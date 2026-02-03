„Dávala by smysl.“ Škoda se spalováky nekončí, oblíbené SUV by mohlo přijet v novém

Škoda je sice aktuální elektrickou kometou, spalovací motory ale na druhou kolej neodsunula. Naopak už brzy přijde s několika novinkami a v zákulisí se dokonce začíná spekulovat o tom, že by oblíbené SUV Karoq přece jen mohlo dostat novou generaci, přestože původně vůbec vzniknout neměla. Ta stávající se vyrábí od roku 2017, na prodejích jako by to ale skoro ani nebylo znát.
„Určitě by dávala smysl,“ řekl britskému magazínu Autocar člen představenstva Škoda Auto pro prodeje a marketing Martin Jahn na adresu možné nové generace SUV Karoq. Jenže splněno by muselo být hned několik podmínek, především v otázce evropských regulací.
V prosinci Evropská komise navrhla, že se v roce 2035 emise z výfuku nebudou muset snížit na nulu, ale „jen“ o 90 procent – v praxi tedy bude stále možné prodávat beztrestně určité množství modelů se spalovacím motorem.
Na některých velkých trzích, jakými jsou Německo, Francie nebo Belgie, by však měly mít firmy povinnost registrovat od roku 2035 jen bezemisní auta, tedy v podstatě pouze elektromobily. Na menších trzích typu Česká republika by byl nutný podíl elektromobilů ve firmách menší, stále ale vysoký na úrovni 74 procent. Pravidla se však nakonec mohou ještě změnit, některé vlivné státy v zákulisí tlačí na další zmírnění předpisů, naopak třeba Francie lobbuje za zachování zákazů spalovacích motorů v původní podobě.
„Máme kompletní nabídku aut se spalovacími motory od Fabie po Kodiaq. A budeme je nabízet tak dlouho, dokud je budou zákazníci chtít, dokud to bude legislativně možné a dokud to bude finančně rentabilní,“ předeslal pro britský magazín dále Jahn.
Jak už minulý rok na podzim nepřímo zaznělo z úst šéfa Škoda Auto Klause Zellmera, mladoboleslavská automobilka tedy se spalovacími motory rozhodně nekončí. A to navzdory tomu, že mezi elektromobily byla loni v Evropě čtvrtou nejprodávanější značkou za Volkswagenem, Teslou a BMW. Elroq dosáhl zhruba rok po zahájení výroby na sto tisíc vyrobených kusů a je nejprodávanějším autem vůbec v Nizozemsku nebo Dánsku.
K tomu Škodovka letos představí další dva elektromobily: malý Epiq se startovací cenou blízkou 600 tisícům korunám a naopak největší sedmimístný Peaq.
Jestli se k mixu elektromobilů a spalovacích aut přidá i nový Karoq, tak rozhodnou spíše legislativní podmínky než cokoliv jiného a podle Jahna je automobilka ochotná počkat na rozhodnutí až do posledního možného momentu. Není se vlastně moc co divit.
Kompaktní SUV mělo premiéru už v roce 2017 a je nejstarším modelem v nabídce Škody. Přesto loni v Kvasinách vzniklo skoro 103 tisíc kusů: úspěšnější jsou jen Octavia, Kodiaq, Kamiq a Fabia. Autocar pak spekuluje, že by stávající generace ještě mohla dostat modernizaci, než padne definitivní rozhodnutí o nástupci.
Pokud by se nová generace objevila, je prakticky jisté, že by dostala plně hybridní pohon (anglicky full-hybrid). K němu má Škoda přístup skrze mateřský Volkswagen, který jej letos začne nabízet v SUV T-Roc. Založený je na benzinové 1.5 TSI – za jejíž vývoj mimochodem Škoda odpovídá – a v kombinaci s elektromotorem má 100 nebo 125 kW. S dvouspojkovým automatem pohání hybrid přední kola.
Brzy by se měl full-hybrid nastěhovat i pod kapotu Škodu Octavia, do níž se také vrátí plug-in hybrid. Menší modely Fabia, Scala a Kamiq by naopak mohly dostat v budoucnosti mildhybridní pohonné ústrojí, které by také přispělo ke snížení spotřeby a především emisí.
