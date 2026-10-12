Dacia zase kouzlila s cenami. Rivala Octavie prodává nebezpečně levně, kompromisy ale nedělá

Před dvaceti lety byl hvězdou stánku Dacie na pařížském autosalonu první Logan s karoserií kombi, letos je to opět praktické kombi. Striker má ale s prvním logem společné snad jen jméno výrobce, protože rumunská automobilka udělala za dvě dekády obrovský skok dopředu. Navzdory tomu stále zůstává dostupnou značkou pro masy. A dokazuje to i základní cena nového Strikeru.
Je to auto, které Dacii dlouho chybělo. Klasické rodinné kombi, které by se mohlo postavit Octavii nebo Golfu. A spíše užitkový Jogger takovou pozici zastávat nechtěl a nemohl. Striker je tak právem hlavní hvězdou stánku značky na pařížském autosalonu a s jeho zahájením zveřejnila i ceník vozu. A v Česku je výrazně pod avizovanými 25 tisíci eury. Základní verze Essential totiž stojí 499 900 korun, což ze Strikeru dělá jeden z nejlevnějších kompaktních kombíků na trhu. Níže se dokáže dostat jen Hyundai i30, Kia K4 stojí v základu stejně.
Pod kapotou je v takovém případě mildhybridní tříválcová dvanáctistovka s pohonem na LPG o výkonu 103 kW v kombinaci s manuálním šestikvaltem. Se zrychlením z 0 na 100 km/h za 10,6 vteřiny to není kdovíjaký sprinter, průměrná spotřeba 5,3 litru benzinu a 6,7 litru plynu na 100 km to ale dokáže vyvážit. Stejný motor se nabízí i s dvouspojkovým automatem, jenže až ve vyšším stupni Expression.
Co všechno základní Striker za půl milionu nabízí? Manuální klimatizaci, multimediální systém s desetipalcovou obrazovkou, rádio se čtyřmi reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory a kameru, adaptivní tempomat, potkávací LED světla nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Dohromady Dacia nabídne v Česku čtyři výbavové stupně, plné složení výbav najdete v přiloženém boxu. Vypíchnout ale můžeme třeba parkovací brzdu s režimem Auto hold, která je standardem od druhého výbavového stupně, nebo chlazenou bezdrátovou nabíječku na chytré telefony u nejvyšší výbavy Journey. Oboje slaví v daciích svou premiéru. Poprvé se také u všech výbav objevuje sedmipalcový přístrojový štít, využívající optickou reflexi, tedy promítání informací pomocí 3D plovoucího obrazu.
Výbavy Dacie Striker
Základní stupeň Essential (od 499 900 korun) obsahuje manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovou obrazovkou a čtyřmi reproduktory, digitální budíky, couvací kameru, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, adaptivní tempomat, vyhřívaná zrcátka, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Výbava Expression (od 545 900 korun) přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatické stěrače, umělou kůží potažený volant, chlazenou schránku mezi předními sedadly, funkci Auto hold nebo 17palcová litá kola. Stupeň Extreme (od 666 900 korun) má navíc třeba navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, bezklíčové odemykání a startování, sklápění zadních opěradel ze zavazadlového prostoru, čalounění materiálem MicroCloud, panoramatické střešní okno, mlhovky, anténu ve tvaru žraločí ploutve nebo 18palcová litá kola.
Stupeň Journey (od 632 900 korun) má oproti verzi Expression navíc navigaci, audiosystém se šesti reproduktory, vyhřívání předních sedadel a volantu, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů s chlazením, bezklíčkové odemykání a startování, elektrické víko kufru nebo 18palcová litá kola.
Vedle plynového mild-hybridu má Striker ještě dvě další elektrifikované jednotky. Hybrid 155 je full-hybrid s pohonem předních kol kombinující zážehovou osmnáctistovku s elektromotorem a startér/generátorem. K tomu má automat se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma stupni pro elektrický motor a baterku s kapacitou 1,4 kWh. Dohromady má výkon 116 kW a v čistě městském provozu jezdí hybridní Striker až 80 procent času na elektřinu. Odpovídá tomu i průměrná spotřeba 4,2 l / 100 km.
Časté návštěvníky horských oblastí by mohla zajímat verze hybrid 150 4x4, což je mild-hybrid s pohonem všech kol. Základem je 48V tříválcová dvanáctistovka o výkonu 103 kW vpředu s elektromotorem o výkonu 23 kW na zadní nápravě. Pohon je spojený se šestistupňovým dvouspojkovým automatem, přičemž maximální kombinovaný výkon je 110 kW a průměrná spotřeba 5,3 l / 100 km. Světlá výška je u ní mimochodem 20 cm.
Dacia se cenově opět snažila, takže i nejdražší a nejlépe vybavená verze jen o necelých deset tisíc korun překročí hranici 700 tisíc. Nejlevnější hybrid je mimochodem za 619 900 korun a čtyřkolka je za 662 900 korun.
Ceník – Dacia Striker
Essential
Expression
Extreme
Journey
mild-hybrid-G 140
499 900 Kč
545 900 Kč
—
—
mild-hybrid-G 140 EDC
—
585 900 Kč
—
632 900 Kč
hybrid 155
—
619 900 Kč
666 900 Kč
666 900 Kč
hybrid 150 4×4
—
662 900 Kč
709 900 Kč
709 900 Kč
Kromě příznivé ceny Striker boduje i velkým vnitřním prostorem. Při délce 4620 mm, z níž 2704 mm ukrajuje rozvor náprav, je Striker o chlup kratší než Škoda Octavia, ale s delším rozvorem. A to je vzadu na prostoru před koleny rozhodně znát. Rumunské kombi je prostorné ve všech směrech a čtyři dospělé odveze bez problémů. Ten pátý to tak snadné mít nebude, středový tunel je docela vysoký a výrazně omezuje prostor pro nohy. Možná na kratší trasy…
Velikost kufru trochu záleží na zvolené motorizaci. Základní plynový mild-hybrid má 602 litrů, čtyřkolka 586 litrů a klasický hybrid 571 litrů. Zajímavé je, že po sklopení zadních sedadel má největší objem 1621 litrů čtyřkolka, plynový mild-hybrid i full-hybrid mají 1591, respektive 1590 litrů. Jak dokazuje srovnávací tabulka, Striker sice na Octavii nemá, ale zbytku segmentu se dokáže vyrovnat.
Srovnání s konkurencí
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Cena od
Dacia Striker
4620/1824/1525 mm
2704 mm
602/1591 l
499 900 Kč
Hyundai i30 Kombi
4585/1795/1465 mm
2650 mm
602/1650 l
479 990 Kč
Kia K4 Sportswagon
4695/1850/1435 mm
2720 mm
604/1439 l
499 980 Kč
Opel Astra ST
4642/1860/1443 mm
2732 mm
597/1634 l
599 990 Kč
Peugeot 308 SW
4636/1852/1454 mm
2732 mm
551/1449 l
710 000 Kč
Seat Leon Sportstourer
4642/1799/1448 mm
2686 mm
620/1600 l
544 900 Kč
Škoda Octavia Combi
4698/1829/1468 mm
2667 mm
640/1700 l
639 900 Kč
Toyota Corolla TS
4650/1790/1435 mm
2700 mm
596/1606 l
649 900 Kč
Volkswagen Golf Variant
4635/1789/1459 mm
2669 mm
611/1645 l
614 000 Kč
Navíc rumunská automobilka sází i na to, že Striker nebude vizuálně jen klasické kombi, ale jakýsi kříženec mezi kombi s SUV. Přidaným plastovým obložením spodní části karoserie zvyšuje ve všech výbavách robustnost auta, o světlé výšce u čtyřkolky byla řeč. Předokolka s 19 centimetry ale také zásadně nezaostává. Nová je oproti stávajícím modelům značky i grafika světel vpředu a vzadu ve tvaru písmene T.
Naopak interiér vychází z koncepce známé z dalších moderních dacií, byť ozvláštněné třeba textilním potahem palubní desky před spolujezdcem. Pod centrálním displejem tak nechybí fyzická tlačítka třeba pro ovládání klimatizace, volič automatu má tradiční podobu krátké páčky. Úplně nový je tvar předních sedadel, škoda, že ve výbavě Extreme pořád z neprodyšného materiálu MicroCloud.
Dacia se pak chlubí i vysokou kabinou, která má dohromady 30,9 litru odkládacích prostor. Dále nechybí ani háčky na příslušenství YouClip nebo praktická polička před spolujezdcem.
Prodejci značky začnou objednávky na Striker přijímat od zítřka, tedy 13. října. Záruka je standardně na tři roky nebo 100 tisíc kilometrů, nicméně každoročními servisními prohlídkami ji lze navýšit až na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů.
Nejen Striker
Další velkou pařížskou novinkou je Spring, lépe řečeno jeho druhá generace. Městský elektromobil se dočkal kompletní proměny, navíc se už nevyrábí v Číně ale ve Slovinsku. Má to svou logiku, Spring je totiž nově dvojčetem Renaultu Twingo, s nímž sdílí i výrobní linku.
Přední kola tak bude vždy roztáčet 60kW elektromotor a v útrobách bude 27,5kWh baterka. Podle Dacie stačí na dojezd kolem 250 kilometrů, spotřeba 12,7 kWh / 100 km patří k nejnižším na trhu. Základní verze nabídne pouze 6,6kW palubní nabíječku, z 15 na 80 procent se tak auto z běžné zásuvky nabije za devět hodin. Pokud ale máte 7kW wallbox, pak se dostanete ve stejné disciplíně na 2 hodiny a 55 minut.
50kW DC nabíjení bude za příplatek podobně jako 11kW palubní nabíječka. U rychlonabíjení se pak z 15 na 80 procent dostanete za 28 minut. Podobně jako u současné generace nechybí funkce V2L s možností udělat z auta mobilní powerbanku.
Na rozdíl od Twinga má Spring otevírací přední kapotu a pod ním 18litrový frunk doplňující 337litrový kufr. Oproti předchůdci auto vyrostlo o 15 cm do délky a 18 cm do šířky a na vnitřním prostoru je to hodně znát. Základní cena má navíc zůstat příznivá, pod 20 tisíc eur, tedy asi 490 tisíci korun.
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