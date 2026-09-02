Dávno to není socialistická popelka. Nová Dacia Sandero dostane něco, co žádný Renault nemá

Před dvaceti lety byla odkladištěm vysloužilé, i když pořád spolehlivé techniky, dnes se z ní pomalu stává výkladní skříň Renaultu. Dacia ušla od prvního Loganu dlouhou cestu a výborně to ukazují poslední novinky: plynová hybridní čtyřkolka v Dusteru a Bigsteru nebo kombi Striker. Brzy navíc přijde čtvrtá generace Sandera, která nabídne něco, co zatím žádný Renault neumí.
Aktuální třetí generace Dacie Sandero se do hledáčku dostala naposledy před pár týdny, kdy se z ní stal jeden z vůbec nejlevnějších hybridů na českém trhu. Za 482 900 korun nabízí malý hatchback kombinaci benzinové osmnáctistovky a elektromotoru s celkovým výkonem 116 kW a spotřebou 4,2 l/100 km. Jde o jednu z hlavních novinek, které Sandero dostalo během jarní modernizace.
Jenže vedení Dacie už dávno přešlo do režimu vývoje nástupce malého rumunského hatchbacku, a jak napsal britský magazín Auto Express, půjde o první auto Renaultu, které zároveň dostane elektrickou i spalovací verzi. Nejnovější Clio má nanejvýš hybrid, jeho elektrickou alternativou je R5. O dalších modelech nemluvě.
Novinka přijede v roce 2028 a bude postavená na známé platformě CMF-B, podobně jako nové Clio, stávající Sandero nebo Duster s Bigsterem. Ta nicméně kromě spalovacích motorů umožňuje i zástavbu elektrického pohonu, a přesně toho nástupce Sandera využije. Renault má samozřejmě na skladě i čistě elektrickou platformu AmpR Small, kterou mají třeba zmíněné R5 nebo R4.
Dacia nicméně i kvůli nákladové efektivitě hodlá využít jedinou platformu pro všechny své modely. Odpovídá tomu i stylistické směřování příštího Sandera, které si pravděpodobně půjčí spoustu prvků z nového kombi Striker (třeba čelní masku či optiku světel ve tvaru písmene T). Britský magazín totiž píše, že elektrická a spalovací verze mají až na drobné aerodynamické detaily vypadat totožně.
Dá se také očekávat, vzhledem k emisním předpisům, že minimálně část spalovacích motorů bude elektrifikovaná. Jestli přežije čistě benzinový tříválec, případně plynová tříválcová dvanáctistovka bez elektrifikace ze současné generace, je otázkou. Pokud se ale rozhodně Renault nadále nabízet i neelektrifikované motory, i vzhledem ke stejné platformě se nabízí použití stávajících jednotek. To nakonec platí také pro hybridní osmnáctististovku.
U čistě elektrické verze Britové spekulují o použití techniky z menšího Twinga s 27,5kWh baterií. To by umožnilo výrazně srazit cenu základní elektrické verze. Je ale otázka, aby pak základní Sandero příliš nekanibalizovalo nový Spring, který má být blízkým příbuzným Twinga a ukázat se má ve velmi blízké budoucnosti. U dražších se naopak nabízí větší akumulátory z Renaultu 5, které umožňují dojezd až kolem 400 kilometrů.
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