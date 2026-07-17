Čínský útok cenou zasáhl SUV. Levnější model nemá ani Dacia, ovšem s jakými kompromisy?

Levné čínské automobily Evropu v posledních letech nezaplavily tak, jak se někteří domnívali. Mezi SUV jsou přesto právě donedávna neznámé značky cenovou politikou velmi agresivní a mnohdy výrazně „podsekávají“ zavedená jména. Dobře je to vidět i na českém trhu. Mezi desítkou nejlevnějších SUV jsou totiž hned tři čínské modely a další pak poměrně hlasitě klepou na dveře žebříčku.
Renault Captur – 460 960 Kč
Renault na začátku prázdnin spustil další vlnu slev, která dopadla i na Captur. Malé SUV se tak prodává od 460 960 korun ve verzi s přeplňovanou benzinovou dvanáctistovkou o výkonu 84 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava Evolution obsahuje manuální klimatizaci, 10,4palcový multimediální systém, zadní parkovací senzory a kameru, LED přední světla nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Při využití značkového financování se dá na ceně auta ušetřit ještě dalších 30 tisíc korun.
Renault Captur – 460 960 Kč
Renault na začátku prázdnin spustil další vlnu slev, která dopadla i na Captur. Malé SUV se tak prodává od 460 960 korun ve verzi s přeplňovanou benzinovou dvanáctistovkou o výkonu 84 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava Evolution obsahuje manuální klimatizaci, 10,4palcový multimediální systém, zadní parkovací senzory a kameru, LED přední světla nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Při využití značkového financování se dá na ceně auta ušetřit ještě dalších 30 tisíc korun.
Kia Stonic – 459 980 Kč
Kia má v nabídce hned deset modelů kategorie SUV, jen jediný se ale vejde do žebříčku těch nejlevnějších. Z kraje roku omlazený Stonic vychází na 459 980 korun v základní verzi s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 74 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.
I v tomto případě je základní výbava Comfort relativně bohatá. Obsahuje manuální klimatizaci, 12,3palcový multimediální systém s navigací, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory nebo 15palcová ocelová kola s kryty.
Dalších 20 tisíc korun z ceny vozu ušetříte, pokud protiúčtem necháte u prodejce staré auto.
Citroën C3 Aircross – 455 000 Kč
Citroën sice na léto nepřipravil žádnou novou akční nabídku, už pár týdnů ale umí napříč nabídkou přibalit na cestu osmiletou záruku s omezením na 200 tisíc kilometrů. Za příplatek, samozřejmě, i tak je to ale poměrně bezprecedentní. A tak s ní můžete koupit třeba i nejlevnější C3 Aircross za 455 tisíc korun, který má pod kapotou 74kW tříválcovou dvanáctistovku s manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava You pak obsahuje manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, dokovací stanici pro chytrý telefon místo klasického multimediálního systému nebo 16palcová ocelová kola s kryty. Výhodou auta je jeho velikost, na rozdíl od většiny ostatních levných modelů je tohle kompaktní SUV.
Mimochodem při využití značkového financování a výkupu staršího auta je možné cenu snížit o dalších 35 tisíc korun.
Opel Mokka – 449 990 Kč
Opel Mokka je stálicí žebříčků o nejlevnější SUV na českém trhu. Možná i kvůli ceně se stále těší stabilnímu zájmu zákazníků. Vždyť nejlevněji ho teď pořídíte za 449 990 korun. Podobně jako C3 Aircross má u toho přeplňovanou tříválcovou dvanáctistovku s manuální šestistupňovou převodovkou, ovšem naladěnou na 100 kW.
Výbava Edition obsahuje automatickou klimatizaci, 10palcový multimediální systém, zadní parkovací senzory, LED přední světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
MG ZS – 449 990 Kč
První z čínských SUV je zhruba v polovině žebříčku. MG ZS dlouho platilo za prakticky nejlevnější SUV na trhu, druhá generace ale vyrostla, dospěla a podražila. Momentálně se prodává od 449 990 korun s 85kW atmosférickou benzinovou patnáctistovkou a manuální pětistupňovou převodovkou.
Výbava Excite obsahuje mimo jiné manuální klimatizaci, 10,25palcový multimediální systém s navigací, zadní parkovací senzory a kameru, sledování mrtvých úhlů nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
10 tisíc ze základní ceny pak MG umí „sundat“ v rámci výkupního bonusu.
Evo 5 – 449 900 Kč
Dalším čínským modelem v žebříčku je Evo 5, což je jen BAIC X35 s jiným logem. Prodává se za 449 900 korun s přeplňovanou benzinovou patnáctistovkou o výkonu 93,5 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.
Na rozdíl od dalších konkurentů tento model nemá asistenty typu hlídání překročení rychlosti nebo hlídání jízdy v pruzích: dováží se totiž na výjimku pro menší sérii aut, podobně jako některé další modely různých čínských značek. Ve výbavě ale nechybí manuální klimatizace, osmipalcový multimediální systém, zadní parkovací kamera a senzory, LED světla nebo 17palcová litá kola.
Mimochodem nedaleko nejlevnější desítky je i další model Evo, Cuatro stojí od 474 900 korun.
Dacia Duster – 441 900 Kč
Nejlevnější Dacia Duster za 441 900 korun se oproti konkurenci vymyká typem pohonu. Jedná se totiž o přeplňovanou tříválcovou dvanáctistovku s pohonem na LPG. Výkon je 90 kW, na přední kola přenáší sílu šestistupňová manuální převodovka.
Výbava Essential obsahuje třeba manuální klimatizaci, dokovací stanici pro chytré telefony s rádiem, zadní parkovací senzory, dálková LED světla nebo 16palcová ocelová kola.
Fiat 600 – 419 900 Kč
S příchodem základní benzinové dvanáctistovky se 74 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou se Fiatu 600 povedlo zlevnit na velmi lákavou sumu od 419 900 korun. To z něj dělá jedno z nejlevnějších SUV v zemi velmi blízké běžným hatchbackům.
Výbava Pop pak obsahuje třeba automatickou klimatizaci, 10,25palcový multimediální systém, zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, LED světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
KGM Tivoli – 409 900 Kč
Korejské KGM, dříve SsangYong, doprodává ze skladů své nejmenší SUV Tivoli a opatřil ho akční cenovkou od 409 900 korun. Za ni má pod kapotou přeplňovanou benzinovou patnáctistovku se 120 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava Style obsahuje manuální klimatizaci, devítipalcový multimediální systém s navigací, zadní parkovací senzory a kameru, vyhřívání předních sedadel a volantu nebo 16palcová litá kola.
BAIC X35 – 399 900 Kč
Nejlevnějším novým SUV v Česku zůstává čínský BAIC X35, což je také základ již zmíněného modelu Evo 5. Pod kapotou však má přeplňovanou patnáctistovku se 100 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.
Nicméně podobně jako pro mnoho čínských aut platí, že X35 má schválení v rámci menší série, což znamená výjimku z povinných asistentů a dalších bezpečnostních prvků. A tak sice auto nepípá, ale má také jen dva čelní airbagy. Dále jeho výbava obsahuje manuální klimatizaci, osmipalcový multimediální systém, zadní parkovací senzory a kameru, střešní okno, LED světla nebo 17palcová litá kola.
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