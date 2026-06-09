Drsný test divočinou ukázal pravdu. Může být elektrická Toyota Hilux alternativou naftě?

Změna je život, řekli si v Toyotě a jeden ze svých nejoblíbenějších modelů předělali na elektromobil. To by tak překvapivé nebylo, kdyby nešlo o užitkový pick-up Hilux určený pro provoz v těžkém terénu a k převozu spousty nákladu. Baterka ale nakonec všechny předpoklady staví trochu na hlavu.
„Dva dny tu prakticky nepřestalo pršet.“ To je přivítání, které před jízdami v těžkém terénu úplně slyšet nechcete. Podmáčená půda, spousta bahna, velké louže. Však také jeden z testovacích okruhů kolem bulharského města Pravec, které si Toyota vybrala jako základnu pro prezentaci deváté generace Hiluxu, nakonec nepříznivé počasí skutečně uzavřelo.
S jistými obavami se díváme především směrem k elektrické verzi, která u Hiluxu poprvé v historii doplňuje naftový mildhybrid. Toyota od ní nemá přehnaná očekávání, v Evropě by letos měla tvořit jen asi pět procent prodejů, příští rok sedm procent. V Česku je to podílově více, kolem deseti procent, při očekávaném objemu kolem 900 aut ročně to ale pořád znamená jen pár desítek kusů.
Naftová verze s automatickou převodovkou využívá nadále klasiku, přiřaditelný pohon všech kol s režimy 4H a 4L a uzamykatelným zadním diferenciálem. Nechybí volič jízdních režimů pro různé typy povrchů, základem je samozřejmě žebřinový rám. Oproti minulé generaci ještě zesílený.
Na rámu stojí i elektrická verze a má do něj integrovanou baterii pro lepší ochranu. I proto nabízí relativně skromnou využitelnou kapacitu 54 kWh, která stačí papírově na 257 kilometrů dojezdu. Na rozdíl od naftové verze je ta elektrická permanentní čtyřkolka: elektromotor na přední nápravě má 206 Nm a na zadní 270 Nm, dohromady má pak auto výkon 144 kW. Ani u této verze nechybí volič režimů pro jízdu v blátě, sněhu, šotolině nebo ostrých kamenech. A obě mají také asistenta sjíždění svahů.
Elektrická verze nakonec všechny naše pochyby o terénních schopnostech na zablácené cestě uprostřed bulharské divočiny velmi rychle rozmetala. Okamžitý přísun točivého momentu znamená neuvěřitelně působivou schopnost pick-upu sunout se vpřed. Kde by automatické řazení mohlo na chviličku zaváhat, elektrická čtyřkolka jen zabere a jede. Za dva dny ježdění jsme nenašli terén, kam by se elektrická verze nevyšplhala.
Strmé stoupání, klesání, vodní brody, bláto, vyjeté koleje. Nic z toho bateriovému Hiluxu nečiní problém. A to i když má světlou výšku „jen“ 212 mm; naftový mildhybrid má téměř o 100 mm více. Nájezdové úhly vpředu 29 stupňů a vzadu 24 stupňů už jsou však stejné, oběma verzím pak pomáhá i kamerový systém kolem vozu včetně funkce průhledné kapoty.
Vyloženě opojné je při zdolávání terénu ticho, kterým elektromobil logicky disponuje. Ale aby nevzniklo milné vnímání, naftový mildhybrid je na tom v terénu stejně skvěle, tam se oproti minulé generaci vůbec nic nezměnilo. A díky novému elektronickému posilovači řízení se dokonce s Hiluxem jezdí po silnici příjemněji než dříve. Pocitově se i lépe povedlo sladit automatickou převodovku s 2,8litrovým turbodieselem, který má 150 kW a 500 Nm točivého momentu.
Až na nový posilovač a pevnější rám je nový Hilux v základu technicky stejný jako předchůdce. Znamená to tuhou zadní nápravu s listovými pery, v případě elektrické verze je vzadu sofistikovanější náprava typu de Dion opět s listovými pery. To kvůli velikosti baterie, zachování vnitřního prostoru i ochraně komponentů elektrického pohonu.
O omezeném dojezdu bateriového modelu již byla řeč; ostatně sama Toyota cílí na specifické zákazníky třeba na letištích, v lomech nebo na stavbách. Zkrátka tam, kde mají nižší denní nájezd kolem 200 km, případně mají možnost auto třeba jednou během směny nabít. Na 125kW nabíječce to z 10 na 80 procent trvá asi půl hodiny.
Bateriový pick-up naráží trochu v nosnosti, která dosahuje 715 kilo. U naftové verze to je 1065 kilo. Utáhne také méně na kouli, kvůli ochraně baterie 1,6 tuny. Naftový Hilux tradičně zvládne 3,5 tuny. Elektrická verze je rovněž zhruba o 250 kilo těžší než spalovací.
Výrazně se na první pohled změnil design vozu, který má zepředu připomínat zápasníka sumo ve startovacím postoji. Třeba boční panely dveří jsou ale shodné s předchůdcem. Až na kola už také nikde jinde nenajdete logo značky, jen nápis „Toyota“.
Interiér působí více jako u osobních aut, především multimediální výbavou. Všechny Hiluxy mají volně stojící obrazovku, standardem jsou také digitální budíky. U žádné z výbav nechybí klimatizace, adaptivní tempomat, soubor asistenčních systémů či bezklíčové odemykání. Komfort osobních aut dorazil i mezi pick-upy. Hodnotnější jsou také použité materiály, které byly alespoň v testovaných vyšších výbavách dokonce měkčené.
Výbava Toyota Hilux
Základní výbava Live obsahuje manuální klimatizaci, devítipalcové rádio s bezdrátovým Apple CarPlay a Android Auto, digitální budíky, bezklíčové odemykání, adaptivní tempomat nebo 17palcová ocelová kola.
Výbava Active přidává vyhřívaná přední sedadla a volant, dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcové rádio, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, asistent pro sjíždění svahů, boční nášlapy, LED mlhovky nebo 17palcová litá kola. Stupeň Executive přidává 360stupňovou kameru, kamerový systém pro jízdu v terénu, kožené čalounění, elektricky stavitelné sedadlo řidiče, větší digitální budíky nebo 18palcová litá kola.
Vrcholná verze Invincible má mimo jiné audio JBL s devíti reproduktory, vyhřívaná zadní sedadla, trubkový rám, plastové obložení nákladového prostoru nebo černá 18palcová litá kola.
Trochu jiná je situace u elektrické verze, která se prodává jen ve dvou z dostupných výbav. A tak základní Live u ní obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcové rádio s navigací a 4 reproduktory, 12,3palcové digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla a volant, bezklíčové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, pomocníka pro jízdu z kopce, 17palcová litá kola nebo tepelné čerpadlo.
Výbava Executive přihazuje 360stupňovou kameru, bezdrátovou nabíječku chytrých telefonů, kožené čalounění, elektrické sedadlo řidiče nebo 8 reproduktorů.
Ruku v ruce s lepší výbavou jde ale samozřejmě i cena. V akční nabídce totiž aktuálně auto začíná na 929 880 korunách bez daně s naftovým mildhybridem. Bateriová verze začíná na 1 315 000 korunách bez DPH. U mildhybridu se nakonec cenovka umí vyšplhat až na 1 187 450 korun bez daně, u elektrické verze na 1,4 milionu korun bez daně.
Ceník Toyota Hilux
2.8 MHEV 4×4
BEV
Live
929 880 Kč
1 315 000 Kč
Active
1 046 350 Kč
—
Executive
1 116 900 Kč
1 400 000 Kč
Invincible
1 187 450 Kč
—
*Všechny ceny jsou bez DPH
Předprodej elektrického Hiluxu, který do Česka putuje z Thajska, začal už v březnu, u mildhybridu, pro Evropu vyráběný v JAR, začne v červnu. K dealerům se první auta s oběma typy pohonu dostanou v září. Mezitím Toyota doprodává i minulou generaci, u ní zbývá skladem zhruba sto kusů.
Toyota rovněž prozradila, že nejspíše v roce 2028 konečně uvede i dlouho vyvíjenou vodíkovou verzi Hiluxu. Přesné detaily nebo dostupnost v Česku ale blíže nespecifikovala.
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