exceluje a před ní už je momentálně jen mateřský Volkswagen. Co je ale pro vedení značky možná důležitější, daří se jí mezi elektromobily i modely se spalovacím motorem. Jenže evropské prodeje nejsou jen o Škodovce, velký návrat na výsluní totiž slaví i ještě loni odepisované jméno.
Pamatujete ty novinové titulky? Prakticky neustále hlásily, že Elon Musk „zabil Teslu“, že se americké automobilce nedaří, že politická anabáze jejího majitele krutě dopadla na prodeje výrobce elektromobilů. Majitelé si lepili na svá auta nálepky, že si Teslu koupili ještě předtím, než „Musk zešílel“, a v některých velkých městech se pořádalo performativní ničení Tesel jako ukázka politického protestu.
Rok se však s rokem sešel a americká automobilka se dere rychle zpátky do popředí evropských prodejů. Vyplývá to alespoň z dat společnosti Dataforce zveřejněných oborovým magazínem Automototive News Europe. SUV Model Y se v polovině roku dostalo na druhé místo mezi nejprodávanějšími automobily, rostlo o 60 procent. Model 3 si polepšil o 40 procent a vrátil se jen těsně za třicítku nejprodávanějších aut starého kontinentu. Tesla dohromady prodala 167 tisíc aut.
Mezi elektromobily, které si mimochodem meziročně polepšily o 35 procent na celkových skoro 1,6 milionu prodaných aut, je Model Y neohroženým vládcem, Model 3 se vyšplhal na třetí místo. Vmáčknout se mezi ně dokázalo možná trochu nečekané jméno: Škoda Elroq je s meziročním nárůstem skoro o 71 procent symbolem prodejního úspěchu Škody posledních let.
Mladoboleslavské automobilce se povedlo zasáhnout evropské zákazníky svými elektromobily (Enyaq je v této třídě na šestém místě), zároveň se ale nevzdala ani modelů se spalovacími motory. I proto se mezi značkami vyšplhala v pololetí na druhé místo za mateřský Volkswagen a před Toyotu.
Dohromady prodala Škoda lehce přes 456 tisíc nových aut, meziročně o 11 procent více. Volkswagen je první se 718 tisíci auty a Toyota třetí s necelými 442 tisíci prodanými auty.
Nejprodávanější značky aut v Evropě
Značka
Počet prodaných kusů
1.
Volkswagen
718 288
2.
Škoda Auto
456 159
3.
Toyota
441 686
4.
BMW
412 060
5.
Renault
394 630
6.
Mercedes-Benz
357 329
7.
Audi
353 328
8.
Peugeot
344 271
9.
Dacia
280 558
10.
Kia
269 839
„Jsme rádi, že jsme dvojka, ani jsme to nečekali. Náš dlouhodobý strategický cíl je být v první pětce. (…) Loni jsme byli třetí a takové umístění považuji za dlouhodobě udržitelné. Pozice v Evropě ale není naším hlavním cílem. Prakticky je jedno, zda jsme druzí, třetí, nebo čtvrtí. Jde nám i o profitabilitu nebo zákaznickou spokojenost,“ komentoval prodeje před pár dny pro Hospodářské noviny člen představenstva Škoda Auto pro prodeje a marketing Martin Jahn.
Mezi modely prodejům dominuje Dacia Sandero, která si první příčku udržela i přes meziroční propad prodejů o 12,5 procenta. Pohoršil si i třetí Renault Clio. Zmíněná Tesla Model Y mezi nimi naopak rostla.
Nejprodávanější Škoda je celkově jedenáctá Octavia, v interním pořadí následují Kodiaq, Elroq, Kamiq a Fabia.
Celkem se v Evropě prodalo za první pololetí 7 216 161 nových aut, téměř o 403 tisíc více než loni. Narůstá podíl čínských aut, jejichž jedničkou je se 180 tisíci prodanými kusy nadále MG. BYD s necelými 173 tisíci prodanými auty ale příliš nezaostává, stejně tak třetí Chery se skoro 170 tisíci prodanými auty.
U Chery jde nicméně o data nejen za samotnou značku Chery, ale i Jaecoo, Omodu nebo Ebbro, což jsou ve Španělsku montovaná a prodávaná přeznačená SUV Chery.
Celkem podle Automotive News Europe čínské značky zaznamenaly v prvním pololetí 685 990 prodaných kusů, to je zdvojnásobení loňského čísla. Tři čtvrtiny z toho připadají na tři výše zmíněné výrobce. Dohromady už mají čínské značky v Evropě tržní podíl 9,5 procenta.
Daří se jim v segmentu plug-in hybridů, kde je BYD Seal U první, BYD Atto 2 druhé a Jaecoo 7 třetí. Prvním nečínským modelem je čtvrtý Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq je devátá. Dohromady se v Evropě prodalo za první pololetí 736 tisíc hybridů do zásuvky, o 25,5 procenta více než loni.
V galerii si prohlédněte 25 nejprodávanějších aut Evropy podle dat společnosti Dataforce.
„Nebylo nutné prohodit slovo.“ Ministr Zůna o mrazivé atmosféře mezi Babišem a Pavlem
„Já jsem se třeba s prezidentem za celou tu dobu summitu potkal jen jednou. Když jsme šli kolem sebe, podali jsme si ruce a každý šel svým směrem,“ vzpomíná ministr Jaromír Zůna (za SPD) na vyostřený summit NATO v Ankaře. Když o jednacím dni seděli premiér, prezident a ministr obrany v řadě za sebou, byla podle něj atmosféra taková, že „že nebylo nutné prohodit mezi sebou slovo.“
Oheň spálil obří bohatství. Ukrajinci zasáhli Rusko nečekaně a na citlivém místě
Čtyři útoky, pět zničených megaskladů a zásobování v troskách. Čtyřdenní systematický nálet ukrajinských dronů postupně zlikvidoval klíčové uzly u Moskvy, v centrálním Rusku i na jihu země. Škody na zboží a budovách internetového obřího prodejce Wildberries už překročily 1,2 miliardy dolarů. Zásah paralyzoval nejen civilní trh, ale hlavně kritickou zásobovací tepnu ruské armády.
Ambiciózní Kuba se pokusil vysvětlit nejasnosti svého podnikání. Představil i posily
Předseda hnutí Naše Česko a zároveň hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba se netají tím, že by v příštích parlamentních volbách chtěl bojovat o křeslo českého premiéra. Kromě příznivců má i řadu kritiků, kteří tvrdí, že kolem jeho podnikání existují různé nejasnosti. Aktuálně.cz se proto Kuby zeptalo právě na tohle.
Evropská komise schválila převzetí Warner Bros konkurenčním Paramountem
Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Komise o tom ve středu informovala v tiskové zprávě.
Trump hrozí ničivým útokem. Jeho lidé mu údajně tají, že na to nemá dost zbraní
Zatímco americký prezident Donald Trump hrozí Íránu další eskalací bojů, uvnitř amerického ministerstva obrany údajně sílí „kultura mlčení“. Kvůli ní prý Trump nezná skutečný rozsah nedostatku klíčových raket, na nichž americká armáda závisí. Zdroje z Pentagonu situaci přičítají především ministru obrany Petu Hegsethovi.