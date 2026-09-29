Další obrovské problémy Volkswagenu. Chystá se miliardové odškodnění zákazníků

Na konci minulého týdne Volkswagen zveřejnil obří svolávací akci kvůli možným problémům s řízením. Týká se až čtyř milionů aut napříč celým koncernem. Teď ho pro změnu čeká miliardové odškodnění zákazníků za nesprávně prodávané finanční produkty.
Německý automobilový gigant Volkswagen se připravuje zveřejnit obrovský finanční dopad na své hospodaření v souvislosti s programem odškodnění v hodnotě devět miliard liber (256 miliard korun) v oblasti financování automobilů. A to několik měsíců poté, co spolu se skupinou konkurenčních firem zavedení programu právně napadl. Dnes o tom informovala televize Sky News, podle které se dopady na Volkswagen budou pohybovat v řádu stovek milionů liber.
Televize zjistila, že společnost Volkswagen Financial Services (VWFS) peníze vyčlenila na odškodnění motoristů, kterým byly v průběhu několika let nesprávně prodávány finanční produkty. Příslušné účetní výkazy, které by měly být zveřejněny tento týden, poskytnou první náznak výše finančního dopadu skandálu na Volkswagen – vlastníka značek Audi, Seat a Škoda.
Analytici dnes uvedli, že na základě rezerv, které vytvořili konkurenti včetně BMW a Mercedes-Benz, by Volkswagen musel za finanční rok 2025 vytvořit rezervu nejméně 500 milionů liber (14,2 miliardy korun) na nároky na odškodnění. Předchozí odhady naznačovaly, že celkový účet pro Volkswagen by mohl činit přibližně 1,5 miliardy liber.
Pokud se uvedená částka potvrdí, Volkswagen by se zařadil mezi společnosti, které na skandálu s financováním automobilů finančně utrpěly nejvíce. "Společnost VWFS přistoupila k tvorbě rezerv důkladně a odpovědně," odpověděl na dotaz Sky News mluvčí společnosti Volkswagen Financial Services.
Televize Sky News na začátku letošního roku zveřejnila jména subjektů, které program odškodnění napadají. Program prosadil britský Úřad pro finanční etiku (FCA).
Předtím se zdálo, že vyhlídky na rozsáhlý právní spor ustoupily. Organizace Finance & Leasing Association (FLA), jejíž členové loni poskytli 55 miliard liber na pomoc spotřebitelům při nákupu automobilů, totiž na poslední chvíli změnila názor a upustila od plánů program FCA napadnout. Řada významných poskytovatelů financování automobilů, včetně Barclays, Lloyds Banking Group, Santander a Close Brothers, se rovněž rozhodla nepodnikat právní kroky, přestože si vytvořila rezervy na odškodnění v objemu stovek milionů liber.
Spotřebitelská organizace Consumer Voice rovněž napadá FCA s argumentem, že program by poškozeným motoristům poskytl nižší odškodnění, než na jaké mají nárok.
Koncern Volkswagen se nyní potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst z celkového počtu asi 663 tisíc či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
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