Čínské automobilky jsou často označovány za „kopírky známých aut“, u soudu ale tolik případů neskončilo. Jednou z výjimek je spor mezi Land Roverem a BYD o až příliš okatou inspiraci u hranatého britského Defenderu. A soud o něm rozhodl možná až překvapivě rychle.
Teprve na začátku listopadu vyšlo najevo, že britská automobilka Jaguar Land Rover nechala prohledat nizozemské kanceláře čínské automobilky BYD. Důvodem bylo její SUV Ti7, které prý až nápadně připomíná britský Defender. BYD už auto nabízí ve Velké Británii a chtěla jej uvést i na evropské trhy.
Podle Land Roveru však při jeho vývoji použila takzvané zpětné inženýrství: rozebrala tedy originální Defender a nechala se jím inspirovat. Dokládá to různými až nápadně podobnými částmi vozu.
A nizozemský soud dal britské automobilce zapravdu. Koncem minulého týdne totiž vynesl předběžný rozsudek, podle něhož BYD auto nesmí prodávat v zemích Evropské unie. „Charakteristické designové prvky (Defenderu – pozn. red.) lze najít na BYD Ti7,“ cituje agentura Reuters soud.
Obě auta se podobají třeba v rovném hranatém provedení střechy, v zadních partiích, kolem hranatých blatníků nebo lakovanými prvky v zadních sloupcích. BYD přitom není jediná čínská automobilka, která vyrábí okatou kopii Defenderu, nicméně zatím je jedinou, která už s ní přišla do Evropy. Další značky se na to teprve chystají, jestli bude reakce Land Roveru podobná, je otázka.
Rozhodnutí soudu mimochodem zahrnuje i případné znemožnění výroby v maďarské továrně BYD, to ale naopak nemohlo zakázat prodej auta ve Velké Británii. Land Rover už uvedl, že se proti čínské kopii bude soudní cestou bránit i tam.
Britská automobilka také nechtěla rozhodnutí příliš komentovat, ta čínská Reuters řekla, že s ním silně nesouhlasí, přičemž Ti7 je „výsledkem vlastního designového vývoje“. BYD se také plánuje proti rozhodnutí bránit.
Připomeňme, že BYD Ti7 je pětimetrové sedmimístné SUV, které používá takzvaný prodlužovač dojezdu. Jeho základem je přeplňovaná benzinová patnáctistovka doplněná dvěma elektromotory. Celkový výkon je 300 kW, přičemž ale spalovací agregát se většinou chová jen jako generátor elektrické energie. Tu pak ukládá do 35,6kWh baterie, kterou je možné dobíjet i externě. Na jedno nabití ujede Ti7 čistě na elektřinu 119 kilometrů.
Na britském trhu se SUV prodává od 47 995 liber, asi 1,4 milionu korun, což je skoro o 700 tisíc méně než v případě plug-in hybridního pětidveřového Defenderu.
Případy, kdy se kopírování designu dostane v Evropě k soudu, jsou poměrně vzácné. Ty nejznámější už jsou poměrně staré a datují se do roku 2008. Tehdy soud v Turíně zakázal dovoz Great Wallu Peri, který až příliš připomínal Fiat Panda. Ve stejném roce také soud v Mnichově zakázal dovoz SUV Shuanghuan CEO do Německa proto, že se nápadně podobá BMW X5.
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