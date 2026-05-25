Chystá se změna, která se nebude líbit každému. Škoda se připravuje na modernizaci Fabie

Škoda Auto má za sebou prodejně i finančně povedené období, což se také podepisuje na chystané modelové ofenzivě. Proto se na veřejnost dostávají informace o chystaných novinkách. Po druhé generaci Karoqu nebo hybridní Octavii teď přichází řada na modernizaci Fabie. A ta se podle všeho nemusí líbit úplně každému.
Budoucnost Škody Fabia bylo vždy ožehavým tématem. Už jenom proto, že segment malých aut je sice objemový, ale zároveň v něm nejsou tak vysoké marže. Takže v případě nutnosti osekávat portfolio kvůli emisím nebo dalším předpisům patří mezi první na ráně, tím spíše, že případné úpravy techniky jsou drahé. Zeptejte se těch nejmenších aut typu Škoda Citigo nebo Hyundai i10.
Takže se v roce 2023 objevila informace, že v roce 2026 nebo 2027 dojde ke konci výroby nejen Fabie, ale i Scaly a Kamiqu. Zkrátka aut na platformě MQB A0. To vše kvůli elektromobilitě a tehdy plánované podobě normy Euro 7. Ta měla výrazně osekat povolené emise, úpravy malých a levných aut by se proto nevyplatily.
Nakonec se ale povedlo prosadit mírnější variantu normy Euro 7, čímž se povedlo na dalších několik let zachránit i malé škodovky. Plán je teď prodloužit jejich život až za rok 2030, a to si třeba právě u Fabie vyžádá modernizaci. Vždyť čtvrtá generace je v prodeji od roku 2021. Jak by taková modernizace mohla vypadat teď naznačuje britský magazín Auto Express.
Jisté skoro je, že se některé vizuální změny nemusejí líbit úplně každému. Pokud se totiž vyplní předpoklad časopisu, přijde Fabia prakticky o všechna loga okřídlených šípů. Výjimkou budou ty na kolech. Je to jeden z prvků stylu Modern Solid, který začala automobilka aplikovat u svých elektromobilů. Teď by se měl tedy rozšířit na modely se spalovacími motory.
Kromě nové kapoty dojde k úpravě čelní masky, nárazníků i světel mimo jiné ve formě ostřejších diod pro denní svícení.
Do interiéru by se měl nastěhovat multimediální systém s nejnovějším softwarem. Zůstanou Fabii fyzické ovladače klimatizace? Třeba Epiq sice klaviaturu má, nicméně pro nastavení teploty stejně musíte do menu palubního systému.
Zásadní změny se odehrají pod kapotou, kam se – jak je známé už z dřívějška – nastěhuje mildhybridní pohon. Technický ředitel značky Johannes Neft Auto Expressu řekl, že elektrifikovaný motor bude připravený do konce příštího roku (v tu dobu by se také měla omlazená Fabia objevit) a dostanou ho i Scala nebo Kamiq. Klíčová je při zavádění řešení pro Škodu hlavně cena.
„Mildhybrid nám dává možnost nabídnout tuto technologii na její základní úrovni,“ říká Neft. „Především v západoevropských zemích jako Itálie nebo Španělsko je o tento typ motorů zájem a někdy ho dokonce potřebujete k vjezdu do center měst,“ dodává technický ředitel Škoda Auto. Právě tam by se elektrifikace měla projevit nejvíce, protože v kombinovaném provozu už je dnes i čistě benzinová Fabia mezi nejúspornějšími modely své třídy.
Jak automobilka několikrát zmiňovala, právě díky mírnějším emisním cílům a různému stupni elektrifikace se jí povede prodloužit život spalovacím motorům. „Budeme je vyrábět tak dlouho, dokud je budou zákazníci chtít, dokud to předpisy povolí a dokud to bude finančně dávat smysl,“ zopakoval pro britský časopis člen představenstva pro prodeje a marketing Martin Jahn.
Ruský duchovní Ilarion byl zadržen v Česku kvůli zakázaným látkám
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to v pondělí telegramový kanál Ilariona s tím, že duchovní považuje událost za provokaci.
„Neskutečně mě rozčiluje.“ Babiš ostře zaútočil na guvernéra ČNB. Opřel se i do bank
Atmosféra mezi vládou a Českou národní bankou houstne. Týden po drsných slovech guvernéra Aleše Michla o tom, že kvůli hlídání inflace neváhá zvednou úrokové sazby a „zdrtit ekonomiku“, reaguje na jestřábí rétoriku premiér Andrej Babiš (ANO). A posílá šéfovi centrální banky jasný vzkaz.
ŽIVĚ Sudetští Němci i Češi na závěr brněnského sjezdu uctili oběti okupace
Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Na místě bylo podle odhadu zpravodaje ČTK asi 500 lidí, protestujících desítky.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Nový Gudas? Může být náš šerif, říká trenér o Alscherovi. Jeho rodina má psí spřežení
Je jedním z osmi českých nováčků na hokejovém mistrovství světa a na ledě si ho zaručeně všimnete díky velké svalnaté postavě. 22letý tvrďák Marek Alscher ale ve Fribourgu přispěl i jedním důležitým gólem. Obránce, který v aktuální sezoně zapsal první čtyři starty v NHL, představuje jeho trenér Jan Krégl.