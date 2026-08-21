Citroëny jezdí zadarmo, VW Golf stojí pod 600 tisíc. Značky se předhánějí v obřích slevách

I když se léto pomalu blíží ke konci, automobilky v Česku rozhodně nezahálejí. Než vypustí na trh podzimní záplavu novinek, přicházejí s dalšími akčními slevami na stávající modely. Nejnověji Volkswagen s akční řadou Family, která stlačila ceny Golfu pod hranici 600 tisíc. Vysoké slevy ale mají i další značky ze spektra těch tradičních, i novějších především čínského původu.
Už se stalo tradicí, že české zastoupení Volkswagenu přichází pravidelně s akčními modely. Na jaře to třeba byla mimořádně výhodná edice Love určená menším modelům, která stlačila cenu základního Pola těsně pod hranici 400 tisíc korun. Aktuální série Family, jak už samotný název napovídá, se naopak zaměřuje na větší auta z německé nabídky. Rodinná, aby tak edice dostála svému jménu.
Výhodněji tak koupíte Golf a Golf Variant, Passat Variant, T-Roc, Tiguan a také Tayron. Vedle výbavy Family, vycházející vždy z běžného stupně Life, existuje ještě R-Line Family, vycházející ze sportovně laděného provedení R-Line. Nejlevnější je samozřejmě kompaktní Golf, který se po delší době opět dostal pod hranici 600 tisíc korun. S 1.5 TSI o výkonu 85 kW a manuální převodovkou stojí 589 tisíc korun. Oproti zmíněné výbavě Life dosahuje cenová pobídka u základní verze 111 900 korun. Nemluvě o výbavě navíc, která akční model dále zvýhodňuje.
Golf Variant začíná v akční verzi na 614 tisících korunách (běžně 726 900 korun), Passat Variant se nabízí jen jako R-Line Family od 1 099 000 Kč (běžně 1 339 000 Kč), T-Roc stojí od 739 000 Kč (běžně 804 000 Kč), Tiguan od 929 000 Kč (běžně 1 040 000 Kč) a konečně Tayron startuje na 999 000 korunách (běžně 1 161 000 Kč). Ve všech případech jde o slevu v řádu vysokých desítek tisíc korun a zároveň i o novou nejlevnější verzi daného modelu.
Zamířit můžeme i k sesterskému Audi, u něhož se pomalu loučí stávající generace SUV Q8. A protože se i u čtyř kruhů stalo tradicí vyprovázet auto akční verzí, existuje model Perfection. Dostupný bude jak ze skladů, tak je možné stále ještě zadat tuto verzi do výroby, přičemž jde o kombinaci cenového zvýhodnění a výbavy navíc.
Ona výbava bez příplatku zahrnuje metalízu, interiér S line a paket Technology (normálně stojí 75 100 Kč) s Matrix LED světly, řízením všech kol, adaptivními tlumiči nebo sledováním mrtvých úhlů. Je evidentní, že Audi cílí na firemní klienty, protože základní cenu 1 649 900 korun komunikuje bez daně. S DPH to je 1 996 379 korun (standardně Q8 stojí od 2 162 900 korun). Jedná se přitom o třílitrový vznětový mildhybridní šestiválec s 210 kW a pohonem všech kol. Kromě verze RS jsou ale do nabídky Perfection zahrnuty všechny motorové varianty Q8.
Výraznou slevu až 272 tisíc nabízí Mitsubishi na plug-in hybridní Outlander v akční verzi Diamond Top. Ta tak začíná na 1 303 950 korunách. Nižší akční model Diamond stojí od 1 232 950 korun, tam je řeč o zvýhodnění 229 tisíc korun. V obou případech jde o auta ze skladových zásob, kombinací ceny a výbavy jsou však výrazně výhodnější než verze ze standardního ceníku.
Tradičně štědrá je také Mazda. U ní lze získat slevu na všechny modely, nejvíce na plug-in hybridní CX-60 a CX-80: 200 tisíc korun. U menší CX-30 je to ale třeba až 150 tisíc korun. Vzniká tím také paradoxní situace: elektrická Mazda 6e se totiž díky vyššímu bonusu prodává levněji – od 964 900 Kč – ve verzi s vyšším výkonem a větší baterkou (která má ale nevýhodu výrazně pomalejšího nabíjení).
U japonských značek je klidně možné ještě chvíli zůstat, protože Nissan nedávno uvedl na trh omlazený X-Trail, u něhož teď nabízí pohon všech kol bez příplatku. To znamená, že předokolka v hybridní verzi e-Force se 150 kW i čtyřkolka v hybridní verzi e-Force se 157 kW stojí stejně od 989 990 korun.
Rodinné SUV se navíc doprodává v předchozím provedení, kde vyčnívá zvýhodněná výbava Summer Edition: ta se nabízí s přeplňovaným zážehovým mildhybridem a kombinací slevy a výbavy navíc je zvýhodněná o 40 tisíc. X-Trail s ní tak startuje na 799 990 korunách. Český dovozce japonské značky pak nabízí slevy i na další modely včetně třeba elektrické Micry.
Stejného dovozce jako Nissan má do Česka i poslední měsíce mimořádně populární čínská dvojice Omoda & Jaecoo, která také láká na letní nabídku, tentokrát na skladová auta. Bonus dosahuje 60 tisíc u Omody 5, Jaecoo 5 a hybridního Jaecoo 7 a končí u 150 tisíc u Omody 9. Zvýhodněná jsou nicméně všechna v Česku aktuálně prodávaná auta s výjimkou nového Jaecoo 8, jehož prodej brzy začne.
Na slevy lákají i další čínské automobilky. Třeba MG, které letos spadlo na úkor Omody & Jaecoo z pozice nejprodávanější čínské značky, dává slevy v řádech desítek tisíc. U MG3 je to na skladová auta 50 až 65 tisíc, u SUV ZS 50 až 60 tisíc, dalších deset tisíc navrch může přidat výkupní bonus. Větší SUV HS láká podle motoru a výbavy na slevy 50 až 80 tisíc a základní cenu od 624 990 korun.
Skladová auta zvýhodňuje už nějakou dobu další čínská značka Chery. Podle modelu je to 60 až 90 tisíc korun. Dovozce také k novým autům dává palivovou kartu až na čtyři tisíce korun.
Palivo zadarmo rozdává i Citroën, ale v podstatně štědřejší výši. U skladových aut nabízí palivový příspěvek v hodnotě 10 tisíc u C3 Aircross, 20 tisíc u Berlinga a C4, 10 až 25 tisíc u C3 a 30 tisíc u C5 Aircross. Francouzi mají tradičně i cenová zvýhodnění na celou modelovou řadu, bonus při využití financování a výkupní bonus. Více než kde jinde u Citroënu platí, že ceníkové ceny jsou opravdu jen orientační.
Na vybrané akční nabídky, které momentálně dovozci poskytují, se podívejte do galerie.
Na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem stojí vlaky kvůli závadě na vedení v Úvalech
Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl v pátek ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnoven po 08:00, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah lze za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o deset až 45 minut.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj
Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.
Proč je plisovana sukně opět absolutním hitem letošní sezóny?
Módní trendy se neustále proměňují, ale některé kousky mají jedinečnou schopnost vracet se na výsluní s ještě větší elegancí. Přesně to se odehrává právě teď, kdy ulice metropolí i přehlídková mola ovládla nesmírně ženská a poutavá silueta.
Nenechte si ujít: Mrazivý film o rozpadu rodiny a společnosti i příběh Durrella v zoo
Seriálové drama o dospívání na zděděném ostrově, filmový vhled do maďarské historie od režiséra oscarového Saulova syna, energický koncert jižanského country s českou krví, divadelní inscenace o slavném přírodovědci v prostředí pražské zoo nebo výstava australského umělce Tauschkeho v Galerii Portheimka.
Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.