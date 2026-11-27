KOMENTÁŘ: Čínské automobily jsou pro Evropu strašák. Vrcholní politici před nimi varují a snaží se všemožně jejich dovoz omezit, soudy ve vzácných případech zakazují jejich prodej. Stačí ale jediná investice – a z nepřítele je najednou nejlepší kamarád. Naposledy to předvedl francouzský prezident Emmanuel Macron s automobilkou BYD.
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Předvečer pařížského autosalonu, začátek října. Emmanuel Macron hostí v Elysejském paláci slavnostní večeři se zástupci francouzského i evropského automobilového průmyslu. Přitom zdůrazňuje, že mezi pozvanými není žádný zástupce čínských automobilek, kterých přitom na samotném autosalonu bylo hned několik.
Mělo to být gesto. Důkaz Macronova boje za evropský, potažmo francouzský autoprůmysl proti levným dovozům z Číny. Jen o pár dnů později pak spolu se svým německým protějškem, kancléřem Friedrichem Merzem, oznámil Macron dohodu na pravidlech „vyrobeno v EU“. Ten automobilkám ukládá, kolik procent svých produktů musí vyvíjet a vyrábět v Evropě prostřednictvím v Evropě produkovaných dílů. Opět se zaklíná bojem proti čínské konkurenci.
Je konec listopadu a ten stejný Emmanuel Macron na sociální síť X napsal: „BYD bude s Francií spolupracovat na průmyslovém závodě v Mosellu. Je to přímý důsledek naší ekonomické politiky a evropského snažení v automobilovém průmyslu pro urychlení zakládání továren na evropské půdě.“ Z čínského nepřítele je najednou přítel.
Francouzský prezident tím reagoval na zprávu, že čínská značka BYD chce převzít někdejší továrnu Smartu, kterou před několika lety koupil britský Ineos. Ten teď kvůli clům přesouvá výrobu do Spojených států, hledal proto kupce francouzské továrny. A plácl si s BYD, ačkoliv jakékoliv podrobnosti dohody budou zveřejněny nejdříve v lednu příštího roku.
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Je vlastně trochu smutnou ironií, že v podstatě ve stejný okamžik, kdy Macron oslavuje čínské investice ve Francii, omezuje Peugeot v Sochaux výrobu SUV 3008 a 5008 kvůli nízkým prodejům. Automobilka zrušila noční směny, čímž přijde o práci asi 500 lidí. Vedle toho v prosinci stejná značka zastaví na několik dnů výrobu v Mylhúzách, Citroën to samé udělá v Rennes.
Mezi hlavní důvody omezování produkce patří sílící čínská konkurence, která často nabízí lepší technologie za nižší cenu. Ta stejná konkurence, kterou Macron tak ochotně ve Francii vítá.
Jestli současná situace ukazuje nějaký dlouhodobější trend, je to schopnost čínských značek rychle se adaptovat na zpřísňující se evropské zákony, které navíc v mnoha případech přicházejí ne za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Když Evropa zavedla cla na elektromobily z Číny, tamní značky začaly urychleně hledat volné výrobní kapacity v Evropě, zatímco zákonodárcům úplně unikly hybridy a plug-in hybridy, jimiž čínské automobilky zaplavily Evropu.
Teď se to sice snaží napravit omezováním jejich dovozu, pravděpodobně to ale k velkým změnám nepovede. Číňané už totiž vlastní dostatek výrobních kapacit.
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Třeba o BYD před pěti lety v Evropě věděla jen hrstka nadšenců a novinářů, dnes bude čínská značka vyrábět v Turecku a Maďarsku, brzy nejspíše také ve Francii. A to i tolik populární plug-in hybridy, jimž dnes v Evropě vládne.
Když Macron s Merzem oznamovali plán „vyrobeno v EU“ na ochranu evropských automobilek, z čínské strany zaznělo jen pragmaticky: „Než jej stihnete zavést, my už v Evropě budeme dávno vyvíjet i vyrábět.“ Mimo BYD je na to důkazů čím dál více. Geely koupilo od Fordu část továrny ve Valencii, Chery už ve Španělsku v někdejší fabrice Nissanu vyrábí, MG tam staví továrnu na zelené louce.
Z kraje příštího roku vstoupí do Česka další čínská automobilka GAC, která se ve svých tiskových materiálech mezi prvními informacemi chlubí výrobou v Rakousku. A stejně tak dokáže nabídnout elektrické SUV parametry i velikostí podobné Škodě Enyaq o nějakých 165 tisíc korun levněji. Navíc po evropské továrně pokukují i další výrobci.
Příští rok do Evropy přijdou další čínské automobilky, mezi nimi především Xiaomi, které už do vývoje i vedení automobilové divize přetáhlo velká jména z evropských či japonských značek. Jak dlouho asi bude trvat, než i známý producent telefonů začne vyrábět auta lokálně?
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Čínské automobilky by navíc v dalších letech nemusely mít nouzi o kvalifikovanou pracovní sílu. Masivně propouštět bude Volkswagen, „zlaté padáky“ dostali lidé v BMW a v krizi je i Mercedes. Čínské automobilky, často dotované místní vládou, navíc peníze evidentně mají a evropský trh pro mnohé z nich představuje jedno z mála míst, kde si mohou na autech účtovat tučné marže. V extrémně konkurenčním prostředí, jakým čínský trh aktuálně je, to zkrátka možné není.
Na jednu stranu je Macronova radost z čínské investice vlastně pochopitelná. Lidé v Mosellu nepřijdou o práci, naopak se dá očekávat, že nějaká nová pracovní místa vzniknou. Francouzská ekonomika bojující s vysokým zadlužením navíc dostane další solidní injekci.
V kontextu boje za domácí automobilky nicméně nadšení člověka, který ještě dva měsíce zpátky zástupce čínských značek ani nepozval na slavnostní večeři, působí minimálně pokrytecky.
Poslední týdny se nesou ve znamení snahy Donalda Trumpa dosáhnout „průlomu“ v urovnání rusko-ukrajinského konfliktu – a evropští politici spěchají s potvrzením, že jsou připraveni zúčastnit se jednání s Moskvou. „Nedělám si naděje na brzké dosažení míru,“ píše v komentáři pro Aktuálně.cz ruský ekonom a sociolog Vladislav Inozemcev.
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Evropa prohrála a politici tomu tleskají. Macron dokonal čínské automobilové pokrytectví
KOMENTÁŘ: Čínské automobily jsou pro Evropu strašák. Vrcholní politici před nimi varují a snaží se všemožně jejich dovoz omezit, soudy ve vzácných případech zakazují jejich prodej. Stačí ale jediná investice – a z nepřítele je najednou nejlepší kamarád. Naposledy to předvedl francouzský prezident Emmanuel Macron s automobilkou BYD.
Předvečer pařížského autosalonu, začátek října. Emmanuel Macron hostí v Elysejském paláci slavnostní večeři se zástupci francouzského i evropského automobilového průmyslu. Přitom zdůrazňuje, že mezi pozvanými není žádný zástupce čínských automobilek, kterých přitom na samotném autosalonu bylo hned několik.
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Mělo to být gesto. Důkaz Macronova boje za evropský, potažmo francouzský autoprůmysl proti levným dovozům z Číny. Jen o pár dnů později pak spolu se svým německým protějškem, kancléřem Friedrichem Merzem, oznámil Macron dohodu na pravidlech „vyrobeno v EU“. Ten automobilkám ukládá, kolik procent svých produktů musí vyvíjet a vyrábět v Evropě prostřednictvím v Evropě produkovaných dílů. Opět se zaklíná bojem proti čínské konkurenci.
Je konec listopadu a ten stejný Emmanuel Macron na sociální síť X napsal: „BYD bude s Francií spolupracovat na průmyslovém závodě v Mosellu. Je to přímý důsledek naší ekonomické politiky a evropského snažení v automobilovém průmyslu pro urychlení zakládání továren na evropské půdě.“ Z čínského nepřítele je najednou přítel.
Francouzský prezident tím reagoval na zprávu, že čínská značka BYD chce převzít někdejší továrnu Smartu, kterou před několika lety koupil britský Ineos. Ten teď kvůli clům přesouvá výrobu do Spojených států, hledal proto kupce francouzské továrny. A plácl si s BYD, ačkoliv jakékoliv podrobnosti dohody budou zveřejněny nejdříve v lednu příštího roku.
Je vlastně trochu smutnou ironií, že v podstatě ve stejný okamžik, kdy Macron oslavuje čínské investice ve Francii, omezuje Peugeot v Sochaux výrobu SUV 3008 a 5008 kvůli nízkým prodejům. Automobilka zrušila noční směny, čímž přijde o práci asi 500 lidí. Vedle toho v prosinci stejná značka zastaví na několik dnů výrobu v Mylhúzách, Citroën to samé udělá v Rennes.
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Mezi hlavní důvody omezování produkce patří sílící čínská konkurence, která často nabízí lepší technologie za nižší cenu. Ta stejná konkurence, kterou Macron tak ochotně ve Francii vítá.
Jestli současná situace ukazuje nějaký dlouhodobější trend, je to schopnost čínských značek rychle se adaptovat na zpřísňující se evropské zákony, které navíc v mnoha případech přicházejí ne za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Když Evropa zavedla cla na elektromobily z Číny, tamní značky začaly urychleně hledat volné výrobní kapacity v Evropě, zatímco zákonodárcům úplně unikly hybridy a plug-in hybridy, jimiž čínské automobilky zaplavily Evropu.
Teď se to sice snaží napravit omezováním jejich dovozu, pravděpodobně to ale k velkým změnám nepovede. Číňané už totiž vlastní dostatek výrobních kapacit.
Třeba o BYD před pěti lety v Evropě věděla jen hrstka nadšenců a novinářů, dnes bude čínská značka vyrábět v Turecku a Maďarsku, brzy nejspíše také ve Francii. A to i tolik populární plug-in hybridy, jimž dnes v Evropě vládne.
Když Macron s Merzem oznamovali plán „vyrobeno v EU“ na ochranu evropských automobilek, z čínské strany zaznělo jen pragmaticky: „Než jej stihnete zavést, my už v Evropě budeme dávno vyvíjet i vyrábět.“ Mimo BYD je na to důkazů čím dál více. Geely koupilo od Fordu část továrny ve Valencii, Chery už ve Španělsku v někdejší fabrice Nissanu vyrábí, MG tam staví továrnu na zelené louce.
Chtěli nabízet levnou kopii Defenderu, ale narazili. Soud zakázal její prodej i výrobu
Z kraje příštího roku vstoupí do Česka další čínská automobilka GAC, která se ve svých tiskových materiálech mezi prvními informacemi chlubí výrobou v Rakousku. A stejně tak dokáže nabídnout elektrické SUV parametry i velikostí podobné Škodě Enyaq o nějakých 165 tisíc korun levněji. Navíc po evropské továrně pokukují i další výrobci.
Příští rok do Evropy přijdou další čínské automobilky, mezi nimi především Xiaomi, které už do vývoje i vedení automobilové divize přetáhlo velká jména z evropských či japonských značek. Jak dlouho asi bude trvat, než i známý producent telefonů začne vyrábět auta lokálně?
Čínské automobilky by navíc v dalších letech nemusely mít nouzi o kvalifikovanou pracovní sílu. Masivně propouštět bude Volkswagen, „zlaté padáky“ dostali lidé v BMW a v krizi je i Mercedes. Čínské automobilky, často dotované místní vládou, navíc peníze evidentně mají a evropský trh pro mnohé z nich představuje jedno z mála míst, kde si mohou na autech účtovat tučné marže. V extrémně konkurenčním prostředí, jakým čínský trh aktuálně je, to zkrátka možné není.
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Na jednu stranu je Macronova radost z čínské investice vlastně pochopitelná. Lidé v Mosellu nepřijdou o práci, naopak se dá očekávat, že nějaká nová pracovní místa vzniknou. Francouzská ekonomika bojující s vysokým zadlužením navíc dostane další solidní injekci.
V kontextu boje za domácí automobilky nicméně nadšení člověka, který ještě dva měsíce zpátky zástupce čínských značek ani nepozval na slavnostní večeři, působí minimálně pokrytecky.
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