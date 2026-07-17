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Nové automobily

Čínský útok cenou zasáhl SUV. Levnější model nemá ani Dacia, ovšem s jakými kompromisy?

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Levné čínské automobily Evropu v posledních letech nezaplavily tak, jak se někteří domnívali. Mezi SUV jsou přesto právě donedávna neznámé značky cenovou politikou velmi agresivní a mnohdy výrazně „podsekávají“ zavedená jména. Dobře je to vidět i na českém trhu. Mezi desítkou nejlevnějších SUV jsou totiž hned tři čínské modely a další pak poměrně hlasitě klepou na dveře žebříčku.

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Renault Captur – 460 960 Kč

Renault Captur
Renault CapturFoto: Renault

Renault na začátku prázdnin spustil další vlnu slev, která dopadla i na Captur. Malé SUV se tak prodává od 460 960 korun ve verzi s přeplňovanou benzinovou dvanáctistovkou o výkonu 84 kW a manuální šestistupňovou převodovkou.

Výbava Evolution obsahuje manuální klimatizaci, 10,4palcový multimediální systém, zadní parkovací senzory a kameru, LED přední světla nebo 17palcová ocelová kola s kryty.

Při využití značkového financování se dá na ceně auta ušetřit ještě dalších 30 tisíc korun.

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