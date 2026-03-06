Duše Volkswagenu si vysloužila potlesk. Devátý Golf se chce poučit z velkých přešlapů

Bude sice elektrický, ale pořád se známým designem. To naznačuje první skica deváté generace Volkswagenu Golf, kterou automobilka ukázala nejprve zaměstnancům závodu ve Wolfsburgu a pak také široké veřejnosti. Je to další ukázka toho, že německá automobilka se poučila z dřívějších přešlapů kolem elektrifikace.
Když v roce 2019 přišel Volkswagen s modelem ID.3, znamenalo to zásadní odklon nejen od již existujícího designového stylu, ale i používaných jmen. Z ID.3 měla být alternativa Golfu, z ID.4 alternativa Tiguanu a z ID.2 alternativa Pola. Zákazníci ale nové názvosloví nikdy úplně nepřijali a ve Wolfsburgu se rozhodli na kritiku zareagovat.
Od elektromobilů neustoupili, ale počínaje malým hatchbackem ID.2 sáhli po osvědčených jménech. Už od loňského podzimu je tak jasné, že produkční verze malého elektromobilu příbuzného se Škodou Epiq ponese jméno ID. Polo. Výrazný facelift ID.4 už letos dostane jméno ID. Tiguan a budoucí elektrický kompakt, který patrně nahradí ID.3 (tu letos čeká výrazná modernizace), dostane jméno ID. Golf.
Půjde už o devátou generaci modelu, poprvé ale výhradně s plně elektrickým pohonem. A pro příznivce Volkswagenu bude kromě jména dobrou zprávou i to, že vnější design bude nejspíše opět v tradičním stylu: naznačuje to alespoň první skica, kterou automobilka uvolnila.
Poprvé ji představila zaměstnancům továrny ve Wolfsburgu vedoucí odborů IG Metall Daniela Cavallová. Podle oborového magazínu Automotive News Europe, který se odvolává na účastníky setkání, vyvolala skica tvaru karoserie devátého Golfu mezi zaměstnanci potlesk.
„Golf je jednoduše součástí identity města, závodu, značky i celé skupiny,“ řekla Cavallová. „Proto i jeho devátá generace zůstane ve Wolfsburgu,“ dodala.
Aktuálně se na linkách hlavního závodu vyrábí osmá generace se spalovacími motory. Ta se však od léta příštího roku začne postupně přesouvat do Mexika, aby udělala místo právě deváté generaci s elektrickým pohonem. Obě verze se ale budou nabízet nějakou dobu současně, tu spalovací navíc čeká rozsáhlá modernizace.
Základem ID. Golfu bude nová 800V elektrická platforma SSP, která nahradí současný základ MEB. Dostane ji mimochodem i produkční verze elektrického kombi Škoda Vision O. Výroba deváté generace Golfu by měla do konce dekády, britský Autocar ale například zmiňuje rok 2028. Kolem roku 2030 má přijet produkční verze elektrické škodovky.
Cavallová zaměstnancům dále potvrdila, že se ve Wolfsburgu bude vyrábět i elektrický nástupce T-Rocu, který by měl také dostat platformu SSP. Aktuální spalovací T-Roc se vyrábí v Portugalsku. Kromě dvou elektromobilů pak v letech 2028 a 2031 čeká modernizace SUV Tiguan.
ŽIVĚ Maďaři vyhostí sedm Ukrajinců. Stíhají je pro podezření z praní špinavých peněz
Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X nazval počínání státním terorismem. Maďarský daňový úřad v pátek dopoledne oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Elektrické křeslo, kterému upadla zrcátka. Nová éra F1 začala pro Aston Martin noční můrou
Legendární konstruktér Adrian Newey přiznal bezradnost. Motor Honda v monopostech Aston Martin trápí vibrace, jezdci mají omezený počet kol a tým řeší nedostatek baterií.
Finský tenista prchal z Dubaje i s dětmi. Na hranicích ale přišly problémy
Tenisově prožili úžasný únor. Navazující zážitky by si nejspíš ale raději odpustili. Tenisté Harri Heliövaara z Finska a Brit Henry Patten kvůli válečné situaci na Blízkém východě uvízli v Dubaji. První jmenovaný pak dramatickou situaci pečlivě popsal ve svém blogu.
ŽIVĚ "Nemůžeme ohrozit životy našich lidí." Ázerbájdžán stáhuje z Íránu své diplomaty
Ázerbájdžán z bezpečnostních důvodů evakuuje z Íránu své diplomaty. Podle agentur Reuters a AFP to v pátek oznámil ministr zahraničí v Baku Džejhun Bahramov. Baku o den dříve obvinilo Teherán z dronového útoku na svou exklávu Nachičevan, při kterém byli podle něj zraněni čtyři lidé. Íránská armáda zodpovědnost za útok odmítla.
Desítky let příprav přišly vniveč. Američané dokonale využili íránskou slabinu
Írán strávil desetiletí budováním podzemních bunkrů, aby před zničením ukryl svůj rozsáhlý raketový arzenál. Necelý týden po začátku války se dvěma jeho nejmocnějšími protivníky ale tato strategie začíná vypadat jako chyba. Podle deníku Wall Street Journal totiž Američané znají lokace, a tak jen čekají, až se Íránci pokusí vytáhnout odpalovací zařízení.