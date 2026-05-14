Další porážka evropských automobilek. Číňané otevřeně říkají, na koho mají spadeno

Že jdou čínské automobilky po nevyužívaných továrnách v Evropě, je jasné už nějaký ten pátek. Napomohla tomu mimo jiné i evropská cla na elektromobily dovážené z Číny, obecně je ale pro expanzi lepší v místě přímo vyrábět. Zvyšuje to důvěru a zkracuje dodací lhůty. Jenže dříve kolem konkrétních jmen asijské značky mlžily, teď o nich mluví naprosto otevřeně.
„Nejednáme jen se Stellantisem, ale i dalšími značkami,“ přiznala na konferenci pořádané deníkem Financial Times naprosto otevřeně výkonná viceprezidentka BYD Stella Li. Její automobilka pokukuje mimo jiné po závodech v Itálii, kde má mamutí koncern provázený v poslední době různými problémy celkem šest továren. Mimo jiné i historickou fabriku v Mirafiori.
BYD se podle Stelly Li dívá hlavně po závodech s nevyužitou kapacitou. Bloomberg pak zmiňuje závod Cassino, kde dnes Stellantis produkuje Alfy Romeo Giulia a Stelvio, respektive Maserati Grecale. Ani jedno auto nepatří k prodejním bestsellerům, obě Alfy navíc čeká v blízké budoucnosti generační výměna. Kapacita závodu je přitom údajně až kolem 250 tisíc aut ročně. Loni jich tam vzniklo sotva 19 tisíc.
Itálie je podle Li na seznamu zemí, kam by potenciálně chtěl BYD – který ještě letos otevře vlastní závod v Maďarsku a další chystá v Turecku – expandovat. Zajímavá je podle viceprezidentky pro BYD i Francie kvůli nízkým cenám energií. Zároveň ale čínská značka preferuje provoz závodu pod vlastní taktovkou spíše než v rámci nějakého společného podniku.
Každopádně Stellantis opravdu není jediný, s kým BYD v zákulisí jedná. Jak totiž už začátkem května napsal web CarNewsChina, zájem by byl i o část ikonické Skleněné továrny v Drážďanech. Tu nechal vybudovat Ferdinand Piëch pro svou chloubu, Volkswagen Phaeton, počátkem tohoto tisíciletí. Jenomže prodeje luxusní limuzíny nikdy nedosáhly očekávaných hodnot a ani postupný přesun k výrobě elektromobilů závodu v centru německého města nepomohl.
Auta se tam přestala dělat loni. BYD by tak část závodu využil k výrobě aut, druhá část by zůstala Volkswagenu a místní univerzitě jako inovační centrum. Jenže mluvčí Volkswagenu jakoukoliv možnost o prodeji závodu Číňanům rázně popřel.
Pravda však je, že podobně jako Stellantis má i koncern Volkswagen velký problém s využitím kapacity hlavně svých německých závodů. Ve Cvikově se tak budou rozebírat a recyklovat ojetiny, v Osnabrücku má německý obranný koncern Rheinmetall vyrábět obrněné kabiny pro vojenská auta a i samotný Volkswagen by tam mohl produkovat vlastní obranné speciály.
Volkswagen má mimochodem zřejmě na stole i další nabídku na blíže nespecifikovanou továrnu. Zájem o využití jeho kapacit má totiž Xpeng, jinak také firma, v níž má VW menšinový podíl a na jejíž technice staví v Číně některá svá elektroauta.
O tom, že Xpeng hledá další výrobní kapacity vedle těch u rakouské Magny, která pro něj auta dělá už od loňského roku, píše více zahraničních médií. Mezi nimi třeba Handelsblatt. „Jednáme s Volkswagenem, jestli má v Evropě vhodnou lokalitu,“ říká podobně jako Stella Li bez obalu ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu Elvis Cheng.
Ve hře ale jsou i možní jiní partneři, opět by se nabízel zmíněný Stellantis, případně stavba vlastního závodu. Ty od VW jsou prý totiž „trochu zastaralé“.
Vrátit se můžeme ještě také ke Stellantisu, který už v minulém týdnu oznámil, že Leapmotor bude využívat jeho závody ve Španělsku, konkrétně Zaragoze a Villaverde u Madridu. V prvním jmenovaném městě by se SUV B10 mělo začít vyrábět ještě před koncem letošního roku. Ve Villaverde by se nový elektromobil Leapmotoru měl začít dělat v první polovině roku 2028. Zatím ve stadiu diskusí je dokonce převod vlastnictví továrny právě na Leapmotor.
Španělsko je obecně oblíbenou destinací automobilek. Z těch čínských už tam vyrábí Chery a brzy by mohlo přibýt i Geely. Jak začátkem května napsala s odkazem na lokální zdroje agentura Reuters, majitel Volva totiž od Fordu koupil část jeho závodu ve Valencii. V té se dříve dělaly modely Galaxy, S-Max a Mondeo.
Ford dnes ve Španělsku, kde má kapacitu 300 tisíc aut ročně, dělá jen SUV Kuga a brzy by se měl přidat ještě nový elektrický crossover. Ani tak se ale roční kapacitě závodu nepřiblíží. Přesto zatím mluvčí modrého oválu odmítl poskytnout k možnému prodeji bližší informace.
