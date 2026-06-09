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Nové automobily

Drsný test divočinou ukázal pravdu. Může být elektrická Toyota Hilux alternativou naftě?

Na český trh míří devátá generace Toyoty Hilux.
Ten tvoří až 30 procent prodejů užitkové divize japonského výrobce a historicky je druhým nejprodávanějším modelem Toyoty.
Interiér deváté generace ještě více připomíná osobní auto, vždy má digitální budíky nebo volně stojící obrazovku.
Od třetí výbavy je součástí auta třeba i kamerový systém pro jízdu v terénu mimo jiné s průhlednou kapotou.
Zároveň má Hilux pro jízdu v terénu i několik specifických režimů podle typu povrchu.
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Na český trh míří devátá generace Toyoty Hilux. |
Foto: Toyota
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Změna je život, řekli si v Toyotě a jeden ze svých nejoblíbenějších modelů předělali na elektromobil. To by tak překvapivé nebylo, kdyby nešlo o užitkový pick-up Hilux určený pro provoz v těžkém terénu a k převozu spousty nákladu. Baterka ale nakonec všechny předpoklady staví trochu na hlavu.

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„Dva dny tu prakticky nepřestalo pršet.“ To je přivítání, které před jízdami v těžkém terénu úplně slyšet nechcete. Podmáčená půda, spousta bahna, velké louže. Však také jeden z testovacích okruhů kolem bulharského města Pravec, které si Toyota vybrala jako základnu pro prezentaci deváté generace Hiluxu, nakonec nepříznivé počasí skutečně uzavřelo.

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S jistými obavami se díváme především směrem k elektrické verzi, která u Hiluxu poprvé v historii doplňuje naftový mildhybrid. Toyota od ní nemá přehnaná očekávání, v Evropě by letos měla tvořit jen asi pět procent prodejů, příští rok sedm procent. V Česku je to podílově více, kolem deseti procent, při očekávaném objemu kolem 900 aut ročně to ale pořád znamená jen pár desítek kusů.

Naftová verze s automatickou převodovkou využívá nadále klasiku, přiřaditelný pohon všech kol s režimy 4H a 4L a uzamykatelným zadním diferenciálem. Nechybí volič jízdních režimů pro různé typy povrchů, základem je samozřejmě žebřinový rám. Oproti minulé generaci ještě zesílený.

Na rámu stojí i elektrická verze a má do něj integrovanou baterii pro lepší ochranu. I proto nabízí relativně skromnou využitelnou kapacitu 54 kWh, která stačí papírově na 257 kilometrů dojezdu. Na rozdíl od naftové verze je ta elektrická permanentní čtyřkolka: elektromotor na přední nápravě má 206 Nm a na zadní 270 Nm, dohromady má pak auto výkon 144 kW. Ani u této verze nechybí volič režimů pro jízdu v blátě, sněhu, šotolině nebo ostrých kamenech. A obě mají také asistenta sjíždění svahů.

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Elektrická verze nakonec všechny naše pochyby o terénních schopnostech na zablácené cestě uprostřed bulharské divočiny velmi rychle rozmetala. Okamžitý přísun točivého momentu znamená neuvěřitelně působivou schopnost pick-upu sunout se vpřed. Kde by automatické řazení mohlo na chviličku zaváhat, elektrická čtyřkolka jen zabere a jede. Za dva dny ježdění jsme nenašli terén, kam by se elektrická verze nevyšplhala.

Strmé stoupání, klesání, vodní brody, bláto, vyjeté koleje. Nic z toho bateriovému Hiluxu nečiní problém. A to i když má světlou výšku „jen“ 212 mm; naftový mildhybrid má téměř o 100 mm více. Nájezdové úhly vpředu 29 stupňů a vzadu 24 stupňů už jsou však stejné, oběma verzím pak pomáhá i kamerový systém kolem vozu včetně funkce průhledné kapoty.

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Vyloženě opojné je při zdolávání terénu ticho, kterým elektromobil logicky disponuje. Ale aby nevzniklo milné vnímání, naftový mildhybrid je na tom v terénu stejně skvěle, tam se oproti minulé generaci vůbec nic nezměnilo. A díky novému elektronickému posilovači řízení se dokonce s Hiluxem jezdí po silnici příjemněji než dříve. Pocitově se i lépe povedlo sladit automatickou převodovku s 2,8litrovým turbodieselem, který má 150 kW a 500 Nm točivého momentu.

Až na nový posilovač a pevnější rám je nový Hilux v základu technicky stejný jako předchůdce. Znamená to tuhou zadní nápravu s listovými pery, v případě elektrické verze je vzadu sofistikovanější náprava typu de Dion opět s listovými pery. To kvůli velikosti baterie, zachování vnitřního prostoru i ochraně komponentů elektrického pohonu.

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O omezeném dojezdu bateriového modelu již byla řeč; ostatně sama Toyota cílí na specifické zákazníky třeba na letištích, v lomech nebo na stavbách. Zkrátka tam, kde mají nižší denní nájezd kolem 200 km, případně mají možnost auto třeba jednou během směny nabít. Na 125kW nabíječce to z 10 na 80 procent trvá asi půl hodiny.

Bateriový pick-up naráží trochu v nosnosti, která dosahuje 715 kilo. U naftové verze to je 1065 kilo. Utáhne také méně na kouli, kvůli ochraně baterie 1,6 tuny. Naftový Hilux tradičně zvládne 3,5 tuny. Elektrická verze je rovněž zhruba o 250 kilo těžší než spalovací.

Výrazně se na první pohled změnil design vozu, který má zepředu připomínat zápasníka sumo ve startovacím postoji. Třeba boční panely dveří jsou ale shodné s předchůdcem. Až na kola už také nikde jinde nenajdete logo značky, jen nápis „Toyota“.

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Interiér působí více jako u osobních aut, především multimediální výbavou. Všechny Hiluxy mají volně stojící obrazovku, standardem jsou také digitální budíky. U žádné z výbav nechybí klimatizace, adaptivní tempomat, soubor asistenčních systémů či bezklíčové odemykání. Komfort osobních aut dorazil i mezi pick-upy. Hodnotnější jsou také použité materiály, které byly alespoň v testovaných vyšších výbavách dokonce měkčené.

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Výbava Toyota Hilux

Základní výbava Live obsahuje manuální klimatizaci, devítipalcové rádio s bezdrátovým Apple CarPlay a Android Auto, digitální budíky, bezklíčové odemykání, adaptivní tempomat nebo 17palcová ocelová kola.

Výbava Active přidává vyhřívaná přední sedadla a volant, dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcové rádio, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, asistent pro sjíždění svahů, boční nášlapy, LED mlhovky nebo 17palcová litá kola. Stupeň Executive přidává 360stupňovou kameru, kamerový systém pro jízdu v terénu, kožené čalounění, elektricky stavitelné sedadlo řidiče, větší digitální budíky nebo 18palcová litá kola.

Vrcholná verze Invincible má mimo jiné audio JBL s devíti reproduktory, vyhřívaná zadní sedadla, trubkový rám, plastové obložení nákladového prostoru nebo černá 18palcová litá kola.

Trochu jiná je situace u elektrické verze, která se prodává jen ve dvou z dostupných výbav. A tak základní Live u ní obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcové rádio s navigací a 4 reproduktory, 12,3palcové digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla a volant, bezklíčové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, pomocníka pro jízdu z kopce, 17palcová litá kola nebo tepelné čerpadlo.

Výbava Executive přihazuje 360stupňovou kameru, bezdrátovou nabíječku chytrých telefonů, kožené čalounění, elektrické sedadlo řidiče nebo 8 reproduktorů.

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Ruku v ruce s lepší výbavou jde ale samozřejmě i cena. V akční nabídce totiž aktuálně auto začíná na 929 880 korunách bez daně s naftovým mildhybridem. Bateriová verze začíná na 1 315 000 korunách bez DPH. U mildhybridu se nakonec cenovka umí vyšplhat až na 1 187 450 korun bez daně, u elektrické verze na 1,4 milionu korun bez daně.

Ceník Toyota Hilux


2.8 MHEV 4×4

BEV

Live

929 880 Kč

1 315 000 Kč

Active

1 046 350 Kč

Executive

1 116 900 Kč

1 400 000 Kč

Invincible

1 187 450 Kč

*Všechny ceny jsou bez DPH

Předprodej elektrického Hiluxu, který do Česka putuje z Thajska, začal už v březnu, u mildhybridu, pro Evropu vyráběný v JAR, začne v červnu. K dealerům se první auta s oběma typy pohonu dostanou v září. Mezitím Toyota doprodává i minulou generaci, u ní zbývá skladem zhruba sto kusů.

Toyota rovněž prozradila, že nejspíše v roce 2028 konečně uvede i dlouho vyvíjenou vodíkovou verzi Hiluxu. Přesné detaily nebo dostupnost v Česku ale blíže nespecifikovala.

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