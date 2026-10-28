Číňané posílají do Česka další značku. Lepas chce být prémiovější, zatím hledá vlastní tvář

Čínský koncern Chery chystá pro český trh další automobilovou značku. Lepas má být stylovější a prémiovější alternativou k ostatním vozům skupiny, konkrétní ceny ale zatím nejsou známé. V rozhovoru s šéfem značky pro Česko a Slovensko Alexem Zhangem se navíc ukazuje, že odlišit dalšího sourozence od Omody, Jaecoo a Chery nebude jednoduché.
Alex Zhang umí česky říct dobrý den, děkuji a samozřejmě „na zdraví“, i v té neformální variantě. Na začátek kariéry v zemi, kde má na starosti uvést na trh další čínskou automobilovou značku, to není špatný základ.
Manažer koncernu Chery do Česka začal létat loni, když se na zdejším trhu začala etablovat stejnojmenná značka Chery, a letos v tom pokračuje. Tentokrát jako člověk odpovědný za značku Lepas, dalšího člena rychle se rozrůstající rodiny čínské skupiny.
Ta uspořádala v říjnu v domovském městě Wu-chu monumentální konferenci o inovacích, jejíž rozměry dost přiléhavě odpovídaly ambicím automobilky. Chery na ni pozvalo zhruba dva tisíce novinářů, influencerů a obchodních partnerů z celého světa.
Včetně těch českých. Během týdne bylo možné navštívit továrnu, kde se nesmělo fotografovat, nahlédnout pod pokličku toho, co Chery chystá v oblasti IT technologií a robotiky, prohlédnout si dosud neodhalené plánované budoucí modely. A s těmi, které teď míří na evropské trhy, se krátce projet na vyhrazeném parkovišti.
Vozy Lepas jsou totiž určené pouze pro export. Čínský koncern Chery staví značku aktuálně na třech SUV označených L4, L6 a L8. Značka používá sdílenou platformu a pohonné jednotky s ostatními vozy z koncernu a nabídnou jak čistě elektrický pohon, tak i plug-in hybrid.
Lepas L4 je nejmenší SUV dlouhé 4,4 metru, které se velikostně blíží Škodě Karoq nebo Volkswagenu T-Roc. Elektrická verze má baterii LFP s užitnou kapacitou 65 kWh, elektromotor o výkonu 160 kW (217 koní) a podle výrobce dojezd až 450 kilometrů, který zatím čeká na homologaci.
Lepas L6 je středně velké SUV rozměrově blízké VW Tiguan. Nabídne čistě elektrický pohon i plug-in hybrid. Elektrická verze používá stejnou techniku jako menší L4, plug-in hybrid kombinuje benzinový motor 1.5 TGDI s elektromotorem, celkový výkon činí 205 kW (279 koní) a baterie má kapacitu 18,4 kWh. Výrobce zatím nepotvrdil elektrický dojezd pro evropský trh.
Lepas L8 je pak vlajkovou lodí značky blížící se Škodě Kodiaq, i když Lepas je kratší. V Evropě se představuje jako plug-in hybrid se stejnou technikou z L6, elektrický dojezd údajně dosahuje zhruba 90 kilometrů a celkový dojezd na elektřinu a benzin přesahuje 1100 kilometrů.
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Na parkovišti pak pro nás stojí všechna auta ke krátkému vyzkoušení. Jsou výrazná především barvami, jinak se drží poměrně konvenčního pojetí SUV. Výraznějším detailem jsou pouze přední světlomety se „zobáčkem“, ale pouze na modelech L8 a pak L6 PHEV. Mají připomínat zorničku leoparda. Lepas je totiž zkratkou slov leopard a „passion“ neboli vášeň. Ano, takhle funguje čínský marketing…
Na krátké trati působila auta typicky měkce, ale podvozkově jistěji než jiné čínské modely, které se už prodávají v Česku. Na definitivní soud to ale nestačilo.
Uvnitř se žádná revoluce nekoná: velký na výšku postavený displej, minimum překvapení a zvláštně vysoká pozice za volantem. Platí to i pro plug-in hybridy, nejen pro elektromobily. Interiér ale působí na první pohled kvalitně a designově čistě. Lepasy jsou zkrátka auta, která chtějí nabídnout známý recept a techniku, ale v novém, hezčím kabátě.
Právě vysvětlit, proč by si zákazníci měli vybrat zrovna tuto značku, bude pro Alexe Zhanga jedním z hlavních úkolů. V koncernu, který už v Česku prodává vozy Chery, Omoda a Jaecoo, totiž Lepas nevstupuje na prázdný trh. A jak vyplývá z našeho rozhovoru, ani jeho vlastní vedení zatím nepovažuje odlišení jednotlivých značek za jednoduchou disciplínu.
Co je Lepas zač
Lepas je rok stará značka skupiny Chery určená pro zahraniční trhy. Název údajně vznikl spojením anglických slov „leopard“ a „passion“, tedy leopard a vášeň. Takto poněkud násilně (na poměry Evropana) pracuje čínský marketing.
Koncern Chery má mnoho značek, vozy Chery mají být tradičnější a pragmatické, Omoda se profiluje jako módní, Jaecoo sází na styl inspirovaný Range Roverem. Lepas má být elegantnější a posunutý výše.
Technicky jsou ale auta téměř stejná, využívají společné zázemí koncernu a sdílejí konstrukční základy. Rozdíly mají spočívat v designu a výbavě.
„Chery v Česku uplatňuje strategii více značek a uvádí je postupně. Mezi jednotlivými značkami bývá rozestup přibližně šest až dvanáct měsíců. Po uvedení první přichází druhá,“ dodává Zhang.
Přesný termín v případě Lepasu uvést nechce, ale stane se tak podle jeho slov v první polovině příštího roku. Podrobnosti o cenách a konkrétní dostupnosti jednotlivých verzí mají přijít později. Pro český trh se zpočátku počítá s uvedením L6 EV a L8 PHEV.
„Důvodem není jen samotná příprava automobilů. Dealeři musí upravit showroomy, přizpůsobit jejich vzhled nové značce a zajistit potřebné zázemí. Stavební úpravy a příprava prodejních míst mohou zabrat až rok,“ připouští Zhang.
Na otázku, který z modelů bude podle jejich odhadů nejprodávanější, Zhang odmítá tipovat. Uvádí příklad z dosavadních zkušeností s jinými modely koncernu.
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„Podle našich předpokladů jsme si mysleli, že Tiggo 7 by mohlo být nejpopulárnější, přitom realita trhu nakonec ukázala, že žádanější je větší Tiggo 9. Proto nechci v případě Lepasu předjímat,“ dodává.
Proč nepřijdou všechny modely najednou, tedy i L4 a L6 PHEV, Zhang vysvětluje: „Pro evropský trh musí automobilka získat homologace, a nyní potřebujeme ještě téměř tři měsíce na přípravu všech důležitých schvalovacích procesů pro každou verzi.“
Na otázku, zda se časem v nabídce objeví také sedany nebo hatchbacky, Zhang odpovídá, že modely má značka připravené, ale jejich uvedení musí nejprve dávat ekonomický smysl.
„Musíme provést rozsáhlý průzkum trhu, abychom zjistili, zda je dostatečně velký na to, aby tuto investici ospravedlnil,“ připouští a dodává: „Pro automobilku, která teprve buduje jméno, je logické soustředit se na segment, v němž může oslovit nejvíce zákazníků, a tím jsou nyní jednoznačně SUV.“
Jak odlišit další značku od stávajících
Evropského zákazníka při pohledu na modely Lepas napadne, že ve chvíli, kdy koncern přichází s dalšími a dalšími novými značkami, které navíc sdílejí identickou techniku, je velmi složité vtisknout jim originální tvář a odlišit je navzájem. Zástupce značky sám připouští, že odlišit Omodu, Jaecoo, Chery a Lepas není jednoduché. Srovnává se s velkými koncerny, které mají podobný problém.
„Volkswagen a Audi, Toyota a Lexus… Ani oni neuspěli hned a vše potřebuje čas. Víme, že to není jednoduché. Lepas vnímáme jako prémiovější model v porovnání s ostatními a věříme, že oslovíme i zajímavou cenou,“ myslí si Zhang.
Právě tady bude muset Lepas přesvědčit zákazníky. Pokud mají vozy sdílet technický základ s ostatními modely koncernu, nestačí jen jiná maska chladiče, odlišná světla, nový název a marketingové fráze o ladnosti leoparda. Zákazník musí poznat, za co si případně připlácí.
„Nelíbí se mi slovo konkurenti“
Na dotaz, s kým se chce Lepas měřit, Zhang odpovídá diplomaticky. „Z pohledu zákazníka konkurence samozřejmě existuje, ale my se budeme soustředit především na to, co nabízíme my. Víme, že český trh je specifický, Škoda Auto je jednička, což znamená, že vyhovuje požadavkům zákazníků. Musíme nabídnout dostatečný důvod, aby si zákazník vybral právě nás, a ne zavedenou Škodu nebo některou z ostatních značek,“ dodává šéf českého zastoupení Lepasu.
A nakonec podle něj rozhodne o úspěchu značek peněženka. Zhang přitom slibuje, že vozy mají být prémiové, ale cenově dostupné. Třeba největší L8 se na španělském trhu prodává od ceníkového zhruba milionu korun (Kodiaq PHEV startuje od 1,175 milionu), v aktuální akci se ale nabízí už za zhruba 850 tisíc korun.
První dojem z aut tak naznačuje, že Lepas nechce evropské zákazníky šokovat radikálním pojetím. Sází na vzhledově relativně konvenční SUV, ale hezké materiály, výrazné barvy a digitální interiér. Zda to bude stačit na prémiovější pozici, ukážou až ceny, výbava a především běžné testy na evropských silnicích.
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