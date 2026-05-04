Do Česka se valí nejdražší čínské auto. "Rolls-Royce východu" si vymodlil Mao Ce-tung

Evropa má Rolls-Royce, Čína má Hongqi. I když se značka aut čínských prezidentů před lety rozhodla jít cestou masové výroby, pořád si udržuje image něčeho výjimečného. Pomáhá k tomu i řada Golden Sunflower, která sdružuje jen čtveřici nejluxusnějších modelů nejen Hongqi, ale i čínských aut obecně. Brzy se přitom objeví i v Česku a neklade si zrovna malé cíle.
Přízvisko „město automobilů“ nosí třeba Detroit nebo v Česku Mladá Boleslav. A v Číně se tak říká devítimilionovému Čchang-čchunu, protože v něm sídlí státní automobilka FAW; jeden z nejstarších a nejdůležitějších výrobců v říši středu. A pokud se vydáte na prohlídku studenými poryvy větru na konci dubna sužovaného města, vidět je to doslova na každém rohu.
Hlavně místní taxikáři prakticky bez výjimky používají elektrické sedany Hongqi E-QM5, místní smetánka se zase vozí v luxusních limuzínách stejné značky, která je pomyslným vrcholem mamutího koncernu. Ten také čile spolupracuje s Volkswagenem nebo Toyotou.
Asi byste nenašli v Číně značku, která je více čínská než právě Hongqi. Její jméno totiž v překladu znamená „rudá vlajka“ a dlouhou dobu se v jejích modelech vozili jen vrcholní představitelé čínského komunistického režimu včetně Mao Ce-tunga.
První auto Hongqi oficiálně představilo v roce 1958 a následující dekády byly pro značku velmi turbulentní. Původně čínská pýcha upadla v 80. letech v politickou nemilost a nějakou dobu dokonce vůbec auta nevyráběla. Následně se plácala v neúspěšných licenčních modelech a zpět na výsluní se začala drápat až po nástupu Si Ťin-pchinga v roce 2012. Ten v rámci své nacionalistické politiky udělal z Hongqi po třech dekádách opět oficiální auto čínského prezidenta a státu obecně.
To nicméně automobilce nestačilo a v roce 2018 představila novou strategii. Nabídka se ze státnických aut rozšířila směrem dolů a z Hongqi se stala sice stále luxusní, ale na masový trh zaměřená automobilka. Spolu s tím se vedení povedlo ulovit jako jedné z prvních čínských automobilek velké designérské jméno: rozkvět rudé vlajky přišel designově řídit Giles Taylor, který předtím navrhoval mimo jiné modely Rolls-Royce.
Historie automobilky Hongqi
Značka Hongqi vznikla v roce 1958 na pozadí Velkého skoku vpřed: oficiální politiky industrializace na přelomu 50. a 60. let, která měla z Číny udělat průmyslovou velmoc, ale ve výsledku přinesla jen velký hladomor. Koncern FAW se každopádně v létě 1958 zavázal, že během měsíce vyrobí auto luxusnější a spolehlivější, než byl vůbec první čínský osobní vůz Dongfeng CA71. Ten tehdy také vyrobil koncern FAW.
První Hongqi se jmenovalo CA72 a vzniklo za 33 dní hlavně díky tomu, že inženýři rozebrali jeden z amerických modelů Imperial z roku 1955 a podle tohoto vzoru postavili vlastní auto. Dokonce s osmiválcovým motorem, taktéž „inspirovaný“ jednotkou amerického výrobce. Následovala otevřená přehlídková verze a sériová verze po dlouhém testování přijela během roku 1959.
A proč vlastně jméno Hongqi, tedy rudá vlajka? Údajně proto, že při navrhování a výrobě prvního vozu pracovníci mávali (metaforicky) rudou vlajkou myšlenek Mao Ce-tunga. První auta měla na předních blatnících pět malých rudých vlajek symbolizujících pracovníky, farmáře, studenty, drobné prodejce a vojáky, později vyvinutá luxusnější verze se třemi řadami sedadel měla malé rudé vlajky tři. Ty reprezentovaly pilíře tehdejší politické filozofie Mao Ce-tunga včetně Velkého skoku vpřed nebo Lidové komuny.
Následující dekády byly automobily Hongqi s prakticky neměnným hranatým designem ztělesněním čínského luxusu a oficiálním národním autem. Kvůli Kulturní revoluci i symbolickému statusu „auta předsedy Maa“ (Hongqi vezlo i jeho ostatky po smrti v roce 1976) nicméně postrádalo tolik potřebné modernizace.
A tak počátkem 80. let padly zastaralé modely s vysokou spotřebou, špatnou spolehlivostí a vysokými náklady na prakticky kusovou výrobu v nemilost tehdejších komunistických pohlavárů. Nepomohly ani ekonomické reformy a přibližování Číny Západu. Politici tak místo po Hongqi sáhli po mercedesech a dalších luxusních autech z dovozu a produkce aut „rudé vlajky“ začátkem 80. let skončila.
Zpátky se Hongqi na automobilovou mapu vrátilo v roce 1996 (vývoj sice během 80. a 90. let pokračoval, ale nevyústil v žádné sériové auto) s licenčním Audi 100, které zaznamenalo relativní prodejní úspěch. To následující generace sedanů vycházejících z Lincolnu Town Car a Toyoty Crown Majesta nikoliv. Deset let po znovuzrození bylo Hongqi opět v problémech a nakonec se rozhodlo vrátit ke kořenům.
Cesta nakupování licenčních modelů různých značek skončila a Hongqi vyvinulo nejen opět po mnoha letech vlastní luxusní limuzínu, ale především i vlastní dvanáctiválcový motor. Koncept HQE z roku 2009 byl vůbec prvním čínským dvanáctiválcovým autem, který se následně vyvinul v sériové modely L7 a L9. Automobilce pomohl i nástup prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2012, který se rozhodl hrát na nacionalistickou notu a z Hongqi se opět stalo oficiální auto čínského prezidenta.
Definitivní renesance pak přišla v roce 2018 s angažováním designéra Gilese Tailora z Rolls-Roycu i rozhodnutím stát se masovou automobilkou.
A tak prodeje z pěti tisíc aut v roce 2017 vystřelily až k loňským 460 tisícům. Kromě Číny totiž Hongqi zamířilo i na další trhy v Asii, na Středním východě nebo v Evropě: od loňského roku se modely oficiálně dovážejí i do Česka. Nejlevnější je kompaktní benzinové SUV HS3 za 864 900 korun, nejdražší naopak velké elektrické SUV E-HS9 za bezmála tři miliony korun.
Nedávný prudký rozvoj automobilky Hongqi je dobře patrný v jejím vývojovém a technickém středisku. Všechno vypadá nově a moderně, ačkoliv pořizování fotek je tady zakázané. Neliší se to ale od toho, na co jsme zvyklí z evropských automobilek. Až opulentně pak působí sídlo FAW, mateřského koncernu Hongqi, které je pár minut jízdy od vývojového centra.
Bohaté prosklení, všude mramor a s ním mírně kontrastující propagandistické komunistické nápisy. Středobodem budovy je pak „promenáda Si Ťin-pchinga“. Tak se prý říká atriu, kde se čínský prezident procházel při návštěvě značky v roce 2020. Na stropě jako připomínka visí obrovské plakáty s jeho citáty, výstavka aut také zřejmě pamatuje návštěvu nejvyššího představitele vládnoucího režimu.
Čínský luxus míří i do Česka
Zajímavější je proto výstavka věnovaná řadě Golden Sunflower, tak se totiž jmenuje řada nejluxusnějších modelů Hongqi, které opravdu mohou nést jinak trochu nadnesený přídomek „čínský Rolls-Royce“. Platí to především o modelu Guoli s délkou šest metrů a přeplňovaným benzinovým osmiválcem pod kapotou. Moc dražších aut v Číně nekoupíte, v přepočtu stojí přes 21 milionů korun.
Pořád je to totiž oficiální státnické auto, je proto nasnadě, že v něm může jezdit úplně každý. V Číně je model Guoli údajně považovaný za ještě větší luxus než Rolls-Royce. Když proto nevíte co s penězi, koupíte si limuzínu s tvary odkazujícími se k úplně prvním modelům Hongqi. Loni se jich prodalo 54.
Jenže avantgardní model za obrovské peníze není pro každého, proto má řada Golden Sunflower ještě další tři modely. A necelých 5,4 metru dlouhý sedan Guoya už by mohl zajímat i české zákazníky. Firma Plastonic, která už dováží i další modely Hongqi, totiž plánuje právě tento model přivézt na český a slovenský trh.
Bude to jasně nejdražší čínské auto v Česku: cena má dosahovat 300 tisíc eur bez daně, tedy přes sedm milionů korun. Měl by to být už jednou zmíněný ekvivalent Rolls-Roycu, proto také v Praze vznikne specifický showroom zaměřený pouze na model řady Golden Sunflower. Zástupci dovozce počítají s tím, že nepůjde o masovou záležitost, jde spíše o posílení image Hongqi a zároveň její zapsání do širšího povědomí zákazníků.
Ostatně ani v Číně se Guoya neprodává ve vysokých počtech. Loni to bylo 192 kusů za auto, které se na domácím trhu prodává za ceny od v přepočtu asi 4,3 milionu korun.
Do Česka se dostane auto, které bude mít nejen maximální možnou komfortní a bezpečnostní výbavu, ale pod kapotou také hybridní přeplňovaný benzinový čtyřlitrový osmiválec. Ten nabízí celkem 430 kW a 800 Nm, skrze osmistupňový automat jsou pak poháněná všechna kola. Standardem je vzduchový podvozek i natáčení zadní nápravy pod úhlem až 9 stupňů.
Kromě dvojice limuzín nabízí divize Golden Sunflower ještě velké SUV Guoyao a minibus Guoyue. Ani jedno se nicméně do Česka dovážet nebude.
ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
Kauza Čapí hnízdo: Žalobce žádá pro Nagyovou podmínku a půlmilionovou pokutu
Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhnul europoslankyni Janě Nagyové v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo znovu tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest 500 tisíc korun. Dopustila se podle něj dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Obhájce ženy naopak navrhl zproštění obžaloby, Nagyová zopakovala, že se řídila tehdy platnými předpisy.
ŽIVĚ Kallasovou zaskočilo načasování. Trump plánuje snížit počty amerických vojáků v Evropě
O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.
Tajemný úder blízko Kremlu šokoval Moskvu. Zelenskyj si rýpnul do Rusů, na adresu oslav
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
Tři knižní novinky: román Dvořákové, další krimi z Oddělení Q a sci-fi Zlatý syn
Ještě před vypuknutím Světa knihy vycházejí v nakladatelství Host tři knihy, které stojí za pozornost. Držitelka Litery a autorka próz Dědina či Zahrada Petra Dvořáková mění žánr a vydává nový feel-good román Ordinace. Na knižní pulty se dostává také druhý díl dystopické bestsellerové sci-fi ságy Pierce Browna Zlatý syn i pokračování případů Oddělení Q pod názvem Mrtvé duše nezpívají.