Do Česka vtrhly jako velká voda. Omoda & Jaecoo mění představy o čínských autech
Před čtyřmi roky je nikdo neznal, teď Omoda & Jaecoo překvapuje svými výsledky. Dvojici čínských značek se za relativně krátkou dobu povedlo to, o čem většina konkurentů jen dlouho mluvila: naplno prorazit v Evropě. A to i na velkých trzích, kde dlouhodobě dominují zavedení hráči.
Když na jaře 2023 Chery představilo veřejnosti své dvě nové značky Omoda & Jaecoo, možná ani jeho vedení nečekalo, jaký úspěch za krátký čas zaznamenají. Přitom si navzájem vlastně nekonkurují, míří na jiného zákazníka. Těží ale ze silného majitele.
Chery je totiž největší exportér aut z Číny, už 23 let po sobě. Loni značka vyvezla přes 1,34 milionu nových aut, jedno každých 23 vteřin. Mezi nimi už jsou i modely Omoda & Jaecoo, které vznikly pro zahraniční zákazníky: na čínském trhu se ani s jednou značkou nesetkáte.
Omoda míří na mladší klientelu, kterou chce zaujmout výraznějším moderním designem svých crossoverů. Její jméno vychází z anglických slov oxygen, tedy kyslík, a modern, tedy moderní.
Jaecoo naproti tomu míří do prémiovější části trhu a sází na robustnější hranatější design, který z jeho modelů dělá skutečná SUV. Opět tomu odpovídá i jméno značky, které vzniklo z německého slova jäger, což znamená lovec, a anglického slova cool.
Obě značky pak neotřelý vnější vzhled, což je oproti jiným čínským výrobcům v minulosti velký rozdíl, kombinují s vysokou technologickou vyspělostí a samozřejmě také atraktivní cenovkou. Zájemce nemusí strávit hodiny vybíráním v konfigurátoru, obě značky nabízí bohatě vybavené modely. Vybírá se jen barva karoserie, případně interiéru.
V ceně jsou podle modelové řady prvky jako 360stupňová kamera s vysokým rozlišením, navigace, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, kompletní sada pomocníků včetně sledování mrtvých úhlů nebo dokonce posuvný centrální displej. Přitom vozy Omoda začínají na 559 tisících korunách a vozy Jaecoo na 629 tisících korunách.
Navíc nabídka modelů neustále roste. Když Omoda & Jaecoo vstupovaly na český trh před koncem roku 2024, nabízely dohromady dva modely: Omodu 5 a Jaecoo 7 vždy se zážehovým agregátem. Dnes má Omoda v nabídce tři modelové řady a výběr mezi klasickým benzinovým motorem, úsporným hybridem, plug-in hybridem a také čistě elektrickým pohonem.
Tři různé modelové řady bude mít i Jaecoo 8, které vstupuje na český trh. A rovněž v jeho případě je nabídka pohonů rozkročená mezi klasickou benzinovou verzi, hybrid, plug-in hybrid a čistý elektromobil.
A zákazníci na tuto nabídku slyší. V Česku se za prvních sedm měsíců letošního roku značka s 3358 registrovanými vozy dostala na jedenácté místo v žebříčku registrací a meziročně si polepšila o stovky procent. Bestsellerem je Jaecoo 7, které už stačilo proniknout mezi dvacítku nejoblíbenějších modelů.
Ještě lépe jsou na tom Omoda & Jaecoo ale ve Velké Británii, jednom z největších evropských trhů s ročním objemem kolem dvou milionů prodaných aut. Jaecoo se za sedm měsíců dostalo na skoro 40 tisíc registrací a překonalo spoustu zavedených jmen jako Dacia, Citroën nebo Land Rover.
Bestseller pod drobnohledem – Jaecoo 7
Nejoblíbenější model dvojice značek, Jaecoo 7, je přímým konkurentem aut jako Škoda Karoq, Hyundai Tucson nebo Renault Austral. Odlišuje se oproti nim robustnějším designem a nabízí také spoustu místa díky rozvoru náprav protaženému na 2672 mm. Zavazadlový prostor má 500 litrů.
K dispozici jsou také tři různé pohony. Už základní přeplňovaný benzinový čtyřválec s výkonem 108 kW zaujme pohonem obou náprav. To spousta konkurentů nabídnout neumí. Pohon všech kol je navíc zkombinovaný s dvouspojkovou automatickou převodovkou, což se hodí i na dlouhé vzdálenosti. Alternativou je hybridní pohon s celkovým výkonem 165 kW a spotřebou 5,5 l/100 km. Ten má také samočinné řazení, poháněná jsou přední kola.
Pro skutečně úspornou jízdu má Jaecoo 7 plug-in hybridní pohon, který kombinuje zážehovou patnáctistovku s elektromotorem a baterií, která stačí na 90 kilometrů čistě elektrického dojezdu. Celkově pak zvládne tato verze až 1200 kilometrů. Navíc SUV zaujme i svou cenovkou: startuje na 709 tisících korunách s hybridním pohonem, verze s pohonem všech kol a benzinovým motorem je o 20 tisíc dražší. Plug-in hybrid pak stojí 889 tisíc korun. Vzhledem k velmi bohaté základní výbavě jde o ceny více než konkurenceschopné.
Jaecoo 7 je navíc od začátku roku třetí nejprodávanější auto na britském trhu ze všech jeho modelů. Jen v červenci dokonce do nejprodávanější desítky modelů spolu s Jaecoo 7 proniklo i menší Jaecoo 5. Omoda zaznamenala za stejné období přes 22 tisíc prodaných aut a jejím bestsellerem je na Ostrovech kompaktní crossover Omoda 5. Zhruba dva roky od vstupu na trh jde o nečekané výsledky.
Kromě designu je jedním z highlightů i plug-in hybridní pohon s označením Super Hybrid. V Omodě 7 a Jaecoo 7 kombinuje přeplňovanou benzinovou patnáctistovku s jedním elektromotorem. Dohromady přední kola pohání 205 kW, k tomu mají oba modely 18,4kWh baterii, která stačí až na 90 kilometrů elektrického dojezdu. K tomu se připočítává 60litrová nádrž na benzin a SUV zvládne ujet 1200 kilometrů.
V Omodě 9 jde pak plug-in hybridní pohon ještě dál, protože zážehovou patnáctistovku doplňuje trojice elektromotorů: dva vpředu a jeden vzadu. Je jasné, že auto má pohon všech kol a také velkou 34,5kWh baterii. Na elektřinu ujede až 145 kilometrů, což pokryje většinu běžných denních jízd po městě. Při připočtení nádrže na benzin má Omoda 9 dojezd 1100 kilometrů. Nabídne 660litrový kufr a cenu 1 149 000 korun.
Na českém trhu jsou navíc všechny modely Omoda & Jaecoo kryté sedmiletou zárukou s omezením na 150 tisíc kilometrů.
Článek vznikl ve spolupráci s Omoda & Jaecoo.
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