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Elektromobil bez strachu z dojezdu. Super hybrid od BYD ujede bez tankování tisíc kilometrů

BYD Dolphin G DM-i je nejmenším a nejnovějším plug-in hybridem značky v Česku.
Přesto i on zvládne v kombinovaném provozu ujet přes tisíc kilometrů a prodává se teď za méně než 600 tisíc korun.
Malé SUV BYD Atto 2 DM-i také zvládne na jedno nabití a natankování tisíc kilometrů.
Teď se navíc v akci prodává za 649 tisíc korun.
BYD Seal 5 DM-i je kvůli karoserii typu sedan v Česku trochu unikátem.
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15 fotografií
BYD Dolphin G DM-i je nejmenším a nejnovějším plug-in hybridem značky v Česku. |
Foto: BYD
BeNative,Redakce auto
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Před pár lety o něm možná neuvažovali, s rostoucí nabídkou elektromobilů teď už ano. Jenže mají strach z nabíjení, dojezdu, odlišného chování na silnici. A tak hledají „něco mezi“. Auto s baterkou, které má ale i spalovací motor jako zálohu. Proto roste popularita plug-in hybridů, kterým v Evropě vládne čínské BYD. Jeho technologie Super DM navíc zvládá bez tankování klidně 1300 kilometrů.

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Od malého auta do města přes rodinné kombi až po velké SUV. Nabídka plug-in hybridů Super DM – DM je zkratka pro Dual Motor, tedy dva motory – od BYD se v posledních měsících na českém trhu výrazně rozrostla. Bez nadsázky by se dalo říct, že jde o auto dva v jednom, protože ve městě bude jezdit jako elektromobil, na dlouhé vzdálenosti ale jako klasický hybrid.

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BYD sám technologii Super DM označuje spojením „super hybrid“ a definuje ji jako přepracování toho, jak by měl plug-in hybrid fungovat. Prim totiž nehraje spalovací motor, ale elektromotor spolu s trakční baterií. Systém se vždy snaží upřednostňovat elektrickou jízdu. Zážehový čtyřválec se připojí jen tehdy, pokud je to skutečně potřeba.

A tak technologie Super DM s jistotou spalovacího motoru přináší to, co si spousta uživatelů pochvaluje na elektromobilech. Plynulé a okamžité zrychlení díky točivému momentu dostupnému od nulových otáček elektrického motoru. K tomu se přidává tichý provoz.

Pak je tu navíc ještě jedna výhoda: absence dojezdové úzkosti, která se s elektromobily často pojí. To kvůli spalovacímu motoru v útrobách auta. Není jediný model BYD s technologií Super DM, který by v kombinaci neujel přes tisíc kilometrů, platí to i v případě městského modelu Dolphin-G. A třeba u rodinného kombi Seal 6 Touring je to ale až 1350 kilometrů. To už pak stačí i na často testovanou a zmiňovanou cestu k moři do Chorvatska bez tankování.

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Plug-in hybridní pohon v modelech BYD funguje v zásadě ve třech režimech. O výhodách čistě elektrického už byla řeč: okamžité reakce, plynulost a úspornost provozu. V režimu sériového hybridu funguje spalovací motor jako generátor elektrické energie pro elektromotor, systém tedy pořád upřednostňuje elektrický motor, i když je baterka vybitá. To snižuje spotřebu paliva a prodlužuje dojezd.

V případě potřeby maximálního výkonu umí technologie Super DM pracovat i jako paralelní hybrid, což je dnes vlastně nejčastější forma samodobíjecího hybridu. Nabízí ho třeba Toyota a brzy s ním přijde koncern Volkswagen. V tu chvíli totiž elektrický i spalovací motor pracují společně a dodávají maximální výkon třeba při předjíždění. Pořád ale úsporněji než v čistě spalovacím autě.

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Výběr režimu pohonu si navíc auto řídí samo, řidič si ale hybridní nebo elektrický (v případě dostatečně nabité baterky) režim může vynutit sám stisknutím tlačítka.

Naprostá většina plug-in hybridů BYD pak nabízí možnost nabíjet trakční baterii nejen běžným střídavým proudem, ale pro tento typ pohonu stále trochu neobvyklým stejnosměrným proudem u rychlonabíječek třeba na dálnici nebo supermarketů. Čistě teoreticky tak je možné super hybrid BYD používat i jako čistý elektromobil – jen zastávky na nabíjení budou výrazně častější.

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V jakých modelech se technologie Super DM nabízí

Model

Nejvyšší výkon

Elektrický dojezd

Kombinovaný dojezd

Cena od

Dolphin G DM-i

156 kW

až 105 km

až 1040 km

599 900 Kč

Atto 2 DM-i

156 kW

až 90 km

až 1000 km

649 000 Kč

Seal 5 DM-i

156 kW

100 km

1050 km

699 900 Kč

Seal 6 Touring DM-i

156 kW

až 100 km

1350 km

824 900 Kč

Sealion 5 DM-i

156 kW

až 88 km

až 1016 km

699 900 Kč

Seal U DM-i

238 kW

až 125 km

až 1125 km

864 900 Kč

Všechny komponenty plug-in hybridního pohonného ústrojí od spalovacího motoru přes elektromotor až po baterii si BYD vyrábí sám. To se odráží mimo jiné v příznivé ceně jednotlivých modelů. SUV Seal U se pak nabízí i ve verzi s pohonem všech kol, kdy lepší trakci zajišťuje druhý elektromotor na zadní nápravě.

Další výhodou technologie Super DM je přítomnost funkce V2L. Je to takzvané obousměrné nabíjení, z auta je možné udělat velkou jezdící powerbanku. Stačí mít speciální adaptér, do kterého zapojíte externí elektrospotřebič. Naprostá většina výbav napříč plug-in hybridní nabídkou BYD má funkci V2L v základní výbavě.

Článek vznikl ve spolupráci s BYD.

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