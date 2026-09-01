Elektromobil bez strachu z dojezdu. Super hybrid od BYD ujede bez tankování tisíc kilometrů
Před pár lety o něm možná neuvažovali, s rostoucí nabídkou elektromobilů teď už ano. Jenže mají strach z nabíjení, dojezdu, odlišného chování na silnici. A tak hledají „něco mezi“. Auto s baterkou, které má ale i spalovací motor jako zálohu. Proto roste popularita plug-in hybridů, kterým v Evropě vládne čínské BYD. Jeho technologie Super DM navíc zvládá bez tankování klidně 1300 kilometrů.
Od malého auta do města přes rodinné kombi až po velké SUV. Nabídka plug-in hybridů Super DM – DM je zkratka pro Dual Motor, tedy dva motory – od BYD se v posledních měsících na českém trhu výrazně rozrostla. Bez nadsázky by se dalo říct, že jde o auto dva v jednom, protože ve městě bude jezdit jako elektromobil, na dlouhé vzdálenosti ale jako klasický hybrid.
BYD sám technologii Super DM označuje spojením „super hybrid“ a definuje ji jako přepracování toho, jak by měl plug-in hybrid fungovat. Prim totiž nehraje spalovací motor, ale elektromotor spolu s trakční baterií. Systém se vždy snaží upřednostňovat elektrickou jízdu. Zážehový čtyřválec se připojí jen tehdy, pokud je to skutečně potřeba.
A tak technologie Super DM s jistotou spalovacího motoru přináší to, co si spousta uživatelů pochvaluje na elektromobilech. Plynulé a okamžité zrychlení díky točivému momentu dostupnému od nulových otáček elektrického motoru. K tomu se přidává tichý provoz.
Pak je tu navíc ještě jedna výhoda: absence dojezdové úzkosti, která se s elektromobily často pojí. To kvůli spalovacímu motoru v útrobách auta. Není jediný model BYD s technologií Super DM, který by v kombinaci neujel přes tisíc kilometrů, platí to i v případě městského modelu Dolphin-G. A třeba u rodinného kombi Seal 6 Touring je to ale až 1350 kilometrů. To už pak stačí i na často testovanou a zmiňovanou cestu k moři do Chorvatska bez tankování.
Plug-in hybridní pohon v modelech BYD funguje v zásadě ve třech režimech. O výhodách čistě elektrického už byla řeč: okamžité reakce, plynulost a úspornost provozu. V režimu sériového hybridu funguje spalovací motor jako generátor elektrické energie pro elektromotor, systém tedy pořád upřednostňuje elektrický motor, i když je baterka vybitá. To snižuje spotřebu paliva a prodlužuje dojezd.
V případě potřeby maximálního výkonu umí technologie Super DM pracovat i jako paralelní hybrid, což je dnes vlastně nejčastější forma samodobíjecího hybridu. Nabízí ho třeba Toyota a brzy s ním přijde koncern Volkswagen. V tu chvíli totiž elektrický i spalovací motor pracují společně a dodávají maximální výkon třeba při předjíždění. Pořád ale úsporněji než v čistě spalovacím autě.
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Výběr režimu pohonu si navíc auto řídí samo, řidič si ale hybridní nebo elektrický (v případě dostatečně nabité baterky) režim může vynutit sám stisknutím tlačítka.
Naprostá většina plug-in hybridů BYD pak nabízí možnost nabíjet trakční baterii nejen běžným střídavým proudem, ale pro tento typ pohonu stále trochu neobvyklým stejnosměrným proudem u rychlonabíječek třeba na dálnici nebo supermarketů. Čistě teoreticky tak je možné super hybrid BYD používat i jako čistý elektromobil – jen zastávky na nabíjení budou výrazně častější.
V jakých modelech se technologie Super DM nabízí
Model
Nejvyšší výkon
Elektrický dojezd
Kombinovaný dojezd
Cena od
Dolphin G DM-i
156 kW
až 105 km
až 1040 km
599 900 Kč
Atto 2 DM-i
156 kW
až 90 km
až 1000 km
649 000 Kč
Seal 5 DM-i
156 kW
100 km
1050 km
699 900 Kč
Seal 6 Touring DM-i
156 kW
až 100 km
1350 km
824 900 Kč
Sealion 5 DM-i
156 kW
až 88 km
až 1016 km
699 900 Kč
Seal U DM-i
238 kW
až 125 km
až 1125 km
864 900 Kč
Všechny komponenty plug-in hybridního pohonného ústrojí od spalovacího motoru přes elektromotor až po baterii si BYD vyrábí sám. To se odráží mimo jiné v příznivé ceně jednotlivých modelů. SUV Seal U se pak nabízí i ve verzi s pohonem všech kol, kdy lepší trakci zajišťuje druhý elektromotor na zadní nápravě.
Další výhodou technologie Super DM je přítomnost funkce V2L. Je to takzvané obousměrné nabíjení, z auta je možné udělat velkou jezdící powerbanku. Stačí mít speciální adaptér, do kterého zapojíte externí elektrospotřebič. Naprostá většina výbav napříč plug-in hybridní nabídkou BYD má funkci V2L v základní výbavě.
Článek vznikl ve spolupráci s BYD.
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